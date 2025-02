টেক্সাসের বিচারক প্রথম পদে পদ

টেক্সাসের একজন বিচারক, যাকে “দুর্বৃত্ত” এবং হিউস্টন পুলিশ অফিসার্স ইউনিয়নের একজন কর্মী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হ্যারিস কাউন্টির ডেপুটি ফার্নান্দো এস্কোয়েডার মৃত্যুর জন্য দ্বিতীয় সন্দেহভাজনকে মূলধন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দ্বিতীয় সন্দেহভাজনকে বন্ড স্থাপনের পরে আগুনে রয়েছেন।

হ্যারিস কাউন্টি ডেপুটিস অর্গানাইজেশন (এইচসিডিও) দ্বারা ভাগ করা আদালতের নথি অনুসারে, বৃহস্পতিবার রনি পামারের জন্য হ্যারিস কাউন্টিতে 248 তম জেলা ফৌজদারি আদালতের বিচারক হিলারি উঙ্গার বন্ড সেট বন্ড সেট করেছেন। পামার জুলাই থেকে জুলাই থেকে কারাগারে রয়েছেন যে এখনও অবধি এই অভিযোগে কোনও বন্ড নেই।

মূলধন হত্যার অভিযোগের পাশাপাশি তিনি এস্কেদা মৃত্যুর একটি মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে দুটি গুরুতর হামলার মুখোমুখি হচ্ছেন। এই চার্জের জন্য বন্ড প্রতিটি $ 50,000 এ সেট করা আছে।

এস্কেদা হত্যার অন্য সন্দেহভাজন ড্রিমোন ফ্রান্সিসকে ২০২৪ সালের নভেম্বরে million 1 মিলিয়ন বন্ড সেট পোস্ট করার পরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার একদিন পরে উঙ্গারের বিতর্কিত পদক্ষেপটি আসে।

হিউস্টন পুলিশ ইউনিয়ন বন্ডে ডেপুটিকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তকে দেওয়ার জন্য ‘দুর্বৃত্ত’ বিচারককে স্ল্যামস ‘দুর্বৃত্ত’ বিচারক: ‘অপমানজনক’

বুধবার ফ্রান্সিসকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলে এইচসিডিও উঙ্গারের সমালোচনা করেছিল এবং বৃহস্পতিবার পামারের জন্য বন্ড স্থাপন করার সময় তার পরে আবার এসেছিল।

“আপনি যদি গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তবে বিচারক হিলারি উঙ্গার আজ যা করেছিলেন তার জন্য অপেক্ষা করুন। রনি (সিক) পামারের জন্য একটি বন্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাকে ডেপুটি ফার্নান্দো এস্কোয়েডা হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা এখন ক্ষোভের বাইরে, এটি একটি অপমানজনক,” সংস্থাটি এক্সকে লিখেছিল।

এইচসিডিও আদালতের নথিও ভাগ করে নিয়েছে যেখানে দেখানো হয়েছে যে উঙ্গার একজন পুলিশ কর্মকর্তার মূলধন হত্যার অভিযোগে পামারের বন্ডকে ৩ মিলিয়ন ডলারে রেখেছিল। টেক্সাস আইন মূলধন হত্যার মামলায় বন্ড অস্বীকার করার অনুমতি দেয়।

যদিও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পামার কারাগারে রয়েছেন, তবে এখন তিনি জামিন পোস্ট করে রাস্তায় ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছেন।

হিউস্টন পুলিশ ইউনিয়ন সতর্ক করেছে যে সিটি ‘নিরাপদ নয়’ কারণ খুনের সন্দেহভাজনরা ‘রাস্তায় হাঁটা’ ছেড়ে গেছে

চেরিল ইরভিন বলেছেন, “তারা বিচারকের পক্ষে এটি খুব কঠিন করে তুলেছিল কারণ তিনিই এই বন্ডটি নির্ধারণ করেছিলেন না।” “বন্ডটি সেট করা হয়েছিল এবং কেউ পূর্ববর্তী প্রশাসন থেকে জেলা অ্যাটর্নি অফিস থেকে এটিকে আপত্তি জানায় না।”

স্থানীয় আউটলেট রিপোর্ট টেক্সাস রাজ্যটি 2024 সালের জুলাইয়ে ফ্রান্সিসকে গ্রেপ্তার করার সময় প্রমাণ-প্রমাণের শুনানির জন্য দায়ের করেছিল, যা কোনও বন্ডকে বিকল্প হিসাবে তৈরি করবে না। এই শুনানিটি 10 ​​দিনের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, তবে যেহেতু এটি হয়নি, ফ্রান্সিস বন্ডের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে এবং তার আইনজীবী এটি সেট করার অনুরোধ করেছিলেন। রাজ্য কেন শুনানি নিয়ে এগিয়ে যায় নি তা পরিষ্কার নয়।

“জনগণের অধিকার রয়েছে। আপনি ভাবেন যে লোকেরা যা করেছে তা নির্বিশেষে আপনার এখনও একটি অধিকার রয়েছে। একটি অধিকার হ’ল যুক্তিসঙ্গত জামিনের অষ্টম সংশোধনী অধিকার। এবং কোডফেন্ডেন্টের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত জামিন নির্ধারণ করা হয়েছিল, এবং তিনি জামিন দিয়েছেন,” ইরভিনকে তার প্রতি আপত্তি জানানো উচিত নয়। “তার পক্ষে কোনও আপত্তি জানানো উচিত নয়। তিনি গৃহনির্মাণে এবং বিচারককে যথাযথ বলে বিবেচনা করা উচিত নয়।”

উঙ্গার, যিনি ২০২26 সালে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বন্ডে অপরাধীদের পুনরাবৃত্তি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পরিচিত এবং “পুনর্বাসনের দিকে নজর দিয়ে কারাগারের বিকল্প, পুনর্নির্মাণের হ্রাস, এবং সম্প্রদায়ের সুরক্ষার বৃদ্ধি,” তার প্রচারের ওয়েবসাইট অনুসারে, অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তার নির্বাচনী প্রচার চালানোর জন্য পরিচিত।

“This is not an isolated case. Judge Unger has a history of prioritizing criminals over victims, undermining law enforcement, and making our streets more dangerous,” the police union said. “আমরা যদি এখন তার মতো বিচারকদের থামিয়ে না থাকি তবে আমরা পুনরাবৃত্তি অপরাধী এবং সহিংস অপরাধীদের এমন একটি ব্যবস্থা দ্বারা উত্সাহিত করতে দেখব যা তাদের জবাবদিহি করতে অস্বীকার করে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য হ্যারিস কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি অফিস এবং 248 তম জেলা আদালতে পৌঁছেছে।