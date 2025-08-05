You are Here
News

টেক্সাসের পুনর্নির্মাণে ট্রাম্প: ‘আমরা আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী’

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার বলেছেন, রাজ্যের নতুন প্রস্তাবিত কংগ্রেসনাল মানচিত্রে তাঁর প্রথম জনসাধারণের মন্তব্যে রিপাবলিকানরা টেক্সাসে “আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী” ছিলেন।

রিপাবলিকান পক্ষপাতী গেরিম্যান্ডারের উপর হৈচৈ তৈরি করার পরেও ট্রাম্প এটি চালু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের পুনর্নির্মাণ মানচিত্রে চুপ করে ছিলেন, যা সপ্তাহান্তে মানচিত্রের উত্তরণকে অবরুদ্ধ করার জন্য শেষ খাতায় প্রচেষ্টায় কয়েক ডজন রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের রাজ্য ছেড়ে পালাতে প্ররোচিত করেছিল।

মানচিত্রটি রাজ্যে প্রায় পাঁচটি আসন রিপাবলিকানদের নেট করতে পারে। এটি ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলি-বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়া-জেরিম্যান্ডারের প্রতিক্রিয়ায় তাদের নিজস্ব মানচিত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশজুড়ে একটি অস্ত্রের দৌড় শুরু করেছে।

ট্রাম্প সিএনবিসির স্কোয়াউক বক্সকে বলেছেন, “টেক্সাসে পাঁচটি আসন তুলে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমাদের সত্যিই একজন ভাল গভর্নর রয়েছে এবং টেক্সাসে আমাদের ভাল লোক রয়েছে। “টেক্সাসের ইতিহাসে আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছি, যেমন আপনি সম্ভবত জানেন এবং আমরা আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী।”

টেক্সাস রিপাবলিকানরা গত সপ্তাহে রাজ্যের একটি নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্র উন্মোচন করেছিল যে, যদি রাজ্যের আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়, তবে ২০২26 সালের মিডটার্মগুলিতে দলের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। ট্রাম্পের সহায়তাকারীদের মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য চাপের পরে এটি এসেছিল, বিচার বিভাগের সাথে অভিযোগ করে যে পূর্ববর্তী মানচিত্রটি অবৈধ হতে পারে, এমনকি ট্রাম্প এটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে মূলত রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত রেডরাও।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতারা বেশ কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতারা আইনসভায় কোরামকে অস্বীকার করে মানচিত্রটি বাস্তবায়ন থেকে বিরত করার প্রয়াসে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট যদি তারা চলমান বিশেষ অধিবেশনটির জন্য রাজ্যে ফিরে আসতে ব্যর্থ হন তবে আইনসভা থেকে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাটদের বহিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মঙ্গলবার ট্রাম্প বিদেহী ডেমোক্র্যাটদের বশীভূত করেছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ রবিবার ইলিনয় থেকে পালিয়ে এসে পরিস্থিতিটিকে “ভয়াবহ” বলে অভিহিত করেছেন।

অ্যান্ড্রু হাওয়ার্ড এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts