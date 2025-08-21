টেক্সাস হাউস রিপাবলিকানদের পক্ষে কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে

টেক্সাস হাউস বুধবার পুনর্নির্মাণ কংগ্রেসনাল মানচিত্রের অনুমোদন দিয়েছে যা ২০২26 সালে রিপাবলিকানদের একটি বৃহত্তর প্রান্ত দেবে, ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভ এবং পুনর্নির্মাণের বিষয়ে বিস্তৃত জাতীয় লড়াই শুরু করেছিল এমন একটি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারের মাধ্যমে পেশী।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাগিদে এই অনুমোদনের বিষয়টি এসেছে, যিনি ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভকে ধরে রাখার জন্য তাঁর দলকে আরও ভাল সুযোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসনাল মানচিত্রের অসাধারণ মধ্য-দশকের পুনর্বিবেচনার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি বিজয়ী আসন দেবে এমন মানচিত্রগুলি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সিনেট দ্বারা অনুমোদিত হওয়া এবং টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট অফিসিয়াল হওয়ার আগে স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার।
তবে টেক্সাস হাউস ভোটটি ডেমোক্র্যাটদের রেড্রোকে লেনদেন করার সর্বোত্তম সুযোগ উপস্থাপন করেছিল।
ডেমোক্র্যাটিক বিধায়করা এই মাসের শুরুর দিকে টেক্সাস থেকে পালিয়ে দু’সপ্তাহের মধ্যে ভোটটি বিলম্ব করেছিলেন এবং তারা বুধবারের অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রত্যাবর্তনের পরে তাদের প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।
ক্যালিফোর্নিয়া চোখের নিজস্ব পরিবর্তন
৮৮-৫২ দল-লাইন ভোটে টেক্সাসের মানচিত্রের অনুমোদনের ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইনসভা এই সপ্তাহে একটি নতুন বাড়ির মানচিত্র অনুমোদনের জন্য পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক-ঝুঁকির জেলা তৈরি করার জন্য প্ররোচিত হতে পারে। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্রে নভেম্বর মাসে ভোটার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
ডেমোক্র্যাটরাও আদালতে নতুন টেক্সাসের মানচিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে গত মাসে রাজ্যকে প্রবাহিত করে এমন মারাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইন পাস করার আগে রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা প্রকাশ্যে বলেছিল যে তারা তাদের দলের স্বার্থে কাজ করছে।
স্টেট রেপ।
“এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটি সোজা: রিপাবলিকান রাজনৈতিক পারফরম্যান্স উন্নত করুন,” হান্টার, একজন রিপাবলিকান, মেঝেতে বলেছেন।
প্রায় আট ঘন্টা বিতর্কের পরে, হান্টার আবারও মেঝে নিয়েছিল পুরো বিরোধকে পক্ষপাতদুষ্ট লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। “পুরো পৃথিবীর শোনার ক্ষেত্রে কী পার্থক্য রয়েছে? রিপাবলিকানরা এটির মতো, এবং ডেমোক্র্যাটরা তা করেন না।”
‘এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানচিত্র’
ডেমোক্র্যাটরা বলেছিলেন যে মতবিরোধ পক্ষপাতিত্বের চেয়ে বেশি ছিল।
“একটি গণতন্ত্রে লোকেরা তাদের প্রতিনিধিদের বেছে নেয়,” স্টেট রেপ। ক্রিস টার্নার বলেছিলেন। “এই বিলটি তার মাথায় উল্টে যায় এবং ওয়াশিংটন, ডিসিতে রাজনীতিবিদদের তাদের ভোটারদের বেছে নিতে দেয়।”
রাজ্য প্রতিনিধি জন এইচ। বুকি রাষ্ট্রপতিকে দোষ দিয়েছেন।
“এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানচিত্র,” বুকি বলেছিলেন। “এটি স্পষ্টভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কংগ্রেসে আরও পাঁচটি রিপাবলিকান আসন তৈরি করেছে কারণ ট্রাম্প নিজেই জানেন যে ভোটাররা তাঁর এজেন্ডা প্রত্যাখ্যান করছেন।”
