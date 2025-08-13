টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল, কেন প্যাক্সটন এখন তার “নির্বাচন ইন্টিগ্রিটি ইউনিট” ব্যবহার করেছেন ২০২১ সালের সংবিধির আওতায় ১৫ টি লাতিনো ডেমোক্র্যাটকে অভিযুক্ত করার জন্য যা অন্যান্য ভোটারদের জন্য ব্যালট সরবরাহকে নিষিদ্ধ করেছিল।
Source link
টেক্সাসে হিস্পানিক গণতান্ত্রিক কর্মকর্তারা ভোটার জালিয়াতির জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছেন
টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল, কেন প্যাক্সটন এখন তার “নির্বাচন ইন্টিগ্রিটি ইউনিট” ব্যবহার করেছেন ২০২১ সালের সংবিধির আওতায় ১৫ টি লাতিনো ডেমোক্র্যাটকে অভিযুক্ত করার জন্য যা অন্যান্য ভোটারদের জন্য ব্যালট সরবরাহকে নিষিদ্ধ করেছিল।