টেক্সাসের ট্যারান্ট কাউন্টি 100 টিরও বেশি পোলিং সাইট কেটে দেয়, প্রারম্ভিক ভোটদানের অবস্থানগুলি হ্রাস করে – প্রোপাবলিকা

উত্তর টেক্সাস কাউন্টির একটি বৃহত কর্মকর্তারা এই সপ্তাহে 100 টিরও বেশি নির্বাচনী দিবসের ভোটকেন্দ্রগুলি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং পরবর্তী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটদানের অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করার জিওপি প্রচেষ্টা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে প্রাথমিক ভোটদানের সংখ্যা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মঙ্গলবার তারান্ট কাউন্টিতে কমিশনারদের দ্বারা 3-2 ভোট, যার মধ্যে ফোর্ট ওয়ার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার একদিন পরে এসেছিল মেল-ইন ব্যালট ব্যবহার শেষ করুন। রাষ্ট্রপতির একতরফা ক্ষমতার অভাব রয়েছে যে কীভাবে পৃথক রাজ্যগুলি নির্বাচন পরিচালনা করে, তবে তার ঘোষণাপত্রটি কিছু রক্ষণশীলদের দ্বারা দীর্ঘ-প্রবাহিত এবং ভিত্তিহীন দাবির সাথে কথা বলে যে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাটি নিরাপত্তাহীন এবং ব্যাপক জালিয়াতির পক্ষে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ট্রাম্প বারবার এবং মিথ্যাভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি জো বিডেনের পরিবর্তে ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জিতেছেন।
কমিশনার কোর্টের প্রধান ট্যারান্ট কাউন্টির বিচারক টিম ও’রে স্থানীয় নির্বাচনের সুরক্ষা সম্পর্কেও অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, ২০২২ সালে বিচারক হওয়ার পরে কাউন্টিতে নির্বাচনী ইন্টিগ্রিটি ইউনিট চালু করতে সহায়তা করেছেন। গত গ্রীষ্মের হিসাবে, ইউনিটটি ভোটার জালিয়াতির ১০০ টিরও কম অভিযোগ পেয়েছিল। তিনি এবং সহকর্মী রিপাবলিকান কমিশনাররা স্বল্প আয়ের বাসিন্দাদের জরিপে বিনামূল্যে বাস যাত্রা সরবরাহের জন্য অর্থ ব্যয়ও কেটে ফেলেন। ও’আরে এ সময় বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে আরও বেশি লোককে ভোটদানের জন্য বের করার চেষ্টা করা কাউন্টি সরকারের দায়িত্ব।” এবং কমিশনাররা টারান্ট কাউন্টি জিওপি নেতারা কী বলেছিলেন যে তারা রেজিস্ট্রেশন ড্রাইভ ধারণকারী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করার পরে কাউন্টি ভবনের অভ্যন্তরে ভোটারদের নিবন্ধকরণ থেকে বাইরের সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (প্রোপাবলিকা এবং টেক্সাস ট্রিবিউন রয়েছে পূর্বে ও’আরে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে লেখা উত্তর টেক্সাসে।)
মঙ্গলবার, ও’আরে কাউন্টিতে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা কমাতে আদালতে দুই রিপাবলিকান কমিশনারকে ভোট দিয়েছেন, ২০২৩ সালে ৩৩১ থেকে কমিয়ে ২১6 এ নেমে এসেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি প্রাথমিক ভোটদানের সাইটের সংখ্যাও হ্রাস করে।
কাউন্টি কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি অর্থ সাশ্রয় করা ছিল, কারণ তারা histor তিহাসিকভাবে অ -পূর্বসূরী নির্বাচনে ভোটারদের কম ভোটদান দেখেন।
পুরো বৈঠকে ও’আরে বারবার জোর দিয়েছিলেন যে কাটগুলি নির্বাচনকে আরও দক্ষ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উভয়ই 2019 সালে কাউন্টি-প্রশস্ত ভোটদানের স্যুইচ, যা ভোটারদের কাউন্টির যে কোনও পোলিং সাইটে ব্যালট ফেলতে দেয় এবং প্রত্যাশিত স্বল্প ভোটগ্রহণগুলি কাটগুলি উপযুক্ত করে তুলেছে।
“আমি অনুমান করতে চাই যে 99% জনসাধারণের একটি জিনিস (2025 ব্যালট) এর নাম রাখতে পারে না,” তিনি বৈঠকে বলেছিলেন।
হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্র্যান্ডন রোটিংহাউস এই প্রতিবেদনে বলেছেন, কম ভোটদানের সাইটগুলির অর্থ কম ভোটার।
