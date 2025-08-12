টেক্সাসের গভর্নর আউটপেসিং নিউজমকে বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়াতে ডেম বিদ্রোহকে ধীর করার অগ্রগতি সত্ত্বেও

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতারা পালিয়ে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েও, টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের বন্যার ত্রাণ ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের এলএ ওয়াইল্ডফায়ার্স সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার চেয়ে দ্রুত ছিল।
এই উইকএন্ডে, অ্যাবট টেক্সাস হিল দেশের বিপর্যয়কর বন্যার দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত 60০ টিরও বেশি পরিবারকে $ 25,000 ত্রাণ চেক দিয়ে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছিলেন, যা গভর্নর এখনও ত্রাণের উপর প্রাথমিক “ডাউন পেমেন্ট” বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে অ্যাবট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই তহবিলগুলি দেশের সংগীত কিংবদন্তি জর্জ স্ট্রেইট এবং অন্যান্য বেসরকারী গোষ্ঠীর সাথে অংশীদার হওয়ার ফলস্বরূপ যে তারা দ্বারা উত্থাপিত তহবিলগুলি সরাসরি সবচেয়ে খারাপ ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে গিয়েছিল তা নিশ্চিত করার জন্য।
অ্যাবট বলেছিলেন যে তিনি এবং স্ট্রেইট দুজনেই একমত হয়েছিলেন সেখানে একটি “এই লোকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহায়তা করার জন্য গতির প্রয়োজন “”
অ্যাবট অনির্দিষ্ট বিশেষ অধিবেশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বলেছেন যে পালানো ডেমস ‘আক্ষরিক বছর ধরে’ গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে পারে ‘
“অ্যাবট ব্যাখ্যা করেছিলেন, “ক্যালিফোর্নিয়ায় আগুন লাগার মতো সেখানে ঘটেছিল এমন ট্র্যাভেস্টিগুলি যখন আমরা অন্যান্য রাজ্যে দেখেছি, এবং এত বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এটির প্রয়োজন এমন লোকদের কাছে কখনই পায়নি, আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে টেক্সাস রাজ্যে ঘটেনি,” অ্যাবট ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেন, “এই রাজ্যের জনগণকে সহায়তা করার জন্য টেক্সাস সংস্থাগুলিকে সমর্থন বাড়ানো হয়েছে।” “এখন আমাদের কাজটি হ’ল এটি নিশ্চিত করা যে এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের হাতে চলে যায়।”
মধ্য টেক্সাসের বেশিরভাগ অংশ এক বিধ্বংসী বন্যার শিকার হওয়ার এক মাস পরে এটি এসেছে যা ১০০ এরও বেশি মারা গিয়েছিল এবং বাড়িঘর ও ব্যবসায়িক ধ্বংসস্তূপ করেছিল।
দ্য ভোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, টেক্সাসের স্থানীয় স্ট্রেইট ২ July জুলাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিতদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি কনসার্ট করেছিলেন। মাত্র দু’সপ্তাহ পরে, ভুক্তভোগীরা ইতিমধ্যে কনসার্ট থেকে ত্রাণ চেক গ্রহণ করছে।
অ্যাবট বলেছিলেন যে স্ট্রেইট জেদী ছিলেন যে “তিনি একটি কারণে এটি করছেন, কারণ ঝড়ের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে তিনি অসুস্থ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ পাচ্ছেন না।”
ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস জিওপি পরিকল্পনা ‘বাতিল’ করার জন্য পুনরায় বিতরণ লড়াই শুরু করেছে, ডেমস 5 টি আসন অর্জনের জন্য প্রস্তুত
“সুতরাং, আমরা কী করেছি তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কী একটি অপারেশন স্থাপন করেছি তা নিশ্চিত করতে আমরা কে সবচেয়ে খারাপ ক্ষয়ক্ষতি বজায় রেখেছি তা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, তারপরে নিশ্চিত হয়ে নিন যে তারা এই চেকগুলির প্রাপ্তির শেষের দিকে থাকবে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
স্ট্রেইটের কনসার্টটি ক্যালিফোর্নিয়ায় “ফায়ারএইড” শিরোনামের অনুরূপ স্টার-স্টাডেড বেনিফিট কনসার্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা লস অ্যাঞ্জেলেসে ওয়াইল্ডফায়ার্সের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছে।
ফায়ারইড নিজেকে “দাবানলের শিকারদের জন্য একটি বেনিফিট কনসার্ট” হিসাবে বিল দিয়েছেন। লেডি গাগা, জেলি রোল, ক্যাটি পেরি এবং অলিভিয়া রদ্রিগোর মতো সংগীত বাদে, পাঁচ ঘন্টা শোতে আলতাডেনা এবং পলিসেডস ফায়ারের শিকারদের একাধিক গল্পের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যারা তাদের বাড়িঘর হারিয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল জুলাইয়ে জানিয়েছে যে ছয় মাস পরে, শহরের সবচেয়ে প্রভাবিত আশেপাশের ক্ষতিগ্রস্থরা এখনও কনসার্টের উত্থাপিত কোনও সরাসরি তহবিল পায়নি।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে ফায়ারইডের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদান করা, আমরা নিরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত স্থানীয় অলাভজনকদের সাথে অংশীদার হয়েছি যাদের সরাসরি প্রয়োজনে ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা এবং অবকাঠামো ছিল।”
মুখপাত্র বলেছেন, “এই সহায়তা ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের খাদ্য সুরক্ষা, আবাসন, সংস্থান এবং আরও সরাসরি ব্যক্তিদের সরবরাহ করেছিল।”
ট্রাম্প এবং নিউজম ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিচারের দিকে এগিয়ে যায়
তারা বলেছিল যে আজ অবধি, ফায়ারইড “মাটিতে থাকা লোকদের সহায়তা করে এমন সংস্থাগুলিকে মোট $ 75 মিলিয়ন ডলার তহবিল বিতরণ করেছে এবং বছরের শেষের দিকে বাকী 25 মিলিয়ন ডলার বিতরণ করার প্রত্যাশা করেছে।”
“তহবিলগুলি আমাদের সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে শিশু যত্ন, মুদি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং আবাসন ও পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি জনসাধারণের জায়গাগুলি পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনগুলিকে সম্বোধন করে। অনুদানগুলি ১ 160০ টিরও বেশি ফ্রন্টলাইন অলাভজনক, স্কুল এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে যা ফায়ারএইড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল,” স্পোকস।
অ্যাবট দাবি করেছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার চেয়ে বেশ কয়েকটি কারণ বন্যার বিপর্যয়ের প্রতি টেক্সাসের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।
“এটি উদারতার সাথে শুরু হয় … তবে দ্বিতীয় জিনিসটি হ’ল আমরা বিষয়গুলিকে আমাদের ধীর করতে দেই না। আমরা যারা তাদের বাড়ি হারিয়েছেন, যারা তাদের জীবন উল্টে ফেলেছে তাদের সাথে আমরা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, যারা তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং, আমরা সমস্ত লাল টেপটি কাটাতে সক্ষম হয়েছি এবং নিশ্চিত করতে পেরেছিলাম যে অর্থগুলি তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের হাতে রয়েছে।”
তিনি আরও বলেছিলেন যে “এখন আমরা স্থানীয় সরকারগুলির সাথে কাজ করছি যাতে এই লোকেরা এই ডলারগুলি, এই সংস্থানগুলি নিতে সক্ষম হবে এবং বাস্তবে তাদের ঘরগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য সেই নির্মাণ প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি।”
টেক্সাসের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসে ডেমোক্র্যাটদের সাথে গভর্নরের চলমান শোডাউন সত্ত্বেও এটি এসেছে, যারা এই রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে আইনসভার নতুন বন্যা ত্রাণ ব্যবস্থাকে গ্রাইন্ডিং থামানোর জন্য পাস করার প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিল। ডেমোক্র্যাটরা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনার প্রতিবাদে রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়েছিল যা সম্ভাব্যভাবে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের পাঁচটি অতিরিক্ত আসন দেবে।
গভ। গ্রেগ অ্যাবট জিওপি -র জন্য 8 টি আসন পুনরায় বিতরণ করার হুমকি দিয়েছেন যদি ডেম আইন প্রণেতারা টেক্সাসে ফিরে না আসেন
টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটন এবং হাউস লিডার ডাস্টিন বুরোস, উভয় রিপাবলিকান সহ গভর্নর এবং অন্যান্য রাজ্য নেতারা দুর্বৃত্ত আইনজীবিদের গ্রেপ্তারের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অফিস থেকে তাদের অপসারণের হুমকি দিয়েছেন। তবে এখনও অবধি ডেমোক্র্যাটরা টেক্সাস কর্তৃপক্ষকে এড়াতে এবং আইন পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কোরামকে অস্বীকার করে যে কোনও অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
“অ্যাবট আরও যোগ করেছেন, অ্যাবট আরও বলেন “টেক্সানস সম্পর্কে একটি বিষয় হ’ল আমরা যদি লড়াই করতে চাই এমন নীতিগুলি থাকলে আমরা দাঁড়িয়ে এবং লড়াই করি। এবং এই ডেমোক্র্যাটরা যা করেছে, তারা রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে গেছে এবং এটি তাদের পক্ষে খুব অ-টেক্সান। “
তিনি আরও বলেছিলেন যে “আমরা যাদের প্রয়োজন তাদের আর্থিক সংস্থানগুলি পাব, তবে আমরা এর মধ্যে তাদের জন্য আরও বেশি সহায়তা দেওয়ার জন্য কাজ করছি।”
“এটি বলেছিল, এমন কিছু আইন রয়েছে যা পাস করা দরকার, যেমন প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরি করা যেমন আমরা নিশ্চিত করা যে আমরা বন্যার অঞ্চলগুলিতে নিয়মগুলি কী পরিবর্তন করে তা নিশ্চিত করা এবং এর মতো বিষয়গুলি। এই ডেমোক্র্যাটদের ব্যাক আপ দেখানো এবং ভোট দেওয়ার প্রয়োজন হবে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
দেখুন: ট্রাম্প বলেছেন এফবিআই ‘টেক্সাসকে আওল ডেম আইন প্রণেতাদের গোল করতে সহায়তা করতে পারে
“জেনে রাখুন যে এই দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া উন্নত করার জন্য সরকারের গিয়ারগুলি ধীর হয়ে গেছে এবং অস্বীকার করা হচ্ছে কারণ ডেমোক্র্যাটরা তাদের কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে না এবং করছে না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “সুতরাং, আমাদের কাছে একগুচ্ছ কাপুরুষোচিত ডেমোক্র্যাটরা রয়েছে যারা লেজ ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের কাজটি করার জন্য এখানে এবং ঠিক এখানেই চলে গেছে, আমার মূল ফোকাস যে আমি আমার সময় এবং মনোযোগ দিয়েছি তা এই ট্র্যাজেডির বন্যার শিকারদের সহায়তা করে যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি পাচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং আমরা যতটা সম্ভব স্বাভাবিকের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে পারি।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
নিউজমের অফিসের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি সংবাদ সম্মেলনে পরিচালিত করেছিলেন, তিনি বেশ কয়েকটি টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সাথে ছিলেন, স্টেট রেপ। অ্যান জনসন সহ, যিনি এই অনুষ্ঠানের সময় দাবি করেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা “এই ইস্যুটিকে” দুই সপ্তাহের জন্য বন্যার ত্রাণের জন্য “অপেক্ষা করেছিলেন” তবে তারা কেবল আমাদের জন্য একটি বিলকে বাড়িতে বিতর্ক করার জন্য রেখেছিল এবং এটি পুনর্নির্মাণ ছিল। “
জনসন বলেছিলেন, “আমাদের কেবল একটি বিলের জন্য টেক্সাসে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। তারা চায় না যে আমরা বন্যার জন্য ফিরে আসি,” জনসন বলেছিলেন।
তিনি রিপাবলিকানদের “এই পরিবারগুলিকে একটি বিভ্রান্তি হিসাবে ব্যবহার করার” অভিযোগ করেছিলেন, “গভর্নর প্রক্রিয়াটি শুরু করার চেষ্টা করার জন্য এখনই একটি চেক লিখতে পারেন এবং তাই তার সিদ্ধান্তটি তার কাছে মূল্যবান কী।”
জনসন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ডেমোক্র্যাটরা বন্যা, স্কুল পরীক্ষা, মানব পাচার বা আদালতের অবকাঠামো মোকাবেলায় “আনন্দের সাথে” দেখাবে “তবে পুনরায় বিতরণকারী ভোটের জন্য নয়।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য টেক্সাস হাউস ডেমোক্র্যাটিক কক্কাসের কাছেও পৌঁছেছিল তবে প্রকাশের সময়কালে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের উইলিয়াম লা জিউনেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।