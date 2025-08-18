টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটনের রয়েছে তদন্ত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এআই চ্যাটবটগুলি সরবরাহ করার জন্য মেটা এআই স্টুডিও এবং চরিত্র.আই উভয়ই স্বাস্থ্য সরঞ্জাম হিসাবে দাবি করতে পারে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ডেটা সম্ভাব্য অপব্যবহার করতে পারে।
প্যাক্সটন বলেছেন যে উভয় প্ল্যাটফর্মের এআই চ্যাটবটগুলি তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা বলার বিন্দুতে “নিজেকে পেশাদার থেরাপিউটিক সরঞ্জাম হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে”। সেই আচরণ যা অল্প বয়স্ক ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্তিমূলক এবং ভুল তথ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছেড়ে দিতে পারে। যেহেতু এআই প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়শই প্রশিক্ষণের ডেটার অন্য উত্স হিসাবে ব্যবহারকারী প্রম্পটগুলির উপর নির্ভর করে, উভয়ই সংস্থা তরুণ ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে এবং তাদের ডেটা অপব্যবহার করতে পারে। এটি টেক্সাসে বিশেষ আগ্রহী, যেখানে স্কোপ অ্যাক্ট নাবালিকাদের কাছ থেকে কাটা ডেটা দিয়ে সংস্থাগুলি কী করতে পারে তার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রাখে এবং প্ল্যাটফর্মের অফার সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হয় যাতে পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের অ্যাকাউন্টগুলির গোপনীয়তা সেটিংস পরিচালনা করতে পারেন।
আপাতত, অ্যাটর্নি জেনারেল মেটা এবং চরিত্র উভয়কেই সিভিল তদন্তকারী দাবি (সিআইডিএস) জমা দিয়েছেন। উভয়ই টেক্সাসের গ্রাহক সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করছে কিনা তা দেখার জন্য। যেমন টেকক্রাঞ্চ নোটমেটা বা চরিত্র উভয়ই নয় বলে দাবি করে যে তাদের এআই চ্যাটবট প্ল্যাটফর্মগুলি মানসিক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এটি সেখানে একাধিক “থেরাপিস্ট” এবং “মনোবিজ্ঞানী” চরিত্রের উপর চ্যাটবট হতে বাধা দেয় না। তেমনি তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদার হিসাবে দাবি করা থেকে শুরু করে কোনও সংস্থার চ্যাটবটকে থামায় না 404 মিডিয়া রিপোর্ট এপ্রিল মাসে।
“আমাদের সাইটে ব্যবহারকারী-নির্মিত চরিত্রগুলি কাল্পনিক, সেগুলি বিনোদনের উদ্দেশ্যে, এবং আমরা এটি পরিষ্কার করার জন্য দৃ ust ় পদক্ষেপ নিয়েছি,” টেক্সাসের তদন্তে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন চরিত্র। “উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি আড্ডায় বিশিষ্ট অস্বীকৃতি রয়েছে যে কোনও চরিত্র সত্যিকারের ব্যক্তি নয় এবং কোনও চরিত্র যা কিছু বলে তা কথাসাহিত্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।”
মেটা তার মন্তব্যে অনুরূপ অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, “আমরা এআইএস স্পষ্টভাবে লেবেল করি এবং লোকদের তাদের সীমাবদ্ধতাগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্য, আমরা একটি অস্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করি যা এআই দ্বারা প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হয় – লোকেরা নয়,” সংস্থাটি বলেছে। মেটা এআইএস “উপযুক্ত হলে যোগ্য চিকিত্সা বা সুরক্ষা পেশাদারদের সন্ধানের জন্য সরাসরি ব্যবহারকারীদের” বলে মনে করা হয়। মানুষকে সত্যিকারের সংস্থানগুলিতে প্রেরণ করা ভাল, তবে শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরা নিজেরাই উপেক্ষা করা সহজ, এবং এতটা বাধা নিয়ে কাজ করবেন না।
গোপনীয়তা এবং ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ই মেটার গোপনীয়তা নীতি এবং চরিত্র.এআই এর গোপনীয়তা নীতি স্বীকার করুন যে এআইয়ের সাথে ব্যবহারকারীদের মিথস্ক্রিয়া থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়। মেটা এআই পারফরম্যান্স উন্নত করতে প্রম্পট এবং প্রতিক্রিয়াগুলির মতো জিনিস সংগ্রহ করে। চরিত্র.এই আইডেন্টিফায়ার এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্যের মতো জিনিসগুলি লগ করে এবং বলে যে তথ্যগুলি অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নীতিগুলি কীভাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং টেক্সাসের স্কোপ আইনের সাথে খাপ খায়, মনে হয় এটি কোনও অ্যাকাউন্ট তৈরি করা কতটা সহজ তার উপর নির্ভর করবে।