“যদি আপনি কারও বাড়ি থেকে আরও দূরে কোনও ভোটকেন্দ্রটি সরিয়ে থাকেন তবে তারা ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ আপনি ভোটদানের ব্যয় বাড়িয়েছেন,” পোলিংহাউস, যিনি ভোটদানের উপর পড়াশোনা করেছেন এবং তার প্রভাবের উপর প্রভাব পড়াশোনা করেছেন। “ব্যয়টি আপনার সময় হতে পারে It এটি আপনার গ্যাস হতে পারে।”
কাউন্টির এই পদক্ষেপটি একটি জাতীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সাধারণত রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলি এবং এলাকাগুলি কীভাবে ভোটদান পরিচালনা করে-প্রায়শই অবৈধ ভোটদানকে নিরুৎসাহিত করার নামে বা তারান্ট কাউন্টির সাম্প্রতিক মামলায় ব্যয় করে ব্যয় করে, ব্যয় কাটাতে দেখেন, রোটিংহাউস বলেছিলেন। এটি ভোটদানের অবস্থানগুলি হ্রাস করা বা প্রারম্ভিক ভোটদানের সময়গুলি সংক্ষিপ্ত করার মতো দেখতে পারে, তিনি বলেছিলেন।
টেক্সাস জরিপগুলিতে যাওয়া আরও কঠিন করার জন্য একাধিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছে, তিনি বলেছিলেন, যেমন তৈরির মতো মেল-ইন ব্যালটগুলি পাওয়া শক্ত এবং ফটো আইডি প্রয়োজন একটি ব্যালট কাস্ট করার সময়।
কোনও একক আইন নাটকীয়ভাবে ভোটারদের ভোটদানের উপর প্রভাব ফেলে না, রোটিংহাউস বলেছিলেন, বরং এটি চির-পরিবর্তিত নীতিগুলির সম্মিলিত যা মানুষকে ভোটদান থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।
“ঘন্টা এবং অবস্থানগুলির মতো আপনি কীভাবে ভোটদান ঘটে তা যত বেশি ঘুরে দেখেন, ভোটারদের পক্ষে তাদের কী করা উচিত এবং কখন কী করা উচিত তা বুঝতে ততই কঠিন,” তিনি বলেছিলেন। “একজন বিভ্রান্ত ভোটার সাধারণত একজন ননভোটার।”
এটি প্রথমবার নয় যে টারান্ট কাউন্টি রাজনৈতিক হেডওয়াইন্ডগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল। এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, কমিশনাররা, ও’আরে নেতৃত্বে, পার্টি লাইনের সাথে ভোট দিয়েছেন কাউন্টি প্রিসিন্টসকে পুনর্নির্মাণ করতে; এই জাতীয় পরিবর্তনগুলি দশকের মাঝামাঝি না হয়ে দশকের আদমশুমারির পরে সাধারণত ঘটে। ও’আরে স্বীকার করেছেন যে পুনর্নির্মাণ মানচিত্রের লক্ষ্য ছিল রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে।
“এটি রিপাবলিকান বনাম ডেমোক্র্যাট, পিরিয়ড সম্পর্কে,” ও’আরে কমিশনারদের 3 জুন ভোটের আগে ডালাস টেলিভিশন স্টেশন ডাব্লুএফএএকে বলেছিলেন। “যদি আমি পাসটি দেখতে চাই এমন একটি মানচিত্রের সাথে এটি পাস করে, তবে এটি খুব দৃ strong ় সম্ভাবনা যে কমিশনার আদালতে আমাদের তিনজন রিপাবলিকান থাকবে।”
জুলাইয়ে, টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এ এর এজেন্ডায় পুনরায় বিতরণ যুক্ত করেছেন বিশেষ আইনী অধিবেশন – এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্পের কাছ থেকে কল না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্পষ্টতই নারাজ ছিলেন এমন একটি পদক্ষেপ, ট্রিবিউন রিপোর্ট করেছে। এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসনাল মানচিত্রের পুনর্নির্মাণের বিষয়ে জাতীয় লড়াইয়ের সূত্রপাত করেছে। বুধবার, জিওপি-নেতৃত্বাধীন টেক্সাস হাউস প্রাথমিক ভোট নিয়েছিল একটি নতুন মানচিত্র গ্রহণ মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকান আসনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
অ্যাবট অবৈধ ভোটদানের অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, গত বছর ,, ৫০০ এরও বেশি সম্ভাব্য ননসিটিজেনসহ রাজ্যের রোলগুলি থেকে ১ মিলিয়নেরও বেশি অযোগ্য ভোটারকে অপসারণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রোপাবলিকার, দ্য ট্রিবিউন এবং ভোটবিট -এর তদন্তে দেখা গেছে যে গভর্নর যে অভিযোগযুক্ত ননসিটিজেনকে উদ্ধৃত করেছেন তার সংখ্যা সম্ভবত স্ফীত হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে ভুল ছিল।
কাটা সম্পর্কে উদ্বেগ
মঙ্গলবারের বৈঠকে তিন ডজনেরও বেশি বক্তা ভোটকেন্দ্রগুলি কাটানোর পদক্ষেপ এবং প্রাথমিক ভোটদানের অবস্থানগুলি কেটে নেওয়ার পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন, কিছু উদ্বেগ নিয়ে যে এটি কালো, হিস্পানিক এবং কলেজ-বয়সের ভোটারদের দমন করার পরিমাণ ছিল। বেশ কয়েকটি স্পিকার কাটসকে ও’রে এর ব্যর্থ প্রচেষ্টার আরও চরম সংস্করণ বলে অভিহিত করেছে কলেজগুলিতে আটটি প্রাথমিক ভোটের অবস্থান সরান গত বছর। কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি হ্রাসের পক্ষে কথা বলেছেন।
পোলিং সাইটগুলি হ্রাস করার বিরোধিতা করা সাবরিনা বল জানিয়েছেন, তিনি উত্তর -পশ্চিম তারান্ট কাউন্টিতে রিপাবলিকান কমিশনার ম্যানি রামিরেজের জেলায় নির্বাচনের বিচারক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রথম দেখেছেন যে লোকেরা ভোটগ্রহণের জায়গা এবং ভোট দেওয়ার জন্য সময় খুঁজে পেতে কঠোর পরিশ্রম করছে।
“আপনি অর্থ সাশ্রয় করছেন না। আপনি একটি টাকা বাঁচাতে গণতন্ত্রকে ত্যাগ করছেন,” তিনি বলেছিলেন।
দুই ডেমোক্র্যাটিক কমিশনার, রডেরিক মাইলস জুনিয়র এবং আলিসা সিমন্স, এই সিদ্ধান্তে বিলম্ব করার চেষ্টা করার পরে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।
“প্রত্যেকে এমন জায়গা রাখার অধিকারের দাবিদার যা তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের ভোট দেওয়ার জন্য পরিচিত,” মাইলস বলেছিলেন, যিনি মূলত কালো পাড়াগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন যা ভোটদানের অবস্থানগুলিতে হ্রাস পেয়েছিল। পরে তিনি আরও যোগ করেছেন, “এই অধিকারগুলি আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে নিতে বা দূরে সরিয়ে নেওয়া যে আমরা যে কোনও স্তরে পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি তা গ্রহণযোগ্য নয়।”
সিমন্স বলেছিলেন যে ট্যারান্ট কাউন্টির জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ভোটদানের অবস্থানগুলি হ্রাস করা অনুচিত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কমিশনার আদালতের রিপাবলিকান সদস্যরা সেই বৃদ্ধির কারণ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এই বছর কাউন্টির প্রিসিন্টস মিডসাইকেল পুনরায় বিতরণ – এমন একটি পরিবর্তন যা ২০২26 সালে তাকে পরাজিত করার জন্য জিওপি প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।
মে মাসে পাস করা একটি টেক্সাস আইন কাউন্টির হ্রাস করে ন্যূনতম নির্বাচনের দিন ভোটের অবস্থান 212 এ – 347 এর 2023 প্রয়োজনীয়তা ফিরে।
তারান্ট কাউন্টি নির্বাচনের প্রশাসক ক্লিনটন লুডভিগ বলেছেন, নির্দিষ্ট পরিকল্পিত অবস্থানগুলি যদি না পড়ে তবে সাইটগুলি “কিছুটা উইগল রুম” সহ রাজ্যের নতুন “বেয়ার ন্যূনতম” পূরণ করে। তিনি কমিশনারদের বলেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত কাটগুলি প্রায় million 1 মিলিয়ন সাশ্রয় করার লক্ষ্য নিয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ২০২৩ সালে ভোটারদের ভোটদানের উপর হ্রাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন, যা প্রায় ১২.৫% নিবন্ধিত ভোটারদের ব্যালট ফেলেছে বলে জানিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন। লুডভিগ বলেছিলেন, অবস্থানগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং সুরক্ষিতভাবে ভোটদানের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতাও বিবেচনা করা হয়েছিল, লুডভিগ বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে কোনও কমিশনার তালিকায় কোনও প্রভাব ফেলেনি এবং কোনও পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্লেষণকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।
