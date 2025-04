টেড ম্যাকগিনলি হলিউডের আজীবন এবং সঙ্কুচিত সহ একটি নতুন অধ্যায় প্রতিফলিত করে

আপনি যখন টেড ম্যাকগিনলির সাথে কথা বলেন, এটি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যায় যে কেন তিনি এখনও চার দশকেরও বেশি সময় পরে হলিউডে সমৃদ্ধ হন।

তার সহজ হাসি এবং স্ব-অবজ্ঞাপূর্ণ হাস্যরসের পিছনে একজন কৌতুকপূর্ণ বেঁচে থাকা, এমন এক ব্যক্তি যিনি তার দীর্ঘায়ুটিকে স্থিতিস্থাপকতা, নম্রতা এবং কর্মের প্রতি অটল বিশ্বাসের জন্য কৃতিত্ব দেয়।

কয়েক ডজন প্রিয় টেলিভিশন শো বিস্তৃত ক্যারিয়ারে ম্যাকগিনলি প্রজন্মের দর্শকদের কাছে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছে। তবে অনায়াসে কবজটির নীচে কঠোর অর্জিত সাফল্যের গল্প, অধ্যবসায়, নম্রতা এবং একটি অদম্য কাজের নৈতিকতার দ্বারা আকৃতির।

ম্যাকগিনলি বলেছেন, “আমি এমন একটি লোক যিনি মেঝে থেকে উঠে পড়েন।” “আমি কখনই কোনও কিছুতেই দেখিনি এবং যে কোনও কিছুর মধ্যে সেরা ছিলাম But তবে আমি যা কিছু করেছি তার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি উন্নত হয়েছি” ”

এটি হলিউড জুড়ে ওয়াটার পোলো মাঠে বা সাউন্ড স্টেজে থাকুক না কেন, ম্যাকগিনলি কঠোর পরিশ্রম করে এবং কখনও হাল ছাড়ার মাধ্যমে তাঁর কেরিয়ারটি তৈরি করেছিলেন।

তিনি সেই কৃপণতাটির অনেকটা তাঁর পরিবারের শিকড়কে দায়ী করেন। “আমার আইরিশ দাদা এখানে কিছুই নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি এখানে ছিলেন পুরো সময় কিছুই ছিল না,” তিনি বলেছেন।

“তিনি রাস্তার শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং কোচেল্লায় জলজ তৈরি করেছিলেন। তারা শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ১১০, ১২০ ডিগ্রি সেখানে বাস করত। তারা শক্ত। এভাবেই আমি বড় হয়েছি।”

তবুও পরিমিত প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও, ম্যাকগিনলির কেরিয়ারটি ছোট ছাড়া আর কিছু ছিল।

হ্যাপি ডে, দ্য লাভ বোট, বিবাহিত… দ্য ওয়েস্ট উইং, এবং এখন সঙ্কুচিত হয়ে আইকনিক শোতে প্রধান ভূমিকা নিয়ে তিনি টেলিভিশনকে তিন-নেটওয়ার্কের আধিপত্য থেকে স্ট্রিমিংয়ের স্বর্ণযুগে বিকশিত হতে দেখেছেন।

Along the way, he also became a curious pop culture footnote: the so-called “patron saint of jumping the shark,” a label that could have sunk lesser spirits.

“আপনি যখন এর শিকার হন, এটি আপনার পরিবারকে প্রