টেক্সাসে ভিসা প্রত্যাহার উদ্ধৃত করে মেক্সিকান গায়ক শো বাতিল | মার্কিন অভিবাসন

ট্রাম্প প্রশাসন তাকে দেশে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্প প্রশাসন তার ভিসা বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগে শনিবার নির্ধারিত টেক্সাসে একটি জনপ্রিয় মেক্সিকান গায়ককে একটি কনসার্ট বাতিল করতে হয়েছিল। গায়ক জুলিয়েন এলভারেজ, স্টেডিয়ামের আর্লিংটন, টেক্সাসের যেখানে ডালাস কাউবয় খেলেন সেখানে 50,000 ভক্তদের জন্য পারফর্ম করার কথা ছিল তবে তাকে জানানো হয়েছিল যে তার ভিসাকে আরও কোনও তথ্য ছাড়াই বাতিল করা হয়েছে, একটি অনুসারে, একটি তথ্য ছাড়াই বাতিল করা হয়েছে, ভিডিও বিবৃতি তিনি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে

“আমাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে আপনার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষমতা নেই,” গায়ক বলেছিলেন। “ইভেন্টটি স্থগিত করা হবে, যতক্ষণ না আমরা এরপরে কী শুনি।”

রাজ্য বিভাগের একজন মুখপাত্র প্রত্যাখ্যান সিএনএন -এর কাছ থেকে একটি অনুরোধ এলভারেজের ভিসার স্ট্যাটাস সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য, যিনি অসংখ্য গ্র্যামি এবং লাতিন গ্র্যামি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

এপ্রিলে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভিসা বাতিল Of Members of Another Mexican Band, the cheerful of the ravine, তারা একটি কনসার্টের সময় নেমেসিও রুবান ওসগুয়া সার্ভেন্টেসের চিত্রটি ওরফে “এল মেনচো” এর চিত্রটি প্রজেক্ট করার পরে। এল মেনচো মেক্সিকোয়ের জালিসকো নিউ জেনারেশন কার্টেল (সিজেএনজি) এর নেতা, যা ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে, এল মেনচোর ছেলে ছিল কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কার্টেল চালাতে সহায়তার জন্য ওয়াশিংটনের একজন ফেডারেল বিচারক দ্বারা।

এলভারেজের ভিসার কথিত প্রত্যাহার মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সংগীতজ্ঞের পূর্ব সমস্যার আট বছর পরে আসে। ইউএস ট্রেজারি বিভাগ 2017 সালে এলভারেজকে অনুমোদিত করেছে কথিত কাজ একটি মেক্সিকান সংগঠিত ক্রাইম গ্রুপের সাথে সিজেএনজির সাথে জোটবদ্ধ, যার ফলে নির্ধারিত মার্কিন সফর বাতিল হয়ে যায়। ল্যাভারেজ কার্টেলের সাথে সম্পর্কের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। 2022 সালের জুনে, নিষেধাজ্ঞাগুলি সরানো হয়েছিল এবং তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদনের জন্য পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি আবার মার্কিন সরকারের ক্রসহায়ারে রয়েছেন।

মেক্সিকান সংগীত জগতের অন্যরা মার্কিন কর্মকর্তারা অভিযোগযুক্ত অপরাধমূলক সম্পর্কের জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছেন।

মার্চ মাসে, ডেল রেকর্ডসের চিফ এক্সিকিউটিভ, অ্যাঞ্জেল ডেল ভিলার, দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে মেক্সিকো ভিত্তিক সংগীত প্রচারকের সাথে কাজ করার একটি ফেডারেল জুরি দ্বারা সিজেএনজির জন্য অর্থ পাচারকারী। আরেক বিশিষ্ট মেক্সিকান সংগীতশিল্পী জেরার্ডো অর্টিজ সম্পর্কিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ডেল ভিলার, তাঁর প্রাক্তন বস।

প্রশ্নে সংগীত প্রবর্তক, যিনি অপরাধী দলগুলির জন্য অর্থ পাচার করেছিলেন, তিনি এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন মেক্সিকো সিটিতে খুন ডিসেম্বরে।

ট্রাম্প প্রশাসন বিশিষ্ট মেক্সিকান রাজনীতিবিদদের ভিসাও প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে মাদক পাচারকারী সংস্থার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এখনও অবধি, দু’জন মেক্সিকান রাজনীতিবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন: বাজা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের গভর্নর মেরিনা দেল পিলার á ভিলা এবং তার স্বামী, প্রাক্তন মেক্সিকান কংগ্রেসের সদস্য কার্লোস টরেস টরেস।

প্রোপাবলিকা এই মাসে রিপোর্ট করেছেন যে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একটি তালিকা রয়েছে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা প্রত্যাহারের জন্য লক্ষ্যবস্তু করছেন। হোয়াইট হাউস কর্তৃক সম্প্রতি সংকলিত কর্মকর্তাদের তালিকা, অভিযোগ করা হয়েছে যে দুর্নীতিগ্রস্থ মেক্সিকান কর্মকর্তাদের ডিইএ এজেন্টদের দ্বারা সংকলিত একটি 2019 তালিকার সাথে ওভারল্যাপ হয়েছে।

সে বছর, মেক্সিকোয়ের তত্কালীন রাষ্ট্রপতি, আন্দ্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর, দেশে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ ডিইএ এজেন্টদের কাজ করে এজেন্সিটিকে অনুপ্রাণিত করে, যা এটিকে ফেন্টানাইলের প্রবাহকে আটকানোর প্রয়াসে তার কাজকে আটকানোর প্রয়াস হিসাবে দেখেছিল। ডিইএ এখনও এফবিআই, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তদন্ত এবং অন্যান্য সহ মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি মেক্সিকোতে কাজ করে।