টেক্সাসের বিচারক ও’রউর্ককে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়া তহবিল থেকে অলাভজনক অবরুদ্ধ করেছেন

টেক্সাসের এক বিচারক শুক্রবার বেটো ও’রউর্ক এবং তার অলাভজনকদের বিরুদ্ধে রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটনের একটি মামলায় রায় দিয়েছিলেন, যিনি তাদের বিরুদ্ধে জিওপি পুনঃনির্ধারণের আইন অবরুদ্ধ করতে রাজ্য পালিয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের সমর্থন করার জন্য অবৈধভাবে তহবিল সংগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন।
টারান্ট কাউন্টি জেলা জজ মেগান ফাহে শুক্রবার সন্ধ্যায় ও’রউর্কের বিরুদ্ধে প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান এবং ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রার্থী এবং তার দল, জনগণের দ্বারা চালিত তার দল টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল তাদের উপর জড়িত – ফান্ডিং এয়ার ট্র্যাভেল, অ্যাডজাস্টস এবং ডেইরসিস সহ, লজিসটাস সহ।
“আসামিরা বেআইনী তহবিল সংগ্রহের অনুশীলন এবং রাজনৈতিক তহবিলের ব্যবহারে এমনভাবে জড়িত থাকতে এবং অব্যাহত রাখবে যা সরাসরি টেক্সাসের গণতান্ত্রিক বিধায়কদের (আইন) লঙ্ঘন করার জন্য সরাসরি লঙ্ঘন করে বা কারণ করে,” ফাহে তার শুক্রবার সন্ধ্যায় রায়টিতে লিখেছেন। “গ্রাহকরা এই বেআইনী কাজগুলির মাধ্যমে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হতে এবং চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ তারা রাজনৈতিক অবদান রাখছেন যা ব্যক্তিগত ব্যয় তহবিল এবং রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।”
ফাহির অর্ডার ও’রউর্ক বা তার গোষ্ঠীকে পালিয়ে যাওয়া টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সহায়তা প্রদান বা আর্থিক সহায়তা প্রদান থেকে বিরত রাখতে বাধা দেয়। প্যাক্সটনের অফিস ও’রউর্কের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের আদেশের জন্য একটি আবেদন করার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে এই রায়টি এসেছিল।
ফাহে একজন রিপাবলিকান, এবং 2019 সালে জিওপি টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট তাকে নিয়োগ করেছিলেন।
এই রায়টির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ও’রউর্ক একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এই যুক্তি দিয়ে যে প্যাকসটন তার অলাভজনক বন্ধ করার চেষ্টা করছেন “কারণ আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা ভোটের অধিকার এবং অবাধ নির্বাচনের জন্য লড়াই করেন,” যাকে তিনি “টেক্সাসে প্যাকসটন, ট্রাম্প এবং অ্যাবটকে ক্ষমতায় রাখার হুমকির হুমকিস্বরূপ কাজকে হুমকিস্বরূপ বলেছিলেন।”
“তারা যারা লড়াই করে তাদের থেকে তারা উদাহরণ তৈরি করতে চায় যাতে অন্যরা না হয়,” ও’রউর্ক যোগ করেছেন। “এখন প্যাকসটনের আমাদের লড়াইয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ আদেশ দায়ের করা হয়েছে। তিনি আমাকে নীরব করতে এবং আমাকে এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার হাত থেকে বিরত রাখতে চান। তিনি আমাদের যে পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসনকে ক্ষমতায় রাখতে হবে তা চুরি করার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত রাখতে চান। তবে আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আগামীকাল বিকেলে ফোর্ট ওয়ার্থের দখল বন্ধ করার জন্য আমাদের সমাবেশে কথা বলার পরিকল্পনা করছি।”
ও’রউর্কের বক্তব্যের জবাবে প্যাকসটন বলেছিলেন, “আরও কাঁদুন,” প্যাকসটন বলেছিলেন। “আপনি আদালতে হেরে গেছেন কারণ আপনি আইন ভঙ্গ করছেন এবং টেক্সানদের প্রতারণা করছেন। আমরা আইন ব্রেকারদের থেকে একেবারে উদাহরণ তৈরি করব।”
পিপলস দ্বারা চালিত ছাড়াও, প্যাকসটন টেক্সাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পিএসি -তে তদন্তও শুরু করেছিলেন, যা টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়া প্রধান তহবিল হিসাবেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।
এদিকে, ও’রউর্ক শুক্রবার এল পাসো জেলা আদালতে প্যাক্সটনের বিরুদ্ধে নিজস্ব মামলা দায়ের করেছেন, টেক্সাস ট্রিবিউন জানিয়েছে। ও’রউর্ক প্যাকসটনকে একটি “ফিশিং অভিযান” চালু করার অভিযোগ করেছেন এবং একজন বিচারককে তার অলাভজনক অনুশীলনের বিষয়ে প্যাকসটনের তদন্তকে অবরুদ্ধ করতে বলেছেন।