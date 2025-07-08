টেক্সাসে 160 নিখোঁজ মানুষ অনুসরণ করা হয়- অ্যাবট

বন্যার পরে ধ্বংসাবশেষের মাঝে একটি টেক্সাসের পতাকা, জুলাই 7, 2025 -এ ক্রেডিট: এপি
শুক্রবার টেক্সাসের সান আন্তোনিওর উত্তর -পশ্চিমে শুক্রবার বিপর্যয়কর বন্যার জন্য মৃত্যুর সম্পর্ক সোমবার বৃদ্ধি পেয়ে ৯১ এ দাঁড়িয়েছে।
পথে আরও বৃষ্টিপাতের সাথে, বিপজ্জনক বন্যার ঝুঁকি রাজ্যের কেন্দ্রস্থলের কিছু অংশে হুমকিস্বরূপ অব্যাহত রেখেছে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সামাজিক সামাজিক নেটওয়ার্কে রিপোর্ট করেছেন যা টেক্সাসের কের কাউন্টির জন্য একটি বড় দুর্যোগের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে।
উদ্ধারকর্তারা এখন এই অঞ্চলে বন্যার পরে নিখোঁজ থাকা আরও বেশি লোকের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখতে সক্ষম হবেন।
জাতীয় সুরক্ষার সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম সপ্তাহান্তে গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে নিয়ে এই অঞ্চলটি সফর করেছিলেন।
কর্তৃপক্ষগুলি এখনও ভারী বৃষ্টিপাতের মারাত্মক প্রভাবগুলির মূল্যায়ন করছে যা টেক্সাসে হঠাৎ বন্যার ধ্বংসাত্মক বন্যার কারণ হয়েছিল এবং সোমবার পর্যন্ত ৯১ জনকে মারা গেছে।
এখানে এক ডজনেরও বেশি নিখোঁজ রয়েছে, যখন মরিয়া বাবা -মা তাদের কন্যাদের সম্পর্কে সংবাদ খুঁজছিলেন যা গুয়াদালাপে নদীর কাছে একটি শিবিরে অবস্থিত ছিল না।
শুক্রবার সকালে কের কাউন্টিতে বেশ কয়েকটি শহরকে আঘাত করা অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত নদীর ধসে পড়েছিল, যা রিপবেরেওস পাড়াগুলিতে প্লাবিত হয়েছিল, গাছ এবং বিল্ডিং শুরু করেছিল।
উদ্ধারকারীরা হেলিকপ্টার, নৌকা এবং ড্রোন ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থদের সন্ধান করতে এবং গাছগুলিতে আটকে থাকা লোকদের এবং ধ্বংস হওয়া রাস্তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন শিবিরগুলিতে উদ্ধারকারীদের সন্ধান করতে ব্যবহার করে।
উদ্ধারকারী দলগুলি টেক্সাসের বন্যার ফলে কয়েক ডজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জন্য কাউন্টাররেলজ অনুসন্ধান চালিয়ে যায়।
টেক্সাস পার্বত্য দেশে কের কাউন্টি শেরিফ ল্যারি লেথা, বন্যার কেন্দ্রবিন্দু বলেছেন, গুয়াদালাপে নদীর নিকটবর্তী একটি শিবির থেকে ১১ জন মেয়ে এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।
টেক্সাসের সান আন্তোনিওর উত্তরে একটি পাহাড়ী অঞ্চলকে তীব্র বৃষ্টিপাতের পরে কমপক্ষে 70 জন মারা যাওয়া ভারসাম্য।
কের কাউন্টি শিবিরে আপনি কম্বল, স্টাফ করা ভালুক এবং কাদা -কোটেড মেয়েদের অন্যান্য জিনিসপত্র দেখতে পেলেন। বর্তমানের শক্তি কেবিনগুলির উইন্ডোগুলি ধ্বংস করে দেয়।
জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (এনডাব্লুএস) নতুন বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে, যেহেতু টেক্সাস অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে মাটি ইতিমধ্যে স্যাচুরেটেড রয়েছে।
তারা 50 থেকে 100 অতিরিক্ত মিলিমিটার বৃষ্টির মধ্যে প্রত্যাশিত।
বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবারের প্রথম দিকে, কের কাউন্টির কেন্দ্রে তীব্র বৃষ্টিপাতের 100 সেন্টিমিটার অবধি পড়েছিল।
টেক্সাসের দক্ষিণ এবং কেন্দ্রে হঠাৎ বন্যা অস্বাভাবিক নয়, যেখানে ট্র্যাজেডির ঘটনা ঘটেছিল, যেহেতু স্থলটিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত থেকে জল শোষণের অবস্থার অভাব রয়েছে।
কয়েক ঘন্টার মধ্যে, বেশ কয়েক মাসের সমতুল্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পড়ে গিয়েডালাপে নদীকে উপচে পড়েছিল।
জলটি হাউজিং এবং ক্যাম্প মিস্টিক, হান্টের ছোট্ট সম্প্রদায়ের একটি শিবির।
কর্তৃপক্ষগুলি উল্লেখ করেছে যে এখানে এক ডজনেরও বেশি নিখোঁজ রয়েছে, তবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্থদের সংখ্যা বাড়তে পারে।
নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে 20 টিরও বেশি মেয়ে রয়েছে যারা খ্রিস্টান গ্রীষ্মের শিবিরে অংশ নিয়েছিল।
কয়েকশো জরুরি পরিষেবা কর্মী আটকে থাকা লোকদের সন্ধান করছিলেন।
অনুসন্ধানের সরঞ্জামগুলি শিকারদের সনাক্ত করতে এবং আটকা পড়া লোকদের উদ্ধার করতে হেলিকপ্টার, নৌকা এবং ড্রোন ব্যবহার করেছিল।
শনিবার উদ্ধারকারী দলগুলি জনগণের অনুসন্ধানকে আরও তীব্র করে তোলে।
দু: খিত বাবা -মা এবং পরিবারগুলি তাদের নিখোঁজ প্রিয়জনদের ছবি প্রকাশ করেছে এবং তথ্য চেয়েছিল।
বিপর্যয়কর বিজ্ঞানী এবং পরিচালনা সংস্থাগুলি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সতর্কতা এজেন্সিতে অর্থায়ন এবং কর্মীদের কাটানোর জন্য সমালোচনা করেছে।