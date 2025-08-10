টেক্সানস সাইন ওয়ানটাইম সুপার বাউল চ্যাম্প

হিউস্টন টেক্সানরা প্রবীণ প্রতিরক্ষামূলক ফিরে স্বাক্ষর করেছে জ্যালেন মিলসযেমন ইএসপিএন এর অ্যাডাম শেফটার রিপোর্ট। হিউস্টন মিলস এনেছিল একটি ওয়ার্কআউট জন্য গত সপ্তাহে, এবং দলের সুরক্ষা গভীরতার চার্টের বেশ কয়েকটি সদস্যকে ঘিরে কিছুটা অনিশ্চয়তার সাথে, মিলগুলি একটি অভিজ্ঞ শক্তিবৃদ্ধি সরবরাহ করবে।
মিলস, ৩১, ২০১ 2016 সালে ইগলসের সপ্তম রাউন্ডের পিক হিসাবে এনএফএল-এ প্রবেশ করেছিলেন এবং কর্নারব্যাকে তিনি লিগে তাঁর প্রথম কয়েকটি মরসুমের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন। তবে ২০২০ সালে, ফিলাডেলফিয়া তাকে সমস্ত মাধ্যমিক জুড়ে সরিয়ে নিয়েছিল এবং তিনি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা মরসুমে পরিণত হয়েছিল (74৪ টি ট্যাকলস, ১.৫ বস্তা, একটি ইন্টারসেপশন, .9 68.৯ প্রো ফুটবল ফোকাস গ্রেড)। এই পারফরম্যান্স তাকে 2021 সালে প্যাট্রিয়টসের কাছ থেকে চার বছরের, 24 মিলিয়ন ডলার চুক্তি অর্জন করেছিল।
নিউ ইংল্যান্ড তাকে ফক্সবারোতে প্রথম দু’বছর ধরে কর্নারব্যাক হিসাবে মূলত মোতায়েন করেছিল, তবে ২০২৩ সালে দল তাকে কেটে এবং পুনরায় স্বাক্ষর করার পরে, তাকে সুরক্ষা হিসাবে আরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। সর্বশেষ অফসেসন হিসাবে, তিনি আর ক্লাবের পরিকল্পনায় ছিলেন না, এবং যখন কোনও জায়ান্টস চুক্তি ২০২৪ সালে কোনও রোস্টার স্পট তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তিনি জেটসের ট্যাক্সি স্কোয়াডের সাথে ধরা পড়েন। তিনি শেষ পর্যন্ত গ্যাং গ্রিনের জন্য নয়টি খেলায় (আটটি শুরু) হাজির হয়েছিলেন, বেশিরভাগ সময় সুরক্ষায় ব্যয় করেছিলেন এবং ৪৪ টি ট্যাকল এবং একটি বাছাই রেকর্ড করেছিলেন।
প্রবীণ সিজে গার্ডনার-জনসনযিনি সম্প্রতি মার্চ মাসে ag গলসের সাথে ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিল অনুশীলনে। তিনি তার এসিএল ছিঁড়ে ফেলেননি, যেমনটি প্রাথমিকভাবে ভয় পেয়েছিল, তবে তিনি কখন মাঠে ফিরে আসবেন তা স্পষ্ট নয়। অ্যাথলেটিকের ডায়ানা রাশিনি (সাবস্ক্রিপশন প্রয়োজনীয়) বলেছেন যে আঘাতটি কোনও মরসুম-শেষ নয়, এবং উভয়ই ইএসপিএন এর অ্যাডাম শেফটার (মাধ্যমে ইএসপিএন সহকর্মী ডিজে ই পেট) এবং কেপিআরসি 2 ডটকমের অ্যারন উইলসন নির্দেশিত সিজেজিজে সপ্তাহ 1 এর জন্য উপলব্ধ হতে পারে (উইলসন বিশ্রাম এবং পুনর্বাসন যুক্ত করার সাথে, বা সম্ভবত একটি পিআরপি ইনজেকশন, কৌশলটি করতে পারে)।
সহকর্মী সুরক্ষা জিমি ওয়ার্ড, অফসিসন পাদদেশের অস্ত্রোপচারের কারণে যিনি পিচ্চি তালিকায় রয়েছেন, একজনের মুখোমুখি হচ্ছেন অপরাধী ঘরোয়া সহিংসতা চার্জ। বুধবার তার পরবর্তী আদালতের উপস্থিতি নির্ধারিত হয়েছে। এবং উইলসন যেমন একটি পৃথক টুকরোতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, রুকি সুরক্ষা জেলেন রিড হয় গোড়ালি আঘাতের সাথে ডিল করা এবং প্রায় তিন সপ্তাহ মিস হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
টেক্সানরা স্পষ্টভাবে সুরক্ষা পজিশনে কিছু কভারের প্রয়োজন ছিল এবং সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন এবং ১১৫ টি এনএফএল উপস্থিতির (৯১ টি শুরু সহ) প্রবীণ মিলস কমপক্ষে ক্লাবটিকে বাকি শিবির এবং পূর্বসূরী সময়সূচীটি পেতে সহায়তা করবে। রোস্টারটিতে ডালাস নেটিভের স্পটটি খুব কমই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তবে তাকে পরীক্ষিত এবং বহুমুখী গভীরতা হিসাবে আটকে থাকতে দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই।