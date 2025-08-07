You are Here

টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা দূরে থাকলে অ্যাবট আরও রিপাবলিকান আসনকে হুমকি দেয়

রিপাবলিকান টেক্সাসের গভর্নর। গ্রেগ অ্যাবট যদি ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা অস্টিনে ফিরে না আসেন তবে তার দলের পুনরায় বিতরণ ব্যবধান বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন।

লোন স্টার স্টেটের ডেমোক্র্যাটরা ২০২26 মিডটার্মসের আগে হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের টাইট মার্জিনকে প্রশস্ত করার আশায় তাদের দলের জন্য পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন তৈরি করার জন্য মানচিত্রটি পুনরায় সাজানোর জন্য অ্যাবট এবং রিপাবলিকানদের দ্বারা প্রতিবাদ করার জন্য জাতীয় শিরোনাম করেছেন।

শুক্রবারের “নির্মম” পডকাস্টের কিস্তির একটি পূর্বরূপ ক্লিপে অ্যাবট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি পাঁচটি আসনে থামবেন না।

টেক্সাস রিপাবলিকান গভর্নর। গ্রেগ অ্যাবট হুমকি দিয়েছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা অস্টিনে ফিরে না আসলে পুনরায় বিতরণের মাধ্যমে রিপাবলিকান আসন বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন। (রয়টার্স/কলাহান ও’আরে)

অ্যাবট বলেছিলেন, “আমি এখন যা ভাবছি তা হ’ল তারা যদি দেখানো শুরু না করে তবে আমি প্রসারিত শুরু করতে পারি,” অ্যাবট বলেছিলেন। “আমরা এটি ছয় বা সাত বা আটটি নতুন আসন তৈরি করতে পারি যা আমরা রিপাবলিকান পক্ষে যুক্ত করতে যাচ্ছি।”

অ্যাবট নিশ্চিত যে ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা টেক্সাসে ফিরে আসার সাথে যুদ্ধ শেষ হয়, তা “আগামীকাল,” “পরের সপ্তাহে” বা “পরের মাসে” হোক।

অ্যাবট বলেছিলেন, “তারা ফিরে আসবে, বা আমরা সেগুলি ট্র্যাক করতে সক্ষম হব one

টেক্সাসের গভর্নর ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর চলমান প্রচেষ্টার কথাও জোর দিয়েছিলেন, এই আশায় যে ভবিষ্যতে তাদের অনুরূপ স্টান্ট টানতে চেষ্টা করা তাদের পক্ষে প্রতিরোধক হবে।

টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটিক কক্কাস চেয়ার জিন উউ তার সহকর্মীদের একটি দলকে তীব্র পুনর্নির্মাণ বিতর্কের কারণে ইলিনয়কে নিয়ে যায়। (স্কট ওলসন/গেটি চিত্র)

“এটা কতটা বিব্রতকর?” অ্যাবট ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। “এটি এমন কিছু যা স্কুল বাচ্চারা করে, আপনি জানেন, ‘আমি খেলাটি হারাচ্ছি! আমি কেবল দূরে চলে যাব এবং চলে যাব।’ প্রাপ্তবয়স্কদের যেভাবে কাজ করে তা নয়, টেক্সানস, এটিই আপনার টেক্সাস ডেমোক্র্যাটস পরিচালনা করে।

অ্যাবট বলেছেন যে জেরিম্যান্ডারিংয়ের উপর যে জাতীয় বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে তা ইলিনয় সহ ভারী জেরিম্যান্ডারড ব্লু স্টেটসের উপর একটি স্পটলাইট রেখেছিল, যা ইলিনয়েস গভারের সাথে একটি বিনিময়কালে ইলিনয়েস ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা খোদাই করা “ক্রেজি” জেলাগুলিতে মজা করা উদারপন্থী “লেট শো” হোস্ট স্টিফেন কলবার্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানকারী প্রিটজকার রসিকতা করেছিলেন যে একটি “কিন্ডারগার্টেন ক্লাস” আঁকেন ইলিনয়কে পুনর্নির্মাণের মানচিত্র।

“লেট শো” হোস্ট স্টিফেন কলবার্ট ডেমোক্র্যাটিক ইলিনয় গভর্নর জেবি প্রিটজকারকে তার রাজ্যের জেরিম্যান্ডারড মানচিত্রে মুখোমুখি করেছিলেন। (স্ক্রিনশট/সিবিএস)

অ্যাবট বলেছেন, “আমেরিকানরা এখন বুঝতে পেরেছে যে এই সমস্ত নীল রাজ্যগুলি কীভাবে জেরিম্যান্ডার করেছে,” অ্যাবট বলেছেন। “তারা এখন সেই মানচিত্রটি ইলিনয়তে দেখেছে, তারা নিউইয়র্কের মানচিত্রটি দেখেছে, তারা দেখতে পেয়েছে যে ম্যাসাচুসেটস -এর ৪০% লোক রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, এবং তবুও সেখানে শূন্য রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল জেলা রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় কী ঘটেছিল তা দেখুন। গেরিম্যান্ডারিংয়ের সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ ডেমোক্র্যাট স্টেটস। এবং এখন আমেরিকানরা তা উপলব্ধি করেছে।”

“নির্মম” সমস্ত পডকাস্ট প্ল্যাটফর্মগুলিতে শোনা যায় এবং ইউটিউবে দেখা যায়। (ফক্স নিউজ মিডিয়া)

