টেক্সাস হাউস রিপাবলিকান পুনরায় বিতরণ মানচিত্র অনুমোদনের জন্য ভোট দেয়
টেক্সাস হাউস রিপাবলিকান পুনরায় বিতরণ মানচিত্র অনুমোদনের জন্য ভোট দেয়

দেখুন: মুহুর্তের পুনর্নির্মাণ বিলটি টেক্সাস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাস করা হয়

টেক্সাসের বিধায়করা মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের জন্য আগামী বছরের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের একটি প্রান্ত দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্রকে অনুমোদন দিয়েছেন।

দু’সপ্তাহের স্ট্যান্ডঅফের পরে, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা ভোটটি আটকে রাখতে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে পুনরায় বিতরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমর্থকদের সমাবেশ করেছিলেন, টেক্সাসের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের রিপাবলিকানরা ৮৮-৫২ ভোটে নতুন ভোটদানের লাইন পাস করেছিলেন।

মানচিত্রগুলি এখন টেক্সাস সিনেটে যাবে, যেখানে তারা দ্রুত অনুমোদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তারা পাঁচটি নতুন রিপাবলিকান-ঝুঁকির আসন তৈরি করে যা ওয়াশিংটন ডিসিতে দলের ইউএস হাউস সংখ্যাগরিষ্ঠতা উপার্জন করবে। ডেমোক্র্যাটিক-নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলি টেক্সাসগুলিকে অফসেট করার জন্য তাদের নিজস্ব মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য চাপ দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন হাউসে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষার জন্য মানচিত্রগুলিকে পুনরায় নতুন করে সমর্থন করেছিলেন।

রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উপরের চেম্বারে একটি পাতলা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যা ডেমোক্র্যাটরা ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ফিরে আসার লক্ষ্য নিয়েছিল।

টেক্সাসে বুধবারের ভোট একটি নাটকীয় শোডাউন অনুসরণ করেছিল কারণ ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রীয় আইনসভা সংস্থাটিকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোরামকে অস্বীকার করার জন্য রাষ্ট্রীয় লাইন জুড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট, একজন রিপাবলিকান, তাদের অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাটদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন যে আইন প্রয়োগকারীরা চলে যাওয়ার সময় তাদের বাড়িগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে।

আইন প্রণেতারা এই সপ্তাহে ফিরে এসে বলেছিলেন যে তারা এই বিষয়ে জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করার তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছেন।

ডেমোক্র্যাটরা আবার ভোট বন্ধ করার চেষ্টা করবে না তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে টেক্সাসের হাউস স্পিকার ডাস্টিন বুরোস সোমবার স্টেটহাউস চেম্বারের দরজা লক করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটরা বুধবার পুনরায় বিতরণকারী ভোটের জন্য স্টেটহাউসে ফিরে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একজন মনোনীত পুলিশ অফিসারের “হেফাজতে” মুক্তি পাবে।

একজন আইনজীবি, নিকোল কলিয়ার একজন কর্মকর্তার দ্বারা এসকর্ট করার পরিবর্তে চেম্বারে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তার প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে, অন্যরা তার সাথে যোগ দেয় এবং তাদের পুলিশ এসকর্ট চুক্তিগুলি ছিঁড়ে ফেলে।

দেখুন: জেরিম্যান্ডারিং কী? আমরা ব্যাখ্যা করতে গামি ভালুক ব্যবহার করি

টেক্সাস এই নতুন ভোটদানের মানচিত্রের পরিকল্পনা শুরু করার পর থেকে, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্ক, ওহিও এবং মিসৌরি সহ উভয় রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য রাজ্যগুলি একই ধরণের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে চলেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার আইন প্রণেতারা বর্তমানে নতুন মানচিত্র নিয়ে বিতর্ক করছেন যা পাঁচটি জেলায় ডেমোক্র্যাটদের নতুন সুবিধা দেবে, যা টেক্সাসে করা পরিবর্তনগুলি বাতিল করে দেবে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি মূল বিধান বলছে যে টেক্সাস বা অন্যান্য রাজ্যগুলি রিপাবলিকানদের পক্ষে পরিবর্তনগুলি নিয়ে এগিয়ে থাকলে মানচিত্রগুলি কার্যকর হবে।

বুধবার ভোটের পরে, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এক্স -তে লিখেছেন: “এটি চালু, টেক্সাস।”

টেক্সাসের নতুন মানচিত্রগুলি জেরিম্যান্ডারিংয়ের উপর হৈচৈ ছড়িয়ে পড়েছিল – একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্মাণ – যা উভয় প্রধান দলই অনুশীলন করে এবং জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার রায় না দেওয়া আইনী।

অন্যান্য রাজ্যের মতো, টেক্সাস সাধারণত মার্কিন আদমশুমারি দ্বারা নতুন জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করা হলে এক দশক এক দশক একবার কংগ্রেসনাল জেলাগুলি পুনরায় সাজায়।

টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা দাবি করেছেন যে ২০৩০ সালে পরবর্তী জনসংখ্যার গণনার আগে মানচিত্রগুলি পুনরায় সাজানো জাতিগত লাইনের পাশাপাশি করা হয়েছিল – এটি একটি যুক্তি যা রিপাবলিকানদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

গত জনসংখ্যার গণনার পরে ২০২১ সালে অনুমোদিত হওয়া ভোটদানের মানচিত্রগুলি এখনও জাতিগত বৈষম্যের দাবিতে মামলা করা হচ্ছে।

গেটি ইমেজ টেক্সাসের রাজ্য আইন প্রণেতারা হাউস চেম্বারে হডল গেটি ইমেজ

টেক্সাস স্টেটহাউসে বিতর্ক চলাকালীন অনেক উত্তপ্ত বিনিময়গুলির মধ্যে একটির সময়, রিপাবলিকান বিধায়ক টড হান্টার, যিনি পুনরায় বিতরণ বিলটি চালু করেছিলেন, তিনি ডেমোক্র্যাটদের বদনাম করার সময় প্রশংসা করেছিলেন।

“এই শরীরে এসে বলবেন না যে আমরা আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করি নি,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি আমাদের 18 দিনের জন্য রেখে গেছেন, এবং এটি ভুল” “

চেম্বারের ডেমোক্র্যাটরা মানচিত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং রিপাবলিকানদের একটি নির্বাচন “চুরি” করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।

“আসুন কাপুরুষতা এবং প্রতারণার বিষয়ে কথা বলি,” ডেমোক্র্যাটিক বিধায়ক অ্যান জনসন বলেছেন।

“এই সমস্ত কিছুর মূল বর্ণবাদ এবং শক্তি কাছাকাছি,” তিনি যোগ করেছেন। “একটি খাঁটি শক্তি দখল।”

ডেমোক্র্যাটস এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলি বলেছে যে নতুন মানচিত্রগুলি সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে ভোটিং ক্ষমতা হ্রাস করবে, যা ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করবে এবং মামলা করার হুমকি দিয়েছে।