লুডভিগ এবং ও’হারের অফিস ভোটের পরে মন্তব্য করার অনুরোধগুলিতে তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। ও’আরে প্রোপাবলিকা এবং তাঁর সম্পর্কে ট্রিবিউনের আগের প্রতিবেদনেও সাড়া দেয়নি, একাধিক সাক্ষাত্কারের অনুরোধগুলি হ্রাস করে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, যদিও একজন মুখপাত্র নিউজরুমকে এ পাঠিয়েছিলেন তার আটটি বড় সাফল্যের তালিকাকাউন্টি ব্যয় কাটা এবং স্থানীয় সম্পত্তি করের হার হ্রাস সহ।
রোটিংহাউস বলেছিলেন যে তাদের যে ভোটকেন্দ্র রয়েছে তার সংখ্যায় কিছু কাউন্টি “ইয়ো-ইও” বছর বছর। তিনি বলেন, নভেম্বরের মতো নির্বাচনের সাধারণত রাষ্ট্রপতি এবং মধ্যবর্তী অংশের চেয়ে কম অবস্থান থাকে। তবুও, তারান্ট কাউন্টির হ্রাস “আক্রমণাত্মক” বলে মনে হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন।
পোলিংয়ের জায়গাগুলির সংখ্যা কমলে, এটি সাধারণত নীচে থাকে, রোটিংহাউস বলেছিলেন।
“আপনি সাধারণত একই সংখ্যাটি কমপক্ষে নিকটতম মেয়াদে চালিয়ে যেতে দেখছেন,” তিনি বলেছিলেন।
যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত ভোটদানের অবস্থানগুলি হ্রাস করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, রামিরেজ প্রাথমিক ভোটদানের সাইটগুলিতে কাটগুলির প্রাথমিক তালিকায় ফিরে এসেছিলেন, যার মধ্যে কিছু তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। রামিরেজ বলেছিলেন যে কাউন্টিকে অবশ্যই অ্যাক্সেস এবং দক্ষতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এরপরে কমিশনাররা নয়টি প্রাথমিক ভোটদানের জায়গাগুলি যুক্ত করেছিলেন। ও’আরে সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একাকী ভোট দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে sites সাইটগুলির মধ্যে কিছু histor তিহাসিকভাবে কম ভোটগ্রহণ করেছে।
রামিরেজ ভোটের আগে এই প্রতিবেদনে বলেছেন, “আপনি যেখানে এই ভোটদানের সাইটগুলি রেখেছেন তার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক হতে হবে।” “এটি জনসংখ্যা-ভিত্তিক এবং অতিরিক্ত সাইট-ভিত্তিক সান্নিধ্য হওয়া উচিত।”
বেশ কয়েকটি ফোর্ট ওয়ার্থ সিটি কাউন্সিলের সদস্যরা তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিকে ভোটের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন।
কাউন্সিলের সদস্য কার্লোস ফ্লোরস, যিনি উত্তর -পশ্চিম ফোর্ট ওয়ার্থের অংশগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন, একটি বিবৃতি জারি ভোটের বিপরীতে, কম সাইটগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে বলে। প্রতিবেদনে এক বিবৃতিতে তিনি যোগ করেছেন যে সীমিত ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং অসুবিধাজনক ভোটদানের পদ্ধতি কম ভোটদানে অবদান রাখে।
মিয়া হল, যিনি দক্ষিণ -পশ্চিম ফোর্ট ওয়ার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন, একটি পাঠিয়েছেন সংবাদ প্রকাশ সোমবার তার জেলায়, তার জেলার এমন কিছু অংশে প্রস্তাবিত কাটগুলি ডিক্রি করে যা মূলত কালো বা হিস্পানিক।
হল লিখেছেন, “এই সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘদিন ধরে ব্যালট বাক্সে ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেসের জন্য লড়াই করেছে এবং তাদের ভোটদানের অবস্থানগুলি অপসারণ করা কেবল অগ্রহণযোগ্য,” হল লিখেছেন। “যদিও আমি রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতার চাপগুলি বুঝতে পেরেছি, পুরো সম্প্রদায়গুলিকে বঞ্চিত করা কোনও গ্রহণযোগ্য প্রতিক্রিয়া নয়।”
ড্রু শ ফোর্ট ওয়ার্থ রিপোর্টের সরকারী জবাবদিহিতা প্রতিবেদক। তার সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)।