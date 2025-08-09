টেক্সাস পুনর্নির্মাণ যুদ্ধের আকার প্যাক্সটন-কর্নিন 2026 সিনেট রেস

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটনের ২০২26 সালের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জকে দীর্ঘকালীন রিপাবলিকান সেনের বিরুদ্ধে সমর্থনকারী একটি সুপার পিএসি জন কর্নিন লোন স্টার স্টেটের উচ্চ-অংশীদারদের পুনরায় বিতরণ যুদ্ধে ম্যাগা ফায়ারব্র্যান্ডের প্রচেষ্টাকে প্রদর্শন করছে।
টেক্সাসের পুনরায় বিতরণ শোডাউন কীভাবে আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের অন্যতম ক্ষতিকারক এবং ব্যয়বহুল সিনেট দৌড় হতে পারে তা কীভাবে আকার দিচ্ছে তার সর্বশেষ উদাহরণ এটি।
লোন স্টার লিবার্টি প্যাকের একটি ডিজিটাল স্পটে কেবল নিউজ রিপোর্টগুলির সংকলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি গণতান্ত্রিক টেক্সাসের আইন প্রণেতাদের যারা রিপাবলিকান-অধ্যুষিত আইনসভায় নতুন জিওপি-কারুকাজে কংগ্রেসনাল মানচিত্রে ভোটদান থেকে বিরত রাখতে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিল, এটি আরও পাঁচটি ডানপন্থী কংগ্রেসনাল জেলা তৈরি করবে।
এর মধ্যে প্যাকসটনের একটি ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “এই বিধায়কদের অফিস থেকে অপসারণ করার জন্য” এবং রক্ষণশীল গণমাধ্যমের পরিসংখ্যান অ্যাটর্নি জেনারেলের পদক্ষেপের প্রশংসা করে। যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে প্যাকসটনের একটি ছবিও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যিনি জিওপি প্রাথমিক যুদ্ধে আজ অবধি নিরপেক্ষ রয়েছেন।
টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাক্সটন তদন্ত বেটো ও’রউর্কে তদন্ত করছেন
টেক্সাসে রিপাবলিকান ধাক্কা, যা ট্রাম্পের তাগিদে আসে, ২০২26 সালের মিডটার্মগুলিতে তার রেজার-পাতলা হাউস সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে দেশজুড়ে জিওপি-র বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ, যখন ক্ষমতায় থাকা দলটি tradition তিহ্যগতভাবে রাজনৈতিক মাথাওয়ালার মুখোমুখি হয় এবং আসন হারায়।
ট্রাম্প এবং তার রাজনৈতিক দল হোয়াইট হাউসে তার প্রথম মেয়াদ চলাকালীন যা ঘটেছিল তা রোধ করার লক্ষ্য নিয়েছে, যখন ডেমোক্র্যাটরা 2018 এর মিডটার্মগুলিতে হাউস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ফিরে এসেছিল।
সেন। কর্নিন এফবিআইকে পালিয়ে যাওয়া টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক স্টেট আইন প্রণেতাদের সন্ধানের আহ্বান জানিয়ে সফল
পুনরায় বিতরণকারী যুদ্ধটি সারা দেশে রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে কারণ নীল রাজ্যে ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর এবং রেড স্টেটসের জিওপি গভর্নররা তাদের নিজস্ব বিরল মধ্য-দশকের জেরিম্যান্ডারিং ধাক্কাগুলির দিকে এগিয়ে চলেছে, টেক্সাসের বিরোধটি জিওপি সিনেট প্রাথমিকের কেন্দ্রের পর্যায়ে নিচ্ছে।
টেক্সাস ভিত্তিক প্রবীণ রিপাবলিকান কৌশলবিদ টাইলার নরিস ফক্স নিউজ কর্নিন এবং প্যাকসটনকে বলেছেন, “তারা উভয়ই ট্রাম্প প্রশাসনকে ২০২26 সালের জন্য কংগ্রেসে আরও আসন অর্জনে সহায়তা করার জন্য নিবেদিত তাদের উভয় সরঞ্জাম ব্যবহার করছে।”
কর্নিন তার জরুরি চিঠিটি এফবিআইয়ের কাছে ডেমোক্র্যাটিক স্টেট আইন প্রণেতাদের টেক্সাস পালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সিনেটরের এই পদক্ষেপের ফলে এফবিআই এডাব্লুএল আইন প্রণেতাদের সনাক্ত করার জন্য তাঁর অনুরোধটি অনুমোদন করে।
কর্নিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমি ঘোষণা করে গর্বিত যে পরিচালক কাশ প্যাটেল এফবিআইয়ের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটদের সনাক্তকরণে রাষ্ট্র ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীদের সহায়তা করার জন্য আমার অনুরোধকে অনুমোদন দিয়েছেন,” কর্নিন এক বিবৃতিতে বলেছেন। “আমরা এই দুর্বৃত্ত বিধায়কদের তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব এড়াতে অনুমতি দিতে পারি না।”
তবে এফবিআই আসলে আইন প্রণেতাদের টেক্সাসে ফিরিয়ে দিতে পারে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।
প্যাকসটন প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক রেপ।
প্যাকসটন একটি সংবাদ সম্মেলনে এই সপ্তাহে বলেছিলেন, “বেটো ঘুষ নিয়ে আইন ভঙ্গকারী যে কোনও ডেমোক্র্যাট কাপুরুষকে জবাবদিহি করা হবে।”
২০২০ ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্টের মনোনয়নের জন্য ব্যর্থভাবে দৌড়ানোর আগে ও’রউর্ককে সেনা টেড ক্রুজকে বহিষ্কার করার কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি রাজ্যের ২০২২ গভর্নেটরিয়াল প্রতিযোগিতায় টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের কাছে হেরেছিলেন এবং টেক্সাসে ২০২26 সালের সিনেট রেসে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বিবেচনা করছেন।
তিনি পালিয়ে যাওয়া টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে দৃশ্যমান ছিলেন।
এবং ও’রউর্ক প্যাকসটনের বিপক্ষে পিছনে এগিয়ে গেছে।
বুধবার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ও’রউর্ক যুক্তি দিয়েছিলেন, “পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করা লোকেরা ঘুষ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত লোকটি চলছে।” “আসুন আমরা এই ঠগগুলি আমাদের দেশ চুরি করার আগে থামিয়ে দিন।”
টেক্সাসের রাজ্য সেন জেমস টালারিকো, যিনি সিনেট রেসে প্রবেশের দিকেও এগিয়ে চলেছেন, তিনি ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে রয়েছেন যারা ইলিনয় থেকে পালিয়ে আইনসভা পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায় ভোটদান থেকে বিরত রাখতে বাধা দেওয়ার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন।
ইলিনয় পৌঁছানোর পর থেকে তালারিকো সারা দেশে মিডিয়া আউটলেটগুলির সাথে কয়েক ডজন সাক্ষাত্কারে বসেছে।
একমাত্র প্রধান ডেমোক্র্যাট যিনি ইতিমধ্যে সিনেট দৌড়ে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন, প্রাক্তন রেপ। কলিন অলরেডও পালিয়ে যাওয়া আইন প্রণেতাদের সমর্থক।
তবে টেক্সাসে সিনেটের জন্য দ্বিতীয় সোজা বিড তৈরি করা অলরেড মিডিয়া স্পটলাইটে তালেরিকো বা ও’রউর্কের ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি।