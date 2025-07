টেক্সাস ফ্ল্যাশ বন্যা জলবায়ু বিশৃঙ্খলার পূর্বরূপ – প্রোপাবলিকা

প্রোপাবলিকা একটি অলাভজনক নিউজরুম যা ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্ত করে। তারা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বৃহত্তম গল্পগুলি পেতে সাইন আপ করুন।

4 জুলাই, একটি শক্তিশালী গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের ভাঙা অবশিষ্টাংশগুলি মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ জলের উপর থেকে এতটা ভারী যে আর্দ্রতার সাথে এত ভারী যে এটি তার বোঝা নিচে স্তব্ধ বলে মনে হয়েছিল। তারপরে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় থেকে উত্তরের দিকে সরে যাওয়া আরও একটি সোগি সিস্টেমের সাথে সংঘর্ষে, ঝড়টি কাঁপছে এবং এর মেঘগুলি টিপস, দক্ষিণ মধ্য টেক্সাসকে একটি অসাধারণ 20 ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের সাথে ওয়াটারবোর্ডিং করছে। In the predawn blackness, the Guadalupe River, which drains from the Hill Country, rose by more than 26 vertical feet in just 45 minutes, jumping its banks and hurtling downstream, killing 109 people, including at least 27 children at a summer camp located inside a federally designated floodway.

সেখানে আসার দিন এবং সপ্তাহগুলিতে এই হৃদয় বিদারক ক্ষতির জন্য কাকে দায়ী করা হবে তার বিশ্লেষণ-এবং ওয়্যারেন্টেড-বিশ্লেষণ হবে। কের কাউন্টি, যেখানে বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখানে জলপথের সেই প্রান্তে সতর্কতা সাইরেনগুলি ইনস্টল করা উচিত ছিল এবং কেন শিশুদের উচ্চ-বেগের ফ্ল্যাশ বন্যার ঝুঁকিতে একটি অঞ্চলে ঘুমানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? জরুরি আপডেটগুলি কেন স্পষ্টতই কেবল সেলফোন এবং অনলাইনে সীমিত সংযোগের সাথে গ্রামীণ অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল? জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা, বর্তমান প্রশাসনের অধীনে খাড়া বাজেটের কাটা সহ্য করে এই ঝড়ের পর্যাপ্ত পূর্বাভাস দিয়েছে?

এই প্রশ্নগুলি সমালোচনামূলক। তবে এটি আরও বৃহত্তর উদ্বেগ: তেল, পেট্রোল এবং কয়লা জ্বালিয়ে পরিচালিত বিঘ্নজনক জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত সূচনা – আমেরিকানদের কাছে এর মতো আরও একটি সাধারণ, আরও মারাত্মক এবং আরও ব্যয়বহুল দুর্যোগ তৈরি করছে, এমনকি ফেডারাল সরকার নীতিমালা এবং গবেষণা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যা এটির সমাধান করতে শুরু করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসনকে ব্রিফ করা হয়েছিল ১৯6565 সালে যে জলবায়ু সংকট জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর কারণে ঘটেছিল এবং সতর্ক করা হয়েছিল যে এটি তীব্র ঝড় এবং চরম ঘটনাগুলির জন্য শর্ত তৈরি করবে এবং এই দেশটি – আরও 10 রাষ্ট্রপতি সহ – তখন থেকেই এই সতর্কতাটির প্রতিক্রিয়া জানাতে বিতর্ক করেছে। তবুও, মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং সুরক্ষাকে প্রভাবিত করতে এবং বিশ্বকে এখন পর্যায়ে পৌঁছাতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে ধীর গতির পরিবর্তনের জন্য কয়েক দশক সময় লেগেছে: জলবায়ু-চালিত বিশৃঙ্খলার একটি যুগ, যেখানে অতীত আর প্রবর্তিত নয় এবং ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি সম্ভবত পূর্বাভাসযোগ্য হতে পারে তবে কম অনুমানযোগ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন কোনও লিনিয়ার পথ চার্ট করে না যেখানে প্রতিটি দিন শেষের চেয়ে উষ্ণ থাকে। বরং বিজ্ঞান পরামর্শ দেয় যে আমরা এখন একদিন উত্তাপের সাথে বিচ্ছিন্নতার যুগে আছি এবং পরের দিকে এবং আরও নাটকীয় চূড়ান্ততার সাথে। গ্রহ জুড়ে, শুকনো জায়গাগুলি শুকনো হয়ে যাচ্ছে যখন ভেজা জায়গাগুলি ভেজা হয়ে উঠছে। জেট স্ট্রিম – উত্তর গোলার্ধের মধ্য দিয়ে প্রচারিত বাতাসের ব্যান্ড – অনেক সময় নিকটবর্তী স্টলে ধীর হয়ে যাচ্ছে, এর ট্র্যাকগুলি বুনছে, ফলে পোলার ঘূর্ণিগুলির মতো অভূতপূর্ব ইভেন্টগুলি আর্টিক বাতাসকে দক্ষিণে অঙ্কিত করে। এদিকে উত্তাপটি কেবল স্পেনের উপর ফেলে দেওয়ার জন্য কানসাসের খরা-জর্জরিত সমভূমি থেকে আর্দ্রতা চুষছে, গত বছরের বিপর্যয়কর বন্যার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

হারিকেন হার্ভে যখন ২০১ 2017 সালে টেক্সাসের কিছু অংশে 60 ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ফেলে দিয়েছিল এবং যখন হারিকেন হেলিন গত বছর উত্তর ক্যারোলিনাকে ধ্বংস করেছিল – এবং এর মধ্যে অগণিত সময়কে ধ্বংস করেছিল তখন আমরা অনুরূপ কিছু দেখেছি। আমরা গত সপ্তাহান্তে টেক্সাসে আবার এটি প্রত্যক্ষ করেছি। উষ্ণ মহাসাগরগুলি দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং উষ্ণ বায়ু আরও বেশি জল ধারণ করে, এটি বায়ুমণ্ডল জুড়ে আর্দ্রতার আকারে পরিবহন করে, যতক্ষণ না এটি আর এটি ধরে রাখতে পারে না এবং এটি পড়ে যায়। আবহাওয়াবিদরা অনুমান করেন যে ঝড়টি আঘাতের আগে বায়ুমণ্ডল আর্দ্রতার জন্য তার সক্ষমতা পৌঁছেছিল।

বিপর্যয় এক সপ্তাহের মধ্যে আসে যেখানে চরম তাপ এবং চরম আবহাওয়া গ্রহকে ছুঁড়ে ফেলেছে। উত্তর স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে জ্বলছে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার অংশ। গত 72২ ঘন্টার মধ্যে, ঝড় স্লোভাকিয়ায় পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিংয়ের ছাদ ছিঁড়ে ফেলেছে, যখন তীব্র বৃষ্টিপাত রাস্তাগুলি দক্ষিণ ইতালির নদীতে পরিণত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার লম্বোকের একই গল্প, যেখানে গাড়িগুলি বুয়েসের মতো ভেসে উঠেছিল এবং পূর্ব চীনে, যেখানে একটি অভ্যন্তরীণ টাইফুনের মতো ঝড় এতগুলি কাগজের মতো রাস্তায় উড়িয়ে দেওয়া আসবাব পাঠিয়েছিল। মেক্সিকো, লওন, সোমবার শিলো এত ঘন দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এটি শহরটিকে সাদা রঙের covered েকে রেখেছে। এবং উত্তর ক্যারোলিনা আবার 10 ইঞ্চি বৃষ্টিপাত সহ্য করছে।

আর খুব বেশি বিতর্ক নেই যে জলবায়ু পরিবর্তন এই ঘটনাগুলির অনেকগুলি প্রদর্শনীভাবে আরও খারাপ করে তুলছে। ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া গত সপ্তাহের চরম তাপ তরঙ্গের দ্রুত বিশ্লেষণ পরিচালনা করে এমন বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানব-সৃষ্ট উষ্ণায়নের ফলে অন্যথায় মারা যাওয়ার চেয়ে প্রায় 1,500 জন লোক মারা গিয়েছিল। প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে টেক্সাসে বন্যাও জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। অনুযায়ী একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফরাসি ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চের একটি যৌথ প্রকল্প ক্লাইমেটার দ্বারা, টেক্সাসের আবহাওয়া 4 জুলাই 4 জুলাইয়ের তুলনায় 7% ভেজা ছিল যে জলবায়ু পরিবর্তনটি রাজ্যের সেই অংশটি উষ্ণ করার আগে ছিল এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতা কেবল ব্যাখ্যা করতে পারে না “এই খুব ব্যতিক্রমী আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থা”।

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও পরিচিত তবে উদ্বেগজনক শিরোনাম এবং শরীরের গণনাগুলি থেকে বিরত রয়েছে তা এখনই অবাক হওয়া উচিত নয়। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে, গত ৫০ বছরে চরম আবহাওয়ার বিপর্যয়ের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী পাঁচগুণ বেড়েছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যা ডলারের ক্ষতিগুলি পরিমাপ করতে পছন্দ করে, মুদ্রাস্ফীতির জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পরে ১৯৮০ এর দশকে গড় বার্ষিক টোলের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি বড় ঝড়ের ক্ষতি ছিল ১৮০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই ঝড়গুলি এখন আমেরিকানদের প্রায় 3 ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এদিকে, বার্ষিক বড় বিপর্যয়ের সংখ্যা সাতগুণ বেড়েছে। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ২০ বছরে ফেডারেল সরকার কর্তৃক গণনা করা এই জাতীয় মৃত্যুর সংখ্যার প্রায় সমান ছিল গত বছরই বিলিয়ন ডলারের ঝড়ের প্রাণহানি প্রায় সমান।

