You are Here
News

টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল ওয়াকআউটের উপর অফিস থেকে ডেমোক্র্যাটদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চলে

গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতারা একটি রিপাবলিকান জেরিম্যান্ডারকে ব্যর্থ করার জন্য তাদের ওয়াকআউট বজায় রেখেছিলেন, কেন প্যাকসটনকে রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টকে তাদের ১৩ টি তাদের আসন থেকে সরিয়ে দিতে বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts