টেক্সাস পুনরায় বিতরণকারী যুদ্ধের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা সমালোচনার মুখোমুখি হন

ডেমোক্র্যাটরা রাজ্যের কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য টেক্সাসের আইনজীবিদের পরিকল্পনা বন্ধ করতে দাঁত এবং পেরেকের সাথে লড়াই করছে, তবে তাদের নিজস্ব দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য সহ সমালোচকরা বলছেন যে তারা ঠিক নৈতিক উচ্চ ক্ষেত্রটি ধরে রাখেন না।
ডেমোক্র্যাট বিধায়করা পুনরায় বিতরণে ভোট এড়াতে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন, যা লোন স্টার স্টেটের জন্য কংগ্রেসে আরও রিপাবলিকান আসন যুক্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা নীল রাজ্যগুলিতে যাওয়ার সময় তারা রক-স্টার চিকিত্সা পাচ্ছেন, যেখানে বেশ কয়েকজন গভর্নর টেক্সাসের প্রচেষ্টার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব কংগ্রেসনাল প্রতিনিধিদের থেকে গেরিম্যান্ডার রিপাবলিকানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
তবে শনিবার ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ জুলিয়ান এপস্টেইন “ফক্স নিউজ লাইভ” কে বলেছেন যে তাঁর দল সমালোচনা থেকে সুরক্ষিত নয়, কারণ অনেক নীল রাষ্ট্র ইতিমধ্যে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যা রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল প্রতিনিধিত্বকে সীমাবদ্ধ করে।
“না, আমি মনে করি তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব নেই, এবং প্রচুর মুক্তো-ক্লাচিং চলছে,” তিনি বলেছিলেন।
ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট এবং নিউ মেক্সিকো সহ বেশ কয়েকটি নীল রাজ্যের তাদের বাড়ির প্রতিনিধি দলের কোনও রিপাবলিকান নেই। এবং অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যগুলি অদ্ভুতভাবে আঁকানো জেলাগুলি, সম্ভবত জিওপি উপস্থাপনা সীমাবদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
“ডেমোক্র্যাটদের এখানে পরিষ্কার হাত নেই। আপনি ম্যাসাচুসেটস, নিউ জার্সি (…) ইলিনয়, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ডেমোক্র্যাটদের মতো রাজ্যগুলির দিকে নজর রাখেন,” এপস্টেইন আরও যোগ করেছেন।
এপস্টেইন সতর্ক করেছিলেন যে দেশব্যাপী পুনর্নির্মাণ যুদ্ধটি “নীচে থেকে জাতি” তৈরি করতে পারে, এবং বিপরীত দলগুলির নেতৃত্বে রাজ্যগুলিতে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের রেখে যাওয়া মানুষকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এপস্টেইন নিউ জার্সির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যেখানে ট্রাম্প ২০২৪ সালে ৪ 46% ভোট পেয়েছিলেন, তবে রিপাবলিকানদের ১২ টি কংগ্রেসনাল আসনের মধ্যে কেবল তিনটি রয়েছে।
এদিকে, টেক্সাস স্টেট রেপ। ব্রায়ান হ্যারিসন, একজন রিপাবলিকান, শনিবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে ডেমোক্র্যাটরা “মোট ভণ্ডামি এবং ভুয়া ক্ষোভ” এর জন্য দোষী।
হ্যারিসন বলেছিলেন, “ডার্টি লিটল সিক্রেট হ’ল ডেমোক্র্যাটরা তাদের কংগ্রেসনাল মানচিত্রকে পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধা সর্বাধিকীকরণের জন্য কোনও সমস্যা নেই।
“কারণ ডেমোক্র্যাট স্টেট ডেমোক্র্যাট স্টেটের পরে এক দশক ধরে, তাদের কংগ্রেসনাল মানচিত্রের বাইরে নরকে জাগ্রত করে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন।
“ম্যাসাচুসেটস, কানেক্টিকাট, ভার্মন্ট, রোড আইল্যান্ড, ডেলাওয়্যার, এই সমস্ত রাজ্যের শূন্য রয়েছে। আপনি যদি সেই ডেমোক্র্যাট রাজ্যে রিপাবলিকান হন তবে কংগ্রেসে আপনার কোনও ভয়েস নেই,” তিনি যোগ করেছেন। “এবং (সেখানে) আরও অনেকগুলি রয়েছে যা আপনাকে কেবল একটি আসন দিয়েছে, ওরেগন, আমি মনে করি মেইন এবং মেরিল্যান্ড।”
ক্যালিফোর্নিয়ায়, টেক্সাস পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নভেম্বরে একটি বিশেষ নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
“আমরা টেক্সাসে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে জরুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছি এবং টেক্সাসে যা ঘটেছিল তা আমরা বাতিল করে দেব,” ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর। গ্যাভিন নিউজম শুক্রবার টেক্সাসের কিছু আইন প্রণেতাদের সাথে বলেছিলেন।
নিউজম যোগ করেছে, “আমরা জনগণের সম্মতিতে পাঁচটি আসন তুলে নেব। “আমরা এটি একটি অস্থায়ী ভিত্তিতে করছি। আমরা এটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উপায়ে করছি এবং আমরা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের লোকদের তাদের সম্মতি এবং সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করে এটি করছি।”
হ্যারিসন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে টেক্সাসের পুনর্নির্মাণের ধাক্কা এর পিছনে রয়েছে, এর পিছনে রয়েছে, শেষ আদমশুমারি থেকে লোন স্টার স্টেটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সহ।