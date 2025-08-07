টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা দূরে থাকলে অ্যাবট আরও রিপাবলিকান আসনকে হুমকি দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রিপাবলিকান টেক্সাসের গভর্নর। গ্রেগ অ্যাবট যদি ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা অস্টিনে ফিরে না আসেন তবে তার দলের পুনরায় বিতরণ ব্যবধান বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন।
লোন স্টার স্টেটের ডেমোক্র্যাটরা ২০২26 মিডটার্মসের আগে হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের টাইট মার্জিনকে প্রশস্ত করার আশায় তাদের দলের জন্য পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন তৈরি করার জন্য মানচিত্রটি পুনরায় সাজানোর জন্য অ্যাবট এবং রিপাবলিকানদের দ্বারা প্রতিবাদ করার জন্য জাতীয় শিরোনাম করেছেন।
শুক্রবারের “নির্মম” পডকাস্টের কিস্তির একটি পূর্বরূপ ক্লিপে অ্যাবট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি পাঁচটি আসনে থামবেন না।
বেটো ও’রউর্ক পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি ডেমসকে টেক্সাসকে সাহায্য করার চেয়ে টেক্সাস পালাতে সহায়তা করছেন কেন
অ্যাবট বলেছিলেন, “আমি এখন যা ভাবছি তা হ’ল তারা যদি দেখানো শুরু না করে তবে আমি প্রসারিত শুরু করতে পারি,” অ্যাবট বলেছিলেন। “আমরা এটি ছয় বা সাত বা আটটি নতুন আসন তৈরি করতে পারি যা আমরা রিপাবলিকান পক্ষে যুক্ত করতে যাচ্ছি।”
“প্রাচীরটি মাত্র দশ ফুট উঁচুতে পেয়েছে,” “নির্মম” সহ-হোস্ট জোশ হোমসকে রসিকতা করেছেন।
অ্যাবট নিশ্চিত যে ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা টেক্সাসে ফিরে আসার সাথে যুদ্ধ শেষ হয়, তা “আগামীকাল,” “পরের সপ্তাহে” বা “পরের মাসে” হোক।
অ্যাবট বলেছিলেন, “তারা ফিরে আসবে, বা আমরা সেগুলি ট্র্যাক করতে সক্ষম হব one
টেক্সাসের গভর্নর ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর চলমান প্রচেষ্টার কথাও জোর দিয়েছিলেন, এই আশায় যে ভবিষ্যতে তাদের অনুরূপ স্টান্ট টানতে চেষ্টা করা তাদের পক্ষে প্রতিরোধক হবে।
সর্বশেষ মিডিয়া এবং সংস্কৃতি খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
“এটা কতটা বিব্রতকর?” অ্যাবট ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। “এটি এমন কিছু যা স্কুল বাচ্চারা করে, আপনি জানেন, ‘আমি খেলাটি হারাচ্ছি! আমি কেবল দূরে চলে যাব এবং চলে যাব।’ প্রাপ্তবয়স্কদের যেভাবে কাজ করে তা নয়, টেক্সানস, এটিই আপনার টেক্সাস ডেমোক্র্যাটস পরিচালনা করে।
অ্যাবট বলেছেন যে জেরিম্যান্ডারিংয়ের উপর যে জাতীয় বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে তা ইলিনয় সহ ভারী জেরিম্যান্ডারড ব্লু স্টেটসের উপর একটি স্পটলাইট রেখেছিল, যা ইলিনয়েস গভারের সাথে একটি বিনিময়কালে ইলিনয়েস ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা খোদাই করা “ক্রেজি” জেলাগুলিতে মজা করা উদারপন্থী “লেট শো” হোস্ট স্টিফেন কলবার্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানকারী প্রিটজকার রসিকতা করেছিলেন যে একটি “কিন্ডারগার্টেন ক্লাস” আঁকেন ইলিনয়কে পুনর্নির্মাণের মানচিত্র।
কলবার্ট জেবি প্রিটজারের মুখোমুখি মানচিত্রের সাথে ইলিনয় গেরিম্যান্ডারিং দেখায়
অ্যাবট বলেছেন, “আমেরিকানরা এখন বুঝতে পেরেছে যে এই সমস্ত নীল রাজ্যগুলি কীভাবে জেরিম্যান্ডার করেছে,” অ্যাবট বলেছেন। “তারা এখন সেই মানচিত্রটি ইলিনয়তে দেখেছে, তারা নিউইয়র্কের মানচিত্রটি দেখেছে, তারা দেখতে পেয়েছে যে ম্যাসাচুসেটস -এর ৪০% লোক রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, এবং তবুও সেখানে শূন্য রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল জেলা রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় কী ঘটেছিল তা দেখুন। গেরিম্যান্ডারিংয়ের সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ ডেমোক্র্যাট স্টেটস। এবং এখন আমেরিকানরা তা উপলব্ধি করেছে।”
সম্পূর্ণ সাক্ষাত্কারটি শুক্রবারের “নির্মম” এর কিস্তিতে হবে। সমস্ত পডকাস্ট প্ল্যাটফর্ম এবং ইউটিউবে প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার “বৈচিত্র্য প্রোগ্রাম” এ টিউন করুন।
নির্মমগুলির আরও পর্ব শুনতে এখানে ক্লিক করুন
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন