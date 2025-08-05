টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের হুমকির মুখোমুখি হওয়ায় তারা রাজ্যে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছেন

যেমন হয়কেন কয়েক ডজন টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন
ভিকি গুডউইন বলেছেন যে তিনি তার এবং তার সহকর্মী টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে যারা এই রাজ্য পালিয়ে এসেছেন তাদের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ, প্রতিদিনের জরিমানা এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন।
গুডউইন হ’ল কয়েক ডজন হাউস ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে যারা লিবারেল স্টেটসে টেক্সাস রিপাবলিকানদের কোরামকে অস্বীকার করার জন্য তাদের নতুন পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায় ভোট দেওয়ার প্রয়োজন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা চ্যাম্পিয়ন হওয়া, আইনসভার রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে তাদেরকে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন।
তবে গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট যেমন ডেমোক্র্যাটদের ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, গুডউইন বলেছেন যে তিনি এবং তার সহকর্মীরা তাদের স্ব-চাপিয়ে দেওয়া নির্বাসনের জন্য প্রতিদিন জনসাধারণের সমর্থন পাচ্ছেন।
ইলিনয় -এ থাকা গুডউইন গুডউইন বলেছিলেন, “যেহেতু লোকেরা শিখছে কেন আমরা এটি করছি, তারাও ক্ষোভ প্রকাশ করছে যে আমরা আমাদের গভর্নরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে মাথা নত করতে পারি,” যেমন হয় অতিথি হোস্ট রেবেকা জ্যান্ডবার্গেন।
“আরও রিপাবলিকান প্রতিনিধিত্ব বাছাই করার জন্য আমরা লাইন আঁকছি যে ধারণাটি, আমি মনে করি যে সত্যিকারের গণতন্ত্র কী তা সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণার বিরুদ্ধে চলে যায়।”
ট্রাম্প আরও পাঁচটি আসনের দাবি করেছেন
অ্যাবট পুনর্নির্মাণ বিলে ভোট দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছেন, যা রিপাবলিকানদের পাঁচটি অতিরিক্ত আসন দেবে এবং আগামী বছরের কংগ্রেসনাল মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদের সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তবে তিনি উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছাড়া দেড়শ সদস্যের বাড়িতে কোনও বিল পাস করতে পারবেন না। ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ-প্রজাতন্ত্রের চেম্বারে 62২ টি আসন রাখে এবং কমপক্ষে ৫১ জন রাজ্য ছেড়ে চলে যায় বলে একটি ডেমোক্র্যাটিক সহযোগী জানিয়েছে।
আইন প্রণেতারা বেশিরভাগই ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন ইলিনয়, নিউ ইয়র্ক এবং ম্যাসাচুসেটের রাজ্যগুলিতে পালিয়ে গেছেন।
মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরোর উপর ভিত্তি করে প্রতি 10 বছরে রাজ্যগুলিকে পুনরায় বিতরণ করতে হবে, তবে বর্তমান টেক্সাসের মানচিত্রটি মাত্র চার বছর আগে পাস হয়েছিল। গুডউইন বলেছেন যে একটি নতুন মানচিত্রের মধ্য-চক্রের মাধ্যমে ধাক্কা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং অগণতান্ত্রিক হয়েছে।
“এটি কেবল কারণ ট্রাম্প এটি চেয়েছিলেন, এবং অ্যাবট ট্রাম্প যা চান তা করতে ইচ্ছুক,” তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্প নিজেই টেক্সাসে রিপাবলিকান আধিপত্যকে উত্সাহিত করার ইচ্ছার কোনও গোপনীয়তা করেননি।
“আমরা আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী,” তিনি মঙ্গলবার সিএনবিসিকে বলেছেন।
সেই একই সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প বলেছিলেন যে গেরিম্যান্ডারিং উভয় পথেই চলে যায় এবং ডেমোক্র্যাট নেতৃত্বাধীন আইনসভায় তাদের নিজস্ব পক্ষে নির্বাচনী মানচিত্র আঁকার জন্য অভিযুক্ত করে।
“তারা সুরক্ষার জন্য ইলিনয় যায়। তবে এগুলি সবই গারিম্যান্ডারড। ক্যালিফোর্নিয়া গ্রাইম্যান্ডারড। কংগ্রেসে আমাদের আরও অনেক আসন থাকা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে ট্রাম্প নতুন মানচিত্রটি পাস করার জন্য অ্যাবটকে “যা কিছু প্রয়োজন” তা করতে চান।
টেক্সাস হাউস ডেমোক্র্যাটিক ককাসের চেয়ারম্যান জিন উ বলেছেন, পরিকল্পনাটি বিদ্যুৎ দখলের চেয়ে বেশি; এটি “টার্বোচার্জড বর্ণবাদ” যা রাজ্যের জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভোটদানের শক্তি আরও কমিয়ে দেবে।
নতুন লাইনগুলি সম্ভবত চারটি হিস্পানিক আগত এবং দুটি কালো আগতদের পক্ষে 2026 সালে তাদের আসন ধরে রাখতে আরও শক্ত করে তুলবে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অনুসারে।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা উয়ের দাবির বিরোধিতা করে, নতুন মানচিত্রটি উল্লেখ করে চারটি নতুন বর্ণগতভাবে বিবিধ জেলা তৈরি করবে এবং হিস্পানিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সংখ্যা একের মধ্যে বাড়িয়ে তুলবে।
‘পরিণতি হবে’
অ্যাবট ডেমোক্র্যাটদের ডেকেছেন যারা রাজ্যটিকে “আন-টেক্সান” ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের জোর করে বাধ্য করার জন্য সমস্ত স্টপগুলি বের করছেন।
তিনি হুমকি দিয়েছেন যে তাদের দায়িত্ব পালানোর জন্য তাদের আসন থেকে তাদের সরিয়ে ফেলার জন্য – আইন বিশেষজ্ঞরা কিছু বলে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া হবেকাজের গ্যারান্টিযুক্ত নয়, এবং শূন্য আসন পূরণের জন্য নতুন নির্বাচন প্রয়োজন।
হাউস অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাটদের জন্য নাগরিক গ্রেপ্তারের পরোয়ানাও জারি করেছে এবং অ্যাবট রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের তাদের সন্ধান এবং গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিল – এমন কিছু যা তারা আইনত রাষ্ট্রীয় সীমানা করতে অক্ষম।
বাড়ির নিয়মের অধীনে, প্রতিটি প্রতিনিধি তারা অনুপস্থিত প্রতিদিনের জন্য একটি 500 ডলার জরিমানার মুখোমুখি হন। অ্যাবট বলেছেন যে যে কোনও আইনজীবি যে এই ব্যয়গুলি কাটাতে তহবিল অনুরোধ করেন তিনি ঘুষের অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারেন এবং যে কোনও “সম্ভাব্য রাষ্ট্র-বহিরাগত ফেলোনদের” প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
“আপনি যদি এই রাস্তায় নামতে থাকেন তবে এর পরিণতি হবে,” হাউস স্পিকার রেপ।
ঘুষের অভিযোগের হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে গুডউইন বলেছিলেন: “ব্যক্তিগতভাবে, আমি কোনও অর্থ গ্রহণ করি নি যা আমাকে রাজ্য ছাড়ার সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে। এটি আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বাইরে, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। “
জরিমানা হিসাবে, তিনি বলেছিলেন: “আমরা এই ব্যয়গুলি কাটাতে একটি উপায় খুঁজে পাব।”
ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলি আগুনের সাথে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেয়
রাষ্ট্রীয় স্ট্যান্ডঅফ দ্রুত একটি জাতীয় হয়ে উঠেছে।
ইলিনয় গভ। জেবি প্রিটজকার, ক্যালিফোর্নিয়া গভ। গ্যাভিন নিউজম এবং নিউ ইয়র্ক গভ। ক্যাথি হচুল -সমস্ত ডেমোক্র্যাটরা-টেক্সাস যদি তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায় তবে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব কংগ্রেসনাল জেলা মানচিত্রগুলি পুনরায় আঁকানোর হুমকি দিয়েছে।
তবে এটি পরবর্তী দুটি রাজ্যে সম্পন্ন করার চেয়ে সহজ, যেখানে পুনরায় বিতরণ শক্তি স্বাধীন কমিশনের সাথে স্থির থাকে।
গুডউইন বলেছেন, অ্যাবটের বিশেষ অধিবেশন অপেক্ষা করার কৌশলটি কেবল এত দিন কাজ করতে পারে। এটি যখন 19 আগস্ট শেষ হয়, তখন সে বলে, তিনি সম্ভবত একটি নতুন কল করবেন।
তবে তার আশা, তিনি বলেছেন, তিনি এবং তার সহকর্মীরা সমস্ত স্ট্রাইপের টেক্সানদের কাছ থেকে জনসাধারণের সমর্থন অব্যাহত রাখবেন এবং অ্যাবট তার পুনরায় নির্বাচনকে বিপন্ন এড়াতে বিলটি ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।
“এটি আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে,” তিনি বলেছিলেন। “অপরিচিত জিনিস ঘটেছে।”
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং রয়টার্সের ফাইল সহ। কেটি গেলেফ প্রযোজিত ভিকি গুডউইনের সাথে সাক্ষাত্কার।