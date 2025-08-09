You are Here
টেক্সাস সংস্থা স্কুল সুরক্ষার জন্য অ্যান্টি-শ্যুটার ড্রোন সিস্টেম তৈরি করে
টেক্সাস সংস্থা স্কুল সুরক্ষার জন্য অ্যান্টি-শ্যুটার ড্রোন সিস্টেম তৈরি করে

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্কুল শ্যুটারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ডিজাইন করা একটি ড্রোন সিস্টেম শীঘ্রই আমেরিকা জুড়ে শ্রেণিকক্ষে একটি ফ্রন্টলাইন প্রতিরক্ষা হতে পারে।

টেক্সাস-ভিত্তিক ক্যাম্পাস গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল এমন প্রযুক্তিটি তৈরি করেছেন যা স্কুলগুলির ভিতরে ড্রোন করে, জরুরি সতর্কতা অবলম্বন করার মুহুর্তটি মোতায়েন করতে প্রস্তুত।

টেক্সাসের অস্টিনের একটি কেন্দ্রীয় অপারেশন সেন্টারে দূরবর্তীভাবে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত ড্রোনগুলি স্কুলগুলির অভ্যন্তরে চার্জিং বাক্সগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়।

একবার সক্রিয় হয়ে গেলে, তারা 60 সেকেন্ডের মধ্যে কোনও শ্যুটারকে অক্ষম করতে এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সময় কেনার জন্য পাউডার গুলি চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

‘আকাশে চোখ’: আর্মি ড্রোন বিশেষজ্ঞ বৈশ্বিক দ্বন্দ্বের সাথে আমাদের উদ্ভাবনের বিষয়ে কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন

টেক্সাস ভিত্তিক একটি সংস্থা ক্লাসরুমগুলি সুরক্ষিত রাখতে ড্রোন ব্যবহার করছে, সমস্ত সাশ্রয়ী মূল্যে। (ইস্টক)

প্রক্রিয়াটির বিশদ বিবরণ দিতে ক্যাম্পাসের অভিভাবক অ্যাঞ্জেল প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও জাস্টিন মার্সটন বৃহস্পতিবার “ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফার্স্ট” এ যোগদান করেছিলেন।

“গণহত্যা করার ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ শুটিং প্রথম ১২০ সেকেন্ডে ঘটে এবং আইন প্রয়োগকারীরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেষ হয়ে গেছে … আপনি ইতিমধ্যে সেখানে থাকতে পারেন, এবং স্কুলগুলির সাথে আমরা যে কয়েকটি যৌথ পরীক্ষা করেছি, এমনকি আইন প্রয়োগকারীরা এখনও সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আগে আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারি কারণ আমরা কেবল বিল্ডিং জুড়ে এসেছি,” তিনি বলেছিলেন।

মার্সটন সিস্টেমটিকে স্প্রিংকারদের সাথে তুলনা করে যে হুমকিটিকে নিরপেক্ষ করার সরঞ্জামটি ইতিমধ্যে সাইটে রয়েছে এবং যে কোনও সময় মোতায়েন করা যেতে পারে।

ইউএস আর্মি কাটিং-এজ $ 13 মিলিয়ন স্মার্ট রাইফেল স্কোপগুলি মোতায়েন করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুদ্ধে শত্রু ড্রোনকে গুলি করে ফেলেছে

“ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফার্স্ট” থেকে নেওয়া এই ক্যাম্পাসের অভিভাবক অ্যাঞ্জেল ড্রোন ইনফোগ্রাফিক স্কুল সুরক্ষা ড্রোনটির ক্ষমতাগুলির বিবরণ দেয়। (ফক্স এবং ফ্রেন্ডস ফার্স্ট)

তিনি আরও বলেছিলেন যে এই পদ্ধতির ব্যয়বহুল, প্রতি মাসে বাচ্চা প্রতি প্রায় 4 ডলার, তবে এই পরিমাণটি বৃহত্তর জেলাগুলিতে ভলিউম সহ নেমে আসে।

“সুতরাং কে -12 শিক্ষায় তাদের সময়ের পুরো সময়কালে আপনার শিশুকে একটি বিমান বাহিনীর সাথে রক্ষা করতে একমুখী ঘরোয়া অর্থনীতির বিমানের টিকিটের মতো প্রায় একই ব্যয় হবে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“আমি মনে করি বেশিরভাগ বাবা -মা, যেমন আপনি বলেছেন, এই ধরণের প্রযুক্তি পেয়ে খুব খুশি হবে I

মার্সটন বলেছিলেন যে ফ্লোরিডা গভর্নর রন ডিসান্টিস ইতিমধ্যে সানশাইন রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্যের বেসরকারী বিদ্যালয় জুড়ে তিনটি কাউন্টিতে ড্রোন সহ পাইলট প্রকল্পগুলি অনুমোদিত করেছেন যা বর্তমানে ক্যাম্পাস গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলদের সাথে তাদের অবস্থানগুলি সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করছে।

টেলর পেনলি ফক্স নিউজের সহযোগী সম্পাদক।

