টেক্সাস পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা কীভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে গ্রেগ ক্যাসার: এনপিআর

টেক্সাস রিপাবলিকানদের পাঁচটি নতুন, সম্ভাব্য জিওপি কংগ্রেসনাল জেলাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা “টেক্সানদের লক্ষ লক্ষ টেক্সানদের ভোটাধিকারকে হুমকির মুখে ফেলেছে,” ডেমোক্র্যাটিক রেপ। গ্রেগ ক্যাসারকে সতর্ক করে দিয়েছে।
“আমার জেলা, এখানে অস্টিন অঞ্চলে, সংলগ্ন একটি জেলার সাথে মার্জ করে ট্রাম্প এবং টেক্সাস রিপাবলিকানরা আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রের কণ্ঠকে নীরব করার চেষ্টা করছেন এবং আমার মতো লোকদের কংগ্রেস থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছেন,” ক্যাসার, যিনি ভারী লাতিনো এবং শ্রমজীবী অস্টিন-অঞ্চল জেলা প্রতিনিধিত্ব করেন, বলেছেন, সকালের সংস্করণ। “তবে এটি কেবল আমার সম্পর্কে নয় It’s এটি ভোটদানের অধিকার আইনের লঙ্ঘন যা রঙের ভোটারদের কণ্ঠকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “ট্রাম্প যদি এখানে অস্টিনে এটি করতে সক্ষম হন তবে এটি পুরো আমেরিকা জুড়ে একটি হুমকি।”
টেক্সাসের ৫০ টিরও বেশি ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা রবিবার রাজ্যের ৩০ দিনের বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন রাজ্য ত্যাগ করেন এবং কোরাম ভেঙে দিয়েছিলেন, একটি নতুন পুনঃনির্ধারিত মানচিত্রটি পাস করার চেষ্টা করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও পাঁচটি রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল আসন যুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ইচ্ছা পূরণ করবে।
টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট সুপ্রিম কোর্টে জরুরি আবেদন করেছিলেন মঙ্গলবার টেক্সাসের, অফিস থেকে হিউস্টন ডেমোক্র্যাট, রাজ্য রেপ। জিন উউকে অপসারণের জন্য অনুরোধ করে। তিনি হাউস ডেমোক্র্যাটিক ককাসের চেয়ারম্যান উউকে কোরাম বিরতির “রিংলিডার” হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। হাউস ডাস্টিন বুরোসের স্পিকার শুক্রবার পর্যন্ত এই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের, যারা রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা দিয়েছেন।
বিশেষ অধিবেশন, প্রস্তাবিত মানচিত্রটি বিবেচনা করার জন্য ডাকা অন্যান্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট এজেন্ডা আইটেম১৯ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে অ্যাবটকে চিরস্থায়ীভাবে যে কোনও সময়ে বিশেষ সেশনগুলি কল করার অধিকার রয়েছে।
যদিও ডেমোক্র্যাটিক স্টেটস সহ কয়েকশ বছর ধরে গেরিম্যান্ডারিং মার্কিন রাজনীতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্যাসার বলেছেন যে যা ঘটছে তা টেক্সাস আলাদা কারণ মানচিত্রটি “সরাসরি মার-এ-লাগো থেকে” এসেছিল এবং টেক্সাসের নির্বাচিত কর্মকর্তারা আঁকেননি।
“এই মানচিত্রটি রাষ্ট্রপতির সহযোগীদের দ্বারা আঁকা হয়েছিল এবং টেক্সাস রিপাবলিকানদের কাছে এখানে সবার গলা নামানোর জন্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
একটি ইমেল বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিস জানিয়েছে সকালের সংস্করণ সেই হোয়াইট হাউসের কর্মীরা মানচিত্র আঁকেন না এবং ক্যাসারের দাবিকে “স্পষ্টতই মিথ্যা” বলে অভিহিত করেছেন।
এনপিআর ক্যাসারকে তার বিবৃতিতে স্পষ্টতা চেয়েছিল। তিনি ইমেলের মাধ্যমে বলেছিলেন: “এই মানচিত্রগুলি কোনও অর্থবহ অর্থে টেক্সানদের দ্বারা আঁকেনি এবং টেক্সাস রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু হিসাবে কাজ করছে এই ধারণাটি হাস্যকর।”
এনপিআরের লায়লা ফাদেল টেক্সাস রিপাবলিকানদের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা এবং রাজ্য এবং দেশ জুড়ে ডেমোক্র্যাটরা কীভাবে রাজ্য আইনসভা নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পাস করে তবে প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিকল্পনা করে সে সম্পর্কে ক্যাসারের সাথে কথা বলেছেন।
নিম্নলিখিত সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্বচ্ছতার জন্য সম্পাদিত হয়েছে।
সাক্ষাত্কার হাইলাইট
লীলা ফাদেল: যদি এই নতুন মানচিত্রটি কার্যকর হয় তবে এর অর্থ কি আপনি নিজের আসনটি হারাতে পারেন?
গ্রেগ ক্যাসার রেপ।: এই পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনাটি কংগ্রেসের যে কোনও নির্দিষ্ট সদস্যের চেয়ে বেশি। এটি টেক্সানদের লক্ষ লক্ষ ভোটের অধিকারের জন্য হুমকি। তবে এখানে অস্টিনে, আমি একটি ভারী ল্যাটিনো এবং ভারী শ্রমজীবী আসনের প্রতিনিধিত্ব করি। এর অর্থ যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ভয়াবহ বরফ অভিযানগুলি পৃথক পরিবারগুলিতে প্রেরণ করেন, তখন আমি কথা বলি। বিলিয়নেয়াররা যখন শ্রমজীবী শ্রেণির লোকদের উপর ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তখন আমি কথা বলি। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসে আমার মতো ভয়েস চান না। এবং তাই আমার জেলা, এখানে অস্টিন অঞ্চলে, একটি সংলগ্ন জেলার সাথে মার্জ করে ট্রাম্প এবং টেক্সাস রিপাবলিকানরা আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির কণ্ঠকে নীরব করার চেষ্টা করছেন এবং আমার মতো লোকদের কংগ্রেস থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছেন। তবে এটি কেবল আমার সম্পর্কে নয়। এটি ভোটিং রাইটস আইনের লঙ্ঘন। এটি রঙের ভোটারদের কণ্ঠকে পাতলা করার চেষ্টা করছে। এবং ট্রাম্প যদি এখানে অস্টিনে এটি করতে সক্ষম হন তবে এটি পুরো আমেরিকা জুড়ে একটি হুমকি।
ফাদেল: আপনি এটিকে অবৈধ ভোটার দমন এবং ভোটদান অধিকার আইন লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রিপাবলিকানরা বলছেন, “না, এটি পক্ষপাতিত্ব, রাজনীতি সম্পর্কে।” সুপ্রিম কোর্ট বিশেষভাবে বলেছে যে এই ধরণের পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণ করা আসলে আইনী। সুতরাং আপনি যদি ব্যাখ্যা করতে পারেন, কোন উপায়ে এটি আইন লঙ্ঘন করে?
বিয়ে করতে: ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে রিপাবলিকানরা যেভাবে টেক্সাসে এই মানচিত্রটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন তা কেবল একবার দেখুন। তারা দশকের মাঝামাঝি সময়ে 10 মিলিয়ন লোককে নতুন জেলাগুলিতে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে আপনি সাধারণত কখনও এটি করবেন না। এবং এই 10 মিলিয়ন লোকের মধ্যে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ বর্ণের মানুষ। তাই তারা হিউস্টন অঞ্চলে হিস্পানিক সুযোগ জেলা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। ডালাস, ফোর্ট ওয়ার্থ বা অস্টিন-অঞ্চলে, এমন একটি রাজ্যে যেখানে সবচেয়ে বড় জাতিগত গোষ্ঠী লাতিনো হয় সেখানে আর কোনও হিস্পানিক সুযোগের জেলা থাকবে না। শেষ পর্যন্ত, আমরা যা দেখছি তা হ’ল ডোনাল্ড ট্রাম্প হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের কাছ থেকে জবাবদিহিতার কোনও সুযোগ না চান। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন জয়ের জন্য তাঁর কোনও পরিকল্পনা নেই। সুতরাং যে কেউ ব্যালট কাস্ট করার সুযোগ পাওয়ার আগে সে তাদের ছিনিয়ে নিতে চায়। এবং তিনি যেভাবে এটি করছেন তা হ’ল টেক্সাস এবং দক্ষিণ জুড়ে এখানে মার্টিন লুথার কিং এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলন যা করেছে তার লঙ্ঘন করে ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করা।
ফাদেল: ডেমোক্র্যাটিক গভর্নররা সতর্ক করছেন যে টেক্সাস এটি করে কিনা – এবং সম্ভবত তারা এই কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পাস করবে, কারণ ডেমোক্র্যাটরা এটি বন্ধ করতে সক্ষম হবে বলে মনে হচ্ছে না – তবে তারাও এটি করতে চলেছে। যদি এটি সত্যই গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয় এবং দেশটি দুই পক্ষের মধ্যে পুনরায় বিতরণকারী যুদ্ধে প্রবেশ করতে চলেছে, তবে ডেমোক্র্যাটরা কি আমেরিকান গণতন্ত্রকে আঘাত করার এবং এই দেশকে আরও বিভক্ত করার অংশ হবে না?
বিয়ে করতে: আসুন পরিষ্কার হয়ে উঠুন: জেরিম্যান্ডারিং ভয়াবহ এবং নিষিদ্ধ করা উচিত। এবং এখনই কংগ্রেসে প্রতিটি ডেমোক্র্যাট দেশব্যাপী জেরিম্যান্ডারিং নিষিদ্ধ করার জন্য জন লুইস ভোটিং রাইটস আইনের স্পনসর। তবে আমাদের যা সম্পর্কে সত্যই উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার এবং আমি কী অসুস্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা হ’ল ডেমোক্র্যাটরা হলেন এক সেট নিয়মের একটি সেট এবং তারপরে রিপাবলিকানদের জেরম্যান্ডারিং, তবে তারা এটি চায়। এ কারণেই আমি মনে করি এটি ঠিক যে গভর্নর ক্যাথি হচুল (ডিএনওয়াই। এইভাবে, অ্যাবটের মতো রিপাবলিকান গভর্নররা জানতে পারবেন যে তাদের নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য প্রকৃত ব্যয় হবে। আমি মনে করি টেক্সাসের সময় ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাধীন পুনরায় বিতরণ করা উচিত। ফ্লোরিডার উচিত সেইভাবে স্বাধীনভাবে পুনরায় বিতরণ করা উচিত আমরা এটি নিউইয়র্কে রাখতে পারি। আমাদের জাতীয় স্বাধীন পুনর্নির্মাণ এবং জেরিম্যান্ডারিং নিষিদ্ধ করা উচিত, গ্রেগ অ্যাবটের মতো গভর্নরদের সমস্ত নিয়ম ভাঙার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যখন ডেমোক্র্যাটরা বয় স্কাউট এবং গার্ল স্কাউট খেলেন।
ডেসটিনি অ্যাডামস দ্বারা ওয়েবের জন্য অভিযোজিত এবং ওবেড ম্যানুয়েল সম্পাদিত।