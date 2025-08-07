টেক্সাস এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া কংগ্রেসনাল মানচিত্রকে পুনর্নির্মাণের শক্তিশালী শ্রম গোষ্ঠী ব্যাক করে

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী শ্রম সংগঠন আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসে তার দলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান রাজ্যগুলিকে, উল্লেখযোগ্যভাবে টেক্সাসকে ধাক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে মোকাবেলায় রাজ্যের কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলিকে নতুন করে সমর্থন করে।
ক্যালিফোর্নিয়া ফেডারেশন অফ লেবার ইউনিয়নগুলি নভেম্বরে ব্যালটে একটি পরিমাপের পক্ষে সমর্থন করার জন্য মঙ্গলবার সর্বসম্মতিক্রমে ভোট দিয়েছে। গভর্নর গাভিন নিউজম এবং রাজ্যের অনেক গণতান্ত্রিক নেতাদের সমর্থিত এই প্রস্তাবটি ভোটারদের চার বছর আগে একটি স্বাধীন পুনঃনির্ধরণ কমিশন দ্বারা আঁকা কংগ্রেসনাল জেলা সীমানা সাময়িকভাবে পরিবর্তন করতে বলবে, কিছু শর্ত সহ।
রিপাবলিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের কাছে ক্যালিফোর্নিয়ার ৫২ সদস্যের প্রতিনিধি দলের মধ্যে অর্ধ ডজন পর্যন্ত আসন হারাতে পারে। 18 আগস্ট গ্রীষ্মের অবকাশের জন্য এটি ফিরে আসার পরে, ক্যালিফোর্নিয়ার আইনসভা একটি বিশেষ নির্বাচনে রাজ্যব্যাপী ব্যালটে এই ব্যবস্থাটি রাখার পক্ষে ভোট দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ফেডারেশনের সভাপতি লরেনা গঞ্জালেজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন যে রিপাবলিকানরা টেক্সাসে আরও পাঁচটি কংগ্রেসনাল ভোটে ‘অধিকারী’। “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের কর্মী বিরোধী এজেন্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করার আমাদের সংকল্পে ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রম একীভূত।”
পুনর্নির্মাণ – জাতির 435 কংগ্রেসনাল জেলাগুলির রহস্য পুনর্নির্মাণ – সাধারণত মার্কিন আদমশুমারি দেশজুড়ে জনসংখ্যা দীর্ঘায়িত করার পরে প্রতি দশকে একবার ঘটে। জনসংখ্যার শিফ্টের ফলে কংগ্রেসনাল আসনগুলির একটি রাজ্যের বরাদ্দের পরিবর্তনের ফলে যেমন ক্যালিফোর্নিয়া ২০২০ সালের আদমশুমারির পরে প্রথমবারের মতো রাজ্যের ইতিহাসে একটি আসন হারিয়েছিল।
রাজনৈতিক পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত কর্মকর্তারা তাদের রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি প্রান্ত দেওয়ার জন্য বা আগতদের সুরক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন – কখনও কখনও সাহসী, উদ্ভট আকারের জেলাগুলিতে। ক্যালিফোর্নিয়ানরা ২০১০ সালে আগ্রহ, যৌক্তিক ভূগোলের সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেসনাল মানচিত্র আঁকতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন কমিশন তৈরি করতে ভোট দিয়েছিল।
নিউজম এবং অন্যান্যরা ব্যালট পরিমাপটি চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের পরবর্তী তিনটি নির্বাচন চক্রের জেলা সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করার অনুমতি দেবে যদি টেক্সাস সেই রাজ্যে রিপাবলিকান-অধিষ্ঠিত কংগ্রেসনাল আসন বাড়ানোর জন্য জেলাগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য একটি মুলতুবি ব্যবস্থা অনুমোদন করে। লাইন-অঙ্কন 2030 সালের আদমশুমারির পরে স্বাধীন কমিশনে ফিরে আসবে।
ক্যালিফোর্নিয়া ফেডারেশন অফ লেবার এক দশকের মাঝামাঝি পুনরায় বিতরণ ব্যালট পরিমাপকে সমর্থন করে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এটি ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কংগ্রেসনাল রেসগুলিতে যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার পরিকল্পনা নিয়ে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে, এই কৌশল সম্পর্কে স্পষ্টতই কথা বলার জন্য নাম প্রকাশ না করার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন এমন এক ব্যক্তির মতে।
রাজ্যের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিবেদিত বেশ কয়েকটি সংস্থার একজন মুখপাত্র বলেছেন যে এক বিলিয়নেয়ারের পুত্র চার্লস মুঙ্গার জুনিয়র এবং যিনি স্বাধীন কমিশন তৈরির জন্য ব্যালট ব্যবস্থাটি ব্যাঙ্ক্রোল করেছিলেন, এটি দুর্বল না হয়ে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভোটারদের প্রথম জোটের মুখপাত্র অ্যামি থোমা বলেছেন, “চার্লস মুঙ্গার ২০১ 2016 সাল থেকে রাজনীতির বাইরে রয়েছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি নিরপেক্ষ পুনর্নির্মাণ সহ তিনি যে সংস্কারগুলি পাস করতে সহায়তা করেছিলেন তা জোরালোভাবে রক্ষা করবেন।” “ক্যালিফোর্নিয়ায় ব্যালট ব্যবস্থাগুলি পাস করার ক্ষেত্রে তার আগের সাফল্যের অর্থ হ’ল সফল হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন তা তিনি ঠিক জানেন। আমাদের জোটের শোনার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সংস্থান থাকবে।”