রিপাবলিকান পাওয়ার প্লে ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা বৃহস্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক আসন তৈরির জন্য রাজ্যের মানচিত্রটি সংশোধন করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় জড়ো হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার কারণে একটি জাতীয় শিরোনাম যুদ্ধ শুরু করেছে।
“এটি একটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, এটি একটি নতুন দিন, এই দেশ জুড়ে এটি নতুন শক্তি,” ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নিউজম, একজন ডেমোক্র্যাট বুধবার সাংবাদিকদের সাথে এক আহ্বানে বলেছেন। “এবং আমরা আগুন দিয়ে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি।”
ওবামা নিউজমের প্রতিক্রিয়া ব্যাক করে
নভেম্বরে একটি বিশেষ নির্বাচনে ভোটারদের দ্বারা একটি নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্র অনুমোদিত হতে হবে কারণ সেই রাজ্যটি সাধারণত একটি নির্দলীয় কমিশনের সাথে কাজ করে যা মানচিত্রটি আঁকছে যে খুব ধরণের রাজনৈতিক ঝগড়া এড়াতে পারে। নিউজম নিজেই এই প্রক্রিয়াটি তৈরি করতে ২০০৮ সালের ব্যালট পরিমাপকে সমর্থন করেছিলেন, যেমনটি মার্কিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার মতো।
তবে ডেমোক্র্যাটদের কঠোর সমাধানের লক্ষণে ওবামা মঙ্গলবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য নিউজমের বিডকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে জিওপি’র টেক্সাসের পদক্ষেপটি বন্ধ করার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল।
“আমি মনে করি যে এই পদ্ধতির একটি স্মার্ট, পরিমাপ করা পদ্ধতির,” ওবামা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মূল পুনর্নির্মাণ বাহিনীর জন্য তহবিলাকারীর সময় বলেছিলেন।
আগত রাষ্ট্রপতির দল সাধারণত মধ্যবর্তী নির্বাচনে আসন হারায় এবং জিওপি বর্তমানে হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভকে মাত্র তিনটি ভোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে।
মানচিত্রটি রিমেক করার জন্য ট্রাম্প টেক্সাসের বাইরে যাচ্ছেন। তিনি ইন্ডিয়ানা এবং মিসৌরির মতো রক্ষণশীল রাজ্যে রিপাবলিকান নেতাদেরও নতুন রিপাবলিকান আসন তৈরির চেষ্টা করতে বাধ্য করেছেন। ওহিও রিপাবলিকানরা টেক্সাস সরানোর আগে ইতিমধ্যে তাদের মানচিত্রটি সংশোধন করছিল।
ডেমোক্র্যাটরা, ইতিমধ্যে, মেরিল্যান্ড এবং নিউইয়র্কের মানচিত্রগুলিও পুনরায় খোলার বিষয়টি মুল করছে।
তবে, আরও গণতান্ত্রিক পরিচালিত রাজ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার মতো কমিশন সিস্টেম রয়েছে বা রিপাবলিকানদের তুলনায় অন্যান্য পুনর্নির্মাণের সীমাবদ্ধতার মতো কমিশন সিস্টেম রয়েছে, জিওপিটিকে দ্রুতগতিতে পুনরায় রেড্রো মানচিত্রের জন্য একটি মুক্ত হাত রেখে। উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইয়র্ক 2028 অবধি নতুন মানচিত্র আঁকতে পারে না এবং তারপরেও কেবল ভোটার অনুমোদনের সাথে।
টেক্সাসে, খুব কমই ছিল যে অগণিত ডেমোক্র্যাটরা ফিউম ব্যতীত অন্য কিছু করতে পারে এবং মানচিত্রটি অবরুদ্ধ করার জন্য মামলা -মোকদ্দমার হুমকি দিতে পারে। যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট খাঁটি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারিংকে আশীর্বাদ করেছে, তাই প্রতিপক্ষরা নতুন টেক্সাসের মানচিত্র বন্ধ করতে পারে এমন একমাত্র উপায় হ’ল এটি এই যুক্তি দিয়ে যে এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে একত্রে রাখার জন্য ভোটিং রাইটস আইনের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে যাতে তারা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে।