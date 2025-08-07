টেক্সাস এজি প্রোবস অভিযোগ করেছেন টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের বেটো ও’রউর্ক লিঙ্কযুক্ত গ্রুপ দ্বারা ঘুষ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বেটো ও’রউর্কের পিপল দ্বারা চালিত অলাভজনক টেক্সাস স্টেট ডেমোক্র্যাটদের যাত্রাপথকে রাজ্য থেকে বাইরে রিপাবলিকান পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য অর্থায়ন করতে সহায়তা করছে এমন প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করে, টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটন বুধবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করবেন।
টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা এই সপ্তাহে রাজ্যের কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য রিপাবলিকান প্রচেষ্টা বন্ধ করার প্রয়াসে এই সপ্তাহে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিল। ফলস্বরূপ, টেক্সাস হাউস রিপাবলিকানরা হাউস চেম্বারকে সরকারী ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত আইন প্রণেতাদের জন্য নাগরিক গ্রেপ্তারের পরোয়ানা অনুমোদন দিয়েছিল। এদিকে, গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট পরবর্তীকালে টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগকে তাদের গ্রেপ্তার করতে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। নাগরিক গ্রেপ্তারের পরোয়ানাগুলি অবশ্য রাষ্ট্রীয় লাইনের মধ্যে কেবল প্রয়োগযোগ্য এবং এগুলি কীভাবে কার্যকর করা হবে তা স্পষ্ট নয়।
এদিকে, পক্ষপাতদুষ্ট যুদ্ধের মধ্যে, মঙ্গলবার টেক্সাস ট্রিবিউনের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ও’রউর্কের অলাভজনক 2019 সালে প্রতিষ্ঠিত পিপলস নামে পরিচিত, এয়ার ট্রান্সপোর্ট, লজিস্টিকাল সহায়তা, এবং অনুপস্থিত রাষ্ট্রীয় আইনজীবিদের জন্য প্রতি দিনে $ 500-দিনের ফিনারকে সহায়তা করার জন্য সহায়তা করে এমন একটি প্রধান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি ছিল।
এই প্রতিবেদনে অ্যাবট কর্তৃক জারি করা একটি সতর্কতা অনুসরণ করা হয়েছে, ইঙ্গিত দেয় যে পালিয়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতারা সম্ভাব্যভাবে অপরাধমূলক অঞ্চলে থাকতে পারে যদি তারা আইনসভা দায়িত্ব লঙ্ঘন করতে বা ভোট এড়ানোর উদ্দেশ্যে “তহবিল গ্রহণ করতে বা গ্রহণ করতে সম্মত হন।”
বুধবার এই তদন্তের ঘোষণা দিয়ে প্যাকসটন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, “বেটো ঘুষ নিয়ে আইন ভঙ্গকারী যে কোনও ডেমোক্র্যাট কাপুরুষকে জবাবদিহি করা হবে।” “টেক্সাস কেনা যায় না।”
প্যাকসটনের ঘোষণায়, তিনি টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের অন্যতম “শীর্ষস্থানীয় দল” হিসাবে লোকদের দ্বারা পরিচালিত চার্জ করেছিলেন যারা রিপাবলিকানদের পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্য রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন, যা তারা দাবি করে যে জাতিগত জেরম্যান্ডারিং ঘটছে না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়।
প্যাকসটনের মতে, আর্থিক সহায়তা টেক্সাসের ঘুষ আইন লঙ্ঘন এবং প্রচারের অর্থ পরিচালনাকারী অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের পরিমাণ হতে পারে, “একজন সরকারী কর্মচারীর জবরদস্তি এবং অফিসের অপব্যবহার”।
