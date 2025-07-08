You are Here
টেক্সাসে 160 নিখোঁজ মানুষ অনুসরণ করা হয়- অ্যাবট
News

টেক্সাসে 160 নিখোঁজ মানুষ অনুসরণ করা হয়- অ্যাবট

2025 জুলাই, বন্যার পরে ধ্বংসাবশেষের মাঝে একটি টেক্সাসের পতাকা।

বন্যার পরে ধ্বংসাবশেষের মাঝে একটি টেক্সাসের পতাকা, জুলাই 7, 2025 -এ ক্রেডিট: এপি

টেক্সাসের সান আন্তোনিওর উত্তর -পশ্চিমে শুক্রবার বিপর্যয়কর বন্যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা সোমবার বৃদ্ধি পেয়ে ৯১ এ দাঁড়িয়েছে।