যদিও সবচেয়ে উদ্বেগজনক সত্যটি হতে পারে যে গ্রহের উষ্ণায়ন খুব কমই শুরু হয়েছে। রিখটার স্কেলের প্রতিটি পদক্ষেপ যেমন ভূমিকম্পের শক্তিতে ব্যাপক বৃদ্ধি উপস্থাপন করে, তেমনি উষ্ণায়নের পরবর্তী 1 বা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিটি আমাদের এখনও অবধি সহ্য করা 1.5 ডিগ্রি দ্বারা সৃষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি বড়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্যানেল এবং এমনকি অনেক বৈশ্বিক শক্তি বিশেষজ্ঞরাও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে পালিয়ে যাওয়ার সংকট কমাতে দেরি হওয়ার আগে আমরা আমাদের শেষ সুযোগের মতো কিছুটির মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মডেলিং ক্ষমতাগুলি জাতীয় প্রতিরক্ষা একটি প্রয়োজনীয়, জীবন রক্ষাকারী প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে এটি একটি কারণ।

ট্রাম্পের প্রথম ইপিএ চিরকালের রাসায়নিকগুলি ক্র্যাক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় ইপিএ পিছনে টানছে।

অসাধারণ বিষয়টি হ’ল এইরকম একটি অস্থির মুহুর্তে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কেবল জলবায়ু বিপদকে হ্রাস করার জন্য বেছে নেবে না – এবং এইভাবে এটির দ্বারা আক্রান্ত মানুষের দুর্ভোগ – তবে খুব ডেটা সংগ্রহ এবং গবেষণার জন্য তহবিল প্রত্যাহার করা যা দেশকে এই মুহুর্তের জন্য আরও ভালভাবে বুঝতে এবং প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।

গত কয়েক মাস ধরে, প্রশাসন জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসনের বেশিরভাগ কার্যক্রমকে অবহেলা করেছে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য দায়ী দেশটির প্রধান জলবায়ু ও বৈজ্ঞানিক সংস্থা, পাশাপাশি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গাগুলিতে কাটিং-এজ আর্থ সিস্টেম গবেষণা, যা একটি অ্যাবেরেন্ট ভবিষ্যতের মডেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঝুঁকির বিষয়ে জাতির চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন বাতিল করেছে। প্রশাসন ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির মূল কর্মসূচিকে অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ প্রদানকে হ্রাস করেছে যার অর্থ বড় বিপর্যয়কে ক্ষতির কারণ হতে বাধা দেয় এবং এটি টেক্সাসের বন্যার মতো জলবায়ু জরুরী অবস্থার পরে আমেরিকানদের সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত মূল ফেডারেল এজেন্সি ফেমা নিজেই নির্মূল করার হুমকি দিয়েছে। এটি রয়েছে – গত সপ্তাহের মতো – স্বাক্ষরিত আইন যা ফেডারেল প্রোগ্রামগুলি উদ্ঘাটিত করে দেশের শিল্পগুলিকে ক্লিনার এনার্জিতে রূপান্তর করতে সহায়তা করে উষ্ণায়নকে ধীর করে দেয়। এমনকি এটি দুর্যোগের ব্যয়ের প্রতিবেদনও বন্ধ করে দিয়েছে, উল্লেখ করে যে এটি করা প্রশাসনের “বিকশিত অগ্রাধিকারের সাথে প্রান্তিককরণ”। এটি মনে হয় যে প্রশাসন আশা করে যে কের কাউন্টি বন্যার জন্য মূল্য ট্যাগ তৈরি করা অদৃশ্য হয়ে যায় এমন ঘটনাগুলি প্রকাশের ফলে কম ধ্বংসাত্মক বলে মনে হয়।

টেক্সাসের বন্যার মতো আরও মারাত্মক ঘটনাগুলি তাদের সৃষ্টি করে এমন নির্গমনকে হ্রাস করে আরও মারাত্মক ঘটনাগুলি বঞ্চিত করতে পারে এমন নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, আমেরিকানরা অভিযোজন করার ভয়াবহ কাজেই ছেড়ে যায়। টেক্সাসে, ঝড়ের সময় প্রোটোকলগুলি যথেষ্ট ভাল ছিল কিনা তা জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ। এই সপ্তাহটি প্রথমবার নয় যে গুয়াদালাপে নদীর তীরে একটি ফ্ল্যাশ বন্যার মধ্যে শিশুরা মারা গেছে এবং প্রতিবেদনগুলি পরামর্শ দেয় কাউন্টি কর্মকর্তারা অর্থ সংগ্রহের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তারপরে প্রায় million মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়ের জন্য 2018 সালে একটি সতর্কতা ব্যবস্থা ইনস্টল করতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে দেশটি একটি বৃহত্তর এবং আরও ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, কারণ এই বিপর্যয় – যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস এবং হারিকেনের আগুনের ঝড়গুলি বারবার ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণ -পূর্বকে ধাক্কা দেয় – আবারও এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে যেখানে লোকেরা নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে। এটি হতে পারে যে গবেষকরা “মেগা রেইন” ইভেন্টগুলি কী বলছেন তার যুগে, একটি বন্যার সমতল এখন সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।