তদন্তের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ও’রউর্ক টেক্সাসে রিপাবলিকানদের “থাগস” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন “আমাদের দেশকে চুরি করার” চেষ্টা করেছিলেন এবং প্যাকসটনকে ঘুষের অভিযোগ করেছিলেন। 2023 সালে, টেক্সাস রাজ্য সিনেট প্যাক্সটনের দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগে 16 টি নিবন্ধের প্যাকসটনকে খালাস দিয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে ও’রউর্কে বলেছিলেন, “ঘুষের জন্য অভিযুক্ত লোকটি পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করছে এমন লোকেরা অনুসরণ করছে।” “আমি প্রত্যেককে 20377 এ লড়াইয়ের জন্য উত্সাহিত করি। আসুন আমরা আমাদের দেশটি চুরি করার আগে এই ঠগগুলি থামিয়ে দিন।”
জর্জ সোরোস, জিওপি কংগ্রেসনাল মানচিত্রে টেক্সাস পালিয়ে যাওয়ার জন্য ডেমসের জন্য অর্থের পিছনে বেটো ও’রউর্ক
প্যাক্সটন “সম্ভাব্য বেআইনী ক্রিয়াকলাপ” সম্পর্কিত লোকদের দ্বারা চালিত নথি এবং যোগাযোগের দাবি করছেন, উল্লেখ করেছেন যে তিনি টেক্সাসে আইনসভা কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টিকারী ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে “আক্রমণাত্মক আইনী পদক্ষেপ” নিতে ভয় পাচ্ছেন না।
টেক্সাস ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ও’রউর্ক আলোচনার সাথে পরিচিত একজনকে উদ্ধৃত করে জিওপি -র আইনসভা প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ করতে রাজ্য ছেড়ে যেতে উত্সাহিত করতে “ফোনে কাজ করছেন”।
জনগণের দ্বারা চালিত ডেমোক্র্যাটিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য তার ওয়েবসাইটে অনুদানের জন্য সক্রিয়ভাবে অনুরোধ করছে, সম্ভাব্য দাতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে “আপনার অনুদানের 100% টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের ট্রাম্পের বিদ্যুৎ দখলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করবে।”
এদিকে, আউটলেট যে রিপোর্ট২০২১ সালে, টেক্সাসের রাজ্য নির্বাচন আইনগুলির রিপাবলিকান সংস্কারে বাধা দেওয়ার সময় তারা একই ধরণের কৌশল চেষ্টা করার কারণে টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটদের তহবিলের জন্য $ 600,000 জোগাড় করতে সহায়তা করার জন্য $ 600,000 জোগাড় করতে সহায়তা করেছে বলে লোকেদের দ্বারা চালিত ও’রউর্কের গ্রুপটি $ 600,000 জোগাড় করতে সহায়তা করেছিল বলে জানা গেছে।
বুধবার একটি সিএনএন সাক্ষাত্কারের সময় ও’রউর্ককে পয়েন্ট-ফাঁকা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তিনি ডেমোক্র্যাটদের টেক্সাস পালাতে সহায়তা করছেন।
“আমরা এবার প্রায় একই ধরণের দৃশ্য দেখতে পেলাম। এটি কি মূল্যবান?” সিএনএন অ্যাঙ্কর পামেলা ব্রাউন টেক্সাসের আইনসভা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার জন্য ও’রউর্কের ২০২১ সালের প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
“একেবারে,” ও’রউর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “আমরা যদি ব্যর্থ হই তবে আমেরিকাতে কর্তৃত্ববাদী শক্তির একীকরণ প্রায় অবিরাম হবে।”
তবে ব্রাউন ও’রউর্ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যে পরিবর্তে তহবিলগুলি “আরও ভাল ব্যয়” হতে পারে কিনা তার পরিবর্তে দুর্বল টেক্সানদের সহায়তা করে।
ব্রাউন বলেছেন, “আমরা অতীতে এটি দেখেছি – তারা পালিয়ে যায়, তবে তারপরে অনিবার্যভাবে তাদের ফিরে আসতে হবে, তাই না? আপনি কেবল চিরস্থায়ীভাবে বাইরে থাকতে পারবেন না, এবং গভর্নর এই বিশেষ সেশনগুলিকে ডাকতে পারেন,” ব্রাউন বলেছেন। “আপনি কি মনে করেন যে আপনার উল্লিখিত লোকদের সাহায্য করতে এই অর্থটি আরও ভাল ব্যয় করা যেতে পারে?”
“আমি আসলে বিশ্বাস করি যে তারা টেক্সাসে এই চুরিটি বন্ধ করতে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে,” ও’রউর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অ্যান্ডার্স হাগস্ট্রোম এবং ক্রিস্টিন পার্কগুলি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।