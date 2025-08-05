টেডি মেলেনক্যাম্প ক্যান্সার যুদ্ধের মাঝে ঘোড়া প্রশিক্ষকের সাথে কথিত সম্পর্কের প্রতিফলন করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেডি মেলেনক্যাম্প তার অতীতের ভুলগুলি প্রতিফলিত করছে।
মঙ্গলবারের পর্বে উপস্থিত হওয়ার সময় “জেমি কার্ন লিমা শো“পডকাস্ট, মেলেনক্যাম্প – যিনি এই বছরের শুরুর দিকে স্টেজ 4 ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন – তার স্বামী এডউইন অ্যারোয়েভের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় তার ঘোড়া প্রশিক্ষকের সাথে তার কথিত সম্পর্ক সম্পর্কে উদ্বোধন করেছিলেন।
“আমি কখনই এ সম্পর্কে মোটেও কথা বলিনি, কেবল বাচ্চাদের কারণে, এবং আমি কখনই চাইনি যে এটি ঘটেছে বা না ঘটেছে কিনা তা গ্যারান্টির জন্য, তবে আমি যা বলতে পারি তা হ’ল আমি কি অন্য লোকদের আঘাত করেছেন এমন কাজগুলি করেছি?” মেলেনক্যাম্প সাইমন শ্রোয়েডারের সাথে তার কথিত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।
“আজ অবধি, এটি কি এখনও আমার হৃদয়কে আঘাত করে এবং আমি ভাবছি যে সে কারণেই আমি ক্যান্সার পেয়েছি? হ্যাঁ, এটি আমার পেব্যাকের মতো,” তিনি বলেছিলেন। “অর্থ প্রদান ছাড়া কিছুই হয় না।”
“তবে এটি দীর্ঘ সময় ছিল … এটি সমস্ত প্রেস জুড়ে ছিল, এটি সর্বত্র ছিল You’re আপনি প্রত্যেকের ব্যথা হ্রাস করার চেষ্টা করছেন You আপনি এটি সর্বাধিক করে তোলেন,” “কারণ এখন কেবল আপনার নিজেরাই নেই, আপনার কাছে আপনার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য, আপনার বাচ্চারা, অন্য ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য অন্য, তাদের বাচ্চাদের রয়েছে” “
মেলেনক্যাম্প স্বীকার করেছেন যে ধ্বংসস্তূপে “এত লোক” আহত হয়েছিল “।”
“তবে আমি এটি জেনে বলতে পারি – ধ্বংসস্তূপটি নিজেই ঘটে না,” তিনি আরও যোগ করে বলেছিলেন যে “এটি আমার সাথে কখনও হয়নি।”
“আমি মনে করি আমার জীবনের সেই অংশের সময় আমি একজন মানুষ হিসাবে এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে আমি আমার আরও ভাল বিচারের বাইরে কাজ করেছি,” তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে তিনি “এত অসুস্থ”।
“মনে রাখবেন আমি আপনাকে কীভাবে বলেছিলাম যে কয়েক মাসের মাথাব্যথা এবং স্টাফের মতো ছিল? আমি কোথাও আরামের সন্ধান করছিলাম [could] এটি পেতে, “তিনি অবিরত।
“আমি এতটা ব্যথা অনুভব করেছি। আমি খুব অসুস্থ বোধ করেছি। আমি ডাক্তারদের কাছে যাইনি। আমি কেবল কিছু নির্দিষ্ট ধরণের উপায় অনুভব করেছি।
মেলেনক্যাম্পের একজন প্রতিনিধি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
মেলেনক্যাম্প এবং শ্রোয়েডারের মধ্যে একটি সম্পর্কের গুজব ২০২৪ সালের নভেম্বরে মেলেনক্যাম্প অ্যারোয়াভ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের দায়েরের পরপরই উন্মোচন করতে শুরু করে।
মেলেনক্যাম্প তার ক্যান্সারের চিকিত্সা চালিয়ে যাওয়ায় এই বিচ্ছিন্ন দম্পতি তাদের বিচ্ছেদকে বিরতি দিয়েছেন।
