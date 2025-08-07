You are Here
টেক্সানস তারকা সিজে গার্ডনার-জনসন সম্ভাব্যভাবে গুরুতর অনুশীলনের মুহুর্তে আহত
News

টেক্সানস তারকা সিজে গার্ডনার-জনসন সম্ভাব্যভাবে গুরুতর অনুশীলনের মুহুর্তে আহত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

দলের অন্যতম মূল প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড় গুরুতর আহত হওয়ার পরে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় হিউস্টন টেক্সানসের সর্বশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুশীলনে নীরবতা পড়েছিল।

দ্য গ্রিনবারিয়ার রিসর্টে টেক্সানসের চূড়ান্ত ইন্ট্রাকোয়াডের স্ক্রিমেজটি বেশ ভাল চলছিল যখন ডিফেন্সিভ ব্যাক সিজে গার্ডনার-জনসন সতীর্থ জন মেটচি তৃতীয়কে মোকাবেলা করার পরে মাটিতে পড়েছিলেন।

গার্ডনার-জনসন লক্ষণীয় অস্বস্তিতে ছিলেন এবং মনে হয় তার ডান পাটি সরাতে অসুবিধা হচ্ছে। টেক্সানস কোচ এবং সহকর্মী খেলোয়াড়রা শীঘ্রই গার্ডনার-জনসনকে ঘিরে রেখেছিলেন চিকিত্সা কর্মীরা একটি কার্টে সুরক্ষাকে সহায়তা করার আগে।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

ক্যানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে গিহা ফিল্ডে কানসাস সিটি চিফদের বিপক্ষে একটি খেলার আগে ডেট্রয়েট লায়ন্স সেফটি সিজে গার্ডনার-জনসন, মো। (স্কট উইন্টারস/আইকন স্পোর্টসওয়্যার গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

গার্ডনার-জনসন ফিলাডেলফিয়া ag গলসের সাথে দ্বিতীয় স্ট্যান্ড চলাকালীন গত মৌসুমে তার প্রথম সুপার বাউলের শিরোপা জিতেছিলেন। Ag গলস ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় ভিন্স লোম্বার্ডি ট্রফি দখল করার এক মাস পরে, গার্ডনার-জনসনকে হিউস্টনে প্রেরণ করা হয়েছিল।

2025 মৌসুমে কোন 10 এনএফএল রুকিগুলি প্রভাব ফেলতে প্রস্তুত?

Ag গলস গার্ডনার-জনসনের বিনিময়ে আক্রমণাত্মক লাইনম্যান কেনিয়ন গ্রিন পেয়েছিল। বাণিজ্যটিতে একটি খসড়া বাছাই অদলবদল জড়িত।

হিউস্টনে গার্ডনার-জনসনের আগমন সুরক্ষা স্থানে একটি শূন্যতা পূরণ করতে সহায়তা করেছিল। জিমি ওয়ার্ডকে টেক্সানসের গভীরতার চার্টে ব্যাকআপ ফ্রি সুরক্ষা হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তবে সম্প্রতি তাকে একটি পায়ের ইস্যুর কারণে তালিকাতে শারীরিকভাবে অক্ষম করা হয়েছিল।

হিউস্টন টেক্সানস সেফটি সিজে গার্ডনার-জনসন হিউস্টনের হিউস্টন মেথোডিস্ট ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় 23 জুলাই, 2025। (ট্রয় টোরমিনা/ইমেজন ইমেজ)

টেক্সাসের মন্টগোমেরি কাউন্টিতে একটি গ্রেপ্তার, জুনে, একটি অভিযোগযুক্ত পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার পরে ইতিমধ্যে এটি স্পষ্ট করে তুলেছিল যে পরের মাসে নিয়মিত মরসুম শুরু হওয়ার পরে ওয়ার্ড খেলতে প্রস্তুত কিনা।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, ওয়ার্ড এনএফএল থেকে কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়নি।

ফিলাডেলফিয়ার সিজে গার্ডনার-জনসন হিউস্টন স্টেডিয়ামে হিউস্টন টেক্সানসের বিপক্ষে হিউস্টনে 3 নভেম্বর, 2022, হিউস্টনে। (কুপার নিল/গেটি চিত্র)

গার্ডনার-জনসন যদি সময় মিস করেন তবে টেক্সানরা এমজে স্টুয়ার্ট বা রাশ ইস্টকে সুরক্ষিত করতে পারে।

টেক্সানসের মাধ্যমিকটিতে এখনও ডেরেক স্টিংলি জুনিয়র রয়েছে, যিনি তার স্ট্যান্ডআউট 2024 মরসুমের পরে অল-প্রো সম্মান পেয়েছিলেন। কামারি ল্যাসিটারকে দলের অন্যান্য প্রারম্ভিক কর্নারব্যাক হিসাবে স্লট করা হয়েছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

গার্ডনার-জনসন ছয়টি ইন্টারসেপশন দিয়ে 2024 প্রচারটি শেষ করেছিলেন, যা একটি মরসুমের জন্য তাঁর ক্যারিয়ার-উচ্চতায় বেঁধেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল গার্ডনার-জনসনের আপাত আঘাতের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য টেক্সানদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

চ্যান্টজ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts