টেক্সাসের গভর্নর আদালতকে অফিস থেকে হাউস ডেমোক্র্যাটিক নেতাকে টানতে বলে

নিবন্ধ সামগ্রী
অস্টিন, টেক্সাস – রিপাবলিকান টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট মঙ্গলবার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতকে ডেমোক্র্যাটিক হাউস লিডারকে অফিস থেকে সরিয়ে দিতে বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাওয়া মার্কিন হাউস মানচিত্রকে অবরুদ্ধ করা হোল্ডআউটটি শেষ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
নিম্ন আদালতকে বাইপাস করে অ্যাবট ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা ওয়াকআউটে মাত্র তিন দিন ধরে সর্বজনীন টেক্সাস সুপ্রিম কোর্টের কাছে সরাসরি একটি বিরল জরুরি আবেদন করেছিলেন। এটি একটি আইনী তত্ত্বের উপর নির্ভর করে যে এমনকি কিছু রিপাবলিকানও স্বীকার করেছেন যে এটি অনিচ্ছাকৃত, যুক্তি দিয়ে যে অনুপস্থিত বিধায়করা টেক্সাসের ক্যাপিটালে না ফিরে তাদের আসনগুলি কার্যকরভাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এই পদক্ষেপটি রিপাবলিকানদের কয়েক ডজন ডেমোক্র্যাটকে টেক্সাসে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা তীব্র করে তুলেছে, নাগরিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্বাক্ষর করা এবং রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের একত্রিত করা সহ। মার্কিন সেন জন জন কর্নিন মঙ্গলবারের প্রথম দিকে এফবিআইকে ডেমোক্র্যাটদের সন্ধান ও গ্রেপ্তার করতে সহায়তা করার জন্য বলেছিলেন এবং ট্রাম্প পরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফেডারেল এজেন্টদের জড়িত থাকতে পারে “, যদিও তিনি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেননি।
অ্যাবট বলেছিলেন, “টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা টেক্সানদের প্রতি তাদের কর্তব্য ত্যাগ করেছিলেন এবং এর পরিণতি অবশ্যই থাকতে হবে।”
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রাক্তন রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অ্যাবটের মামলা, স্টেট হাউস ডেমোক্র্যাটিক কক্কাসের চেয়ারম্যান রেপ। জিন উউকে অপসারণের চেষ্টা করছেন, যিনি শিকাগোতে তাঁর কক্কাসের কয়েক ডজন সদস্য রয়েছেন। গভর্নর বৃহস্পতিবারের মধ্যে আদালতকে সাড়া দিতে বলেছিলেন।
হিউস্টনের প্রাক্তন প্রসিকিউটর উ বলেছেন, টেক্সাসকে মানচিত্র বন্ধ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া “আমার অফিসের বিসর্জন” নয় বরং তার শপথের পরিপূর্ণতা ছিল।
“তার গুণাবলী সম্পর্কে তার দুর্নীতিগ্রস্থ এজেন্ডাটি রক্ষা করতে অক্ষম, গ্রেগ অ্যাবট এখন মরিয়া হয়ে অফিস থেকে একজন যথাযথ নির্বাচিত কর্মকর্তাকে সরিয়ে আমার মতবিরোধকে নীরব করার চেষ্টা করছেন,” তিনি বলেছিলেন।
টেক্সাসের নেতারা চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেন
রিপাবলিকানরা তাদের হুমকির মুখোমুখি হতে বাধার মুখোমুখি হয় – ঠিক যেমন ডেমোক্র্যাটরা এখনও রিপাবলিকানদের তার দলের ২০২26 সালের মধ্যবর্তী সম্ভাবনাগুলি উপকূলের জন্য ট্রাম্পের চাওয়া মানচিত্রটি শেষ পর্যন্ত অনুমোদন থেকে বিরত রাখতে বাধা দেওয়ার পথে বাধা রয়েছে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
আইন বিশেষজ্ঞ এবং এমনকি রিপাবলিকান স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটন বলেছেন যে ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে পরিণতি কার্যকর করা কঠিন হবে যখন তারা নিরাপদে সহানুভূতিশীল ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলিতে শিবির স্থাপন করা হয়েছে এবং টেক্সাসের আইন প্রয়োগকারীদের তাদের বাড়িতে আনার জন্য কার্যকরভাবে পৌঁছানোর বাইরে কার্যকরভাবে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন।