“আমি সবসময় জানতাম যে সে আমার দ্বারা সঠিক কাজটি করবে,” মেলেনক্যাম্প পডকাস্টের সময় বলেছিলেন। “যদি তিনি চান তবে তিনি এখনই এই বিবাহবিচ্ছেদটি ফাইল এবং শেষ করতে পারেন But তবে, আমার বাবা [musician John Mellencamp] এবং পরিবার ঠিক যেমন বলেছিল, ‘আমি মনে করি না যে এখনই নেভিগেট করার চেষ্টা করতে বা বের করার চেষ্টা করা তার পক্ষে এটি সঠিক জিনিস।’ এটি ছিল, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। না, আমরা অপেক্ষা করব। সে আরও ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব এবং তারপরে আমরা এটি বের করব ”
“আজ অবধি, আমি এডউইনকে ঘৃণা করি না,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কেবল চাই যে তিনি সুখী হন, এবং আমি চাই আমাদের বাচ্চারা সুখী হোক এবং আমি চাই যে আমরা একটি ভাল বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হব এবং আমি তাকে আঘাত করার জন্য কিছু করতে চাই না। আমাদের বিবাহ কীভাবে কাজ করে তা আমি জানি।”
মেলানোমা তার মস্তিষ্ক এবং ফুসফুসে মেটাস্টেসাইজ করার পরে এই বছরের শুরুতে মেলেনক্যাম্পটি 4 মঞ্চ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি বেশ কয়েকটি জনসাধারণ অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং ইমিউনোথেরাপি এবং বিকিরণ গ্রহণ করছেন।
“বেভারলি হিলসের রিয়েল হাউসওয়াইভস” আলাম তার রোগ নির্ণয় এবং একাধিক পরবর্তী চিকিত্সা সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছে, তার প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে মারাত্মক ত্বকের ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে।
গত মাসে, 44 বছর বয়সী এই নিয়মিত পরিদর্শন সত্ত্বেও, কীভাবে তার মেলানোমা পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মিস করেছেন সে সম্পর্কে 44 বছর বয়সী এই যুবকটি খোলেন।
“আপনি যখন কোনও ডাক্তারের কাছে যান, আপনি কেবল এটিই ধরে নেবেন I’m গ্ল্যামার। “প্রথমে, আমি মেলানোমা নিয়ে গবেষণাটিও করি নি কারণ আমি সমস্ত খারাপ জিনিস জানতে চাইনি।”
তিনি আউটলেটকে বলেছেন, “নিজেকে স্ব-নির্ণয় করা এবং নিজের স্বাস্থ্যের পক্ষে উকিল হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।” “আমি সত্যিই এ সম্পর্কে কখনই ভাবিনি কারণ আমি ছিলাম, আমি প্রতি তিন মাসে একজন ডাক্তারের কাছে যাই। তারা আমাকে কেন চেক করবেন না?”
মেলেনক্যাম্পের মতে, তার সর্বোচ্চ-পর্যায়ের মেলানোমা তার কাঁধে একটি মঞ্চ এক ক্ষত ছিল।
যেহেতু তার আগের রোগ নির্ণয়গুলি প্রথম পর্যায়ের এক ছাড়েনি, তাই চিকিত্সকরা পুরো বডি স্ক্যানগুলি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন-এমন কিছু মেলেনক্যাম্প এখন বিশ্বাস করেন যে তারা তার মেলানোমা ছড়িয়ে পড়েনি বলে একটি বড় মিসটপ ছিল।
“অবশেষে যখন আমি এটি অনুসরণ করেছি, তখন তাদের মতো ছিল, ‘আমরা স্ক্যানগুলি করিনি, কারণ আপনার শরীরের কোনও মঞ্চের উপরে আপনার কাছে কিছুই ছিল না,” “তিনি স্মরণ করেছিলেন। “তবে দেখুন কি হয়েছে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের স্টেফানি জিয়াং-পোনন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।