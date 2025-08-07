টেক্সাস কিউবি নাতির উপর আর্কি ম্যানিং বোম্বেল ভবিষ্যদ্বাণী ফোঁটা

আর্চ ম্যানিং কলেজের প্রথম কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে তার প্রথম মরসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তাঁর দাদা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে তিনি আসন্ন প্রচারের পরে টেক্সাসে ফিরে আসবেন।
ম্যানিংয়ের দাদা অবশ্যই প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক এবং কলেজ ফুটবল হল অফ ফেমার আর্কি ম্যানিংয়ের।
প্রতি একটি নিবন্ধ অন 3 এর নিক শুল্টজ থেকে, আর্চি ম্যানিং জানিয়েছেন টেক্সাস মাসিক এটি যখন 2025 মৌসুমের বাইরে তার ভবিষ্যতের বিষয়ে তার নাতির সাথে কথোপকথন হয়নি, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে আর্চ ম্যানিং 2026 মেয়াদে লংহর্নদের সাথে ফিরে আসবেন।
আসন্ন মৌসুমের পরে তার নাতি ২০২26 সালের এনএফএল খসড়াটির জন্য ঘোষণা করবেন কিনা জানতে চাইলে আর্চি ম্যানিং বলেছিলেন, “আর্চ তা করবেন না। তিনি টেক্সাসে থাকবেন।”
অবশ্যই, আর্চি ম্যানিং তার নাতিকে কেবল কারও চেয়ে ভাল জানেন। তবুও, একই সময়ে, টেক্সাসে আর্চ ম্যানিংয়ের একটি দুর্দান্ত বছর থাকা উচিত, এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে তিনি 2026 এনএফএল খসড়াতে যেতে পারেন।
আর্চ ম্যানিং, নিউ অরলিন্সের 6-ফুট -4, 219 পাউন্ডের রেডশার্ট সোফমোর, 2025 মরসুমের ইঞ্চি কাছাকাছি হওয়ার কারণে কলেজ ফুটবলের অন্যতম বৃহত্তম গল্প।
ম্যানিং ২০২৪ সালে কুইন ইওয়ার্সের ব্যাকআপ হিসাবে লিমিটেড ডিউটি দেখেছিলেন, কিন্তু ইওয়ার্স আহত হলে ম্যানিং স্টার্টার হিসাবে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় এবং ভাল খেলেছিল।
2024 সালে, টেক্সাস সামগ্রিকভাবে 13-3 গিয়ে কলেজ ফুটবল প্লে অফের সেমিফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছেছিল, ম্যানিং সম্পূর্ণ নয়টি টাচডাউন এবং দুটি ইন্টারসেপশন সহ 939 গজের জন্য তার পাসগুলির 67.8 শতাংশ। তিনি মাটিতে 108 গজ এবং চারটি স্কোরের জন্যও ছুটে এসেছিলেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে, প্রিসন কোচ শীর্ষ -25 পোল টেক্সাসকে ১ নম্বরে রেখেছেন, তারপরে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ওহিও স্টেটকে ২ নম্বরে ডিফেন্ডিং করেছেন। ২০২৫ মৌসুমের ওপেনারে, লংহর্নস কলম্বাসে ভ্রমণ করবে যা গ্যালাকটিক ম্যাচআপ প্রমাণ করতে পারে তাতে বুকিয়েসের মুখোমুখি হতে হবে।
যদিও এটি স্টার্টার হিসাবে তাঁর প্রথম বছর, ম্যানিং 2025 হিজম্যান ট্রফি জয়ের জন্য প্রাথমিক প্রিয়দের মধ্যে একটি। তিনি প্রথম দলের অল-আমেরিকান হিসাবে পূর্বসূরী তালিকায় অবতরণ করছেন।
2026 এনএফএল খসড়াতে শীর্ষ পিকগুলির মধ্যে একটি হিসাবে ম্যানিংও গুঞ্জন পাচ্ছে। এটি ধরে নিচ্ছে ম্যানিং ঘোষণা করে, যার জন্য তিনি যোগ্য, এটি কলেজের তৃতীয় মরসুম হবে।
ম্যানিং নিউ অরলিন্সের আইসিডোর নিউম্যান স্কুলে খেলার পরে টেক্সাসে যোগদান করেছিলেন। 2023 শ্রেণির মধ্যে, একাধিক নিয়োগের পরিষেবা পাঁচতারা ম্যানিংকে রেট দিয়েছে নং 1 জাতীয় সম্ভাবনা হিসাবেপ্রথম নম্বর কোয়ার্টারব্যাক এবং লুইসিয়ানা থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম নম্বর খেলোয়াড়ের সাথে।
এই মৌসুমে টেক্সাসকে একটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, এবং তিনি ২০২26 সালের এনএফএল খসড়ায় শীর্ষ পাঁচটি বাছাই হিসাবে অনুমান করেছেন, তিনি যদি প্রো পদগুলির জন্য লংহর্নস ছেড়ে চলে যান তবে এটি বোধগম্য হবে।
তারপরে আবার, ম্যানিং কলেজে থাকতে পছন্দ করে। টেক্সাসের অস্টিনকে তিনি পছন্দ করেন। এবং সে শূন্যে বড় ডলার উপার্জন করছে।