২০২26 জিওপি প্রাইমারিটিতে কর্নিনের বিপক্ষে মার্কিন সিনেটের হয়ে প্রার্থী হওয়া প্যাকসটন গ্রেপ্তারের জন্য প্রাথমিক কিছু আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন হুমকিকে “একটি চ্যালেঞ্জ” প্রয়োগ করার আহ্বানও বলেছেন।
রক্ষণশীল পডকাস্টার বেনি জনসনের সাক্ষাত্কারে প্যাকসটন বলেছিলেন, “যতক্ষণ না তারা টেক্সাসে নিজেকে ফিরিয়ে না দেখায়, কখনও কখনও এটি কার্যকর করা শক্ত হয়।”
ইলিনয়, নিউইয়র্ক এবং ম্যাসাচুসেটস-এর জন্য টেক্সাস ছেড়ে ডেমোক্র্যাটরা ১৫০ সদস্যের রাজ্য প্রতিনিধিদের নতুন মার্কিন হাউস ভোটিং মানচিত্রে নির্ধারিত ভোটের জন্য কোরামে পৌঁছাতে বাধা দেয়। ট্রাম্প ২০২26 সালে টেক্সাস থেকে পাঁচটি রিপাবলিকান আসন তুলবেন বলে আশাবাদী।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
রিপাবলিকানরা হাউসে একটি 88-62 সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখে এবং টেক্সাস সংবিধানের জন্য কমপক্ষে 100 জন সদস্যকে ব্যবসা করার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। কমপক্ষে ৫১ জন ডেমোক্র্যাটস অনুপস্থিত থাকায়, বাড়িটি সোমবার এবং আবার মঙ্গলবার একটি কোরামে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।
বর্তমান বিশেষ অধিবেশনটি 20 আগস্ট শেষ হয়েছে তবে অ্যাবট আইনজীবিদের পুনরায় বিতরণ বিলটি পাস করার জন্য ক্যাপিটলে ফিরে কল করতে পারেন।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা আগের ওয়াকআউটের পরে পরিবর্তনগুলি চেয়েছিল
২০২১ সালে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের ওয়াকআউটের পরে, প্যাকসটন একটি ননবাইন্ডিং আইনী মতামত জারি করেছিলেন যে যুক্তি দিয়েছিল যে রাষ্ট্র আইন প্রণেতাদের তাদের আসনগুলি খালি ঘোষণা করার জন্য মামলা করতে পারে। এই সপ্তাহে, প্যাক্সটন বলেছিলেন যে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া হতে পারে যার জন্য প্রতিটি নিখোঁজ আইন প্রণেতার বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করা প্রয়োজন, কখনও কখনও জেলা আদালতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি রিপাবলিকানদের পক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ হবে না।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
তবুও, প্যাকসটন মঙ্গলবার বলেছিলেন যে আইন প্রণেতারা শুক্রবারের মধ্যে ফিরে না আসলে তিনি মামলা মোকদ্দমা দিয়ে এগিয়ে থাকবেন।
রিপাবলিকান রাজ্য সেন চার্লস পেরি বলেছিলেন, “আমরা কোথায় যাব তা আমরা দেখতে পাব।” “আইনসভা থেকে একজন নির্বাচিত কর্মকর্তাকে অপসারণের এটি একটি দীর্ঘ আদেশ।”
অ্যাবট টেক্সাস রেঞ্জার্সকেও ডেমোক্র্যাটরা তাদের কোরাম বিরতির জন্য কীভাবে অর্থ প্রদান করছে সে সম্পর্কিত ঘুষের অভিযোগগুলি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল, অভিযোগ করে যে যে কেউ আর্থিকভাবে তাদের রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে সহায়তা করেছিল তা দোষী হতে পারে বলে অভিযোগ করে।
রাজ্য রেপ।
“এবং এটি উপযুক্ত কারণ এই লড়াইটি জনগণের জন্য এবং এটি জনগণের দ্বারা অর্থায়ন করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
হিউস্টন ল সেন্টারের সহকারী আইন অধ্যাপক ডেভিড ফ্রুমকিন বলেছেন, অপসারণের প্রচেষ্টা এবং ঘুষের অভিযোগগুলি দুর্বল আইনী ভিত্তিতে হবে এবং গ্রেপ্তার ও তদন্তের হুমকি সম্ভবত ভয় দেখানোর জন্য বোঝানো হয়েছে।
ফ্রুমকিন বলেছিলেন, “আমরা কোরামের প্রয়োজনীয়তার সাথে লড়াইয়ে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হার্ডবল।” “সাধারণভাবে আজ এই দেশে, আমরা দেখছি যে তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করার জন্য আগতরা তাদের ক্ষমতার আক্রমণাত্মক ব্যবহার করতে অনেক বেশি ঝোঁক রয়েছে।”
প্রস্তাবিত ভিডিও
নিবন্ধ সামগ্রী