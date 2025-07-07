You are Here
টেক্সাসে বন্যা থেকে ৯১ জন মৃত্যু যায়
২০২৫ সালের July জুলাই, বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ একটি ভবনের কাছে গুয়াদালাপে নদীর তীরে একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল সন্ধান করছে।

একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল July জুলাই, ২০২৫ -এ প্লাবিত ভবনের কাছে গুয়াদালাপে নদীর তীরে লোকদের সন্ধান করছে। ক্রেডিট: এএফপি

টেক্সাসের সান আন্তোনিওর উত্তর -পশ্চিমে শুক্রবার বিপর্যয়কর বন্যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা সোমবার বৃদ্ধি পেয়ে ৯১ এ দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার টেক্সাসের সান আন্তোনিওর উত্তর -পশ্চিমে শুক্রবার বিপর্যয়কর বন্যার জন্য মৃত্যুর সম্পর্ক সোমবার বৃদ্ধি পেয়ে ৯১ এ দাঁড়িয়েছে। ক্রেডিট: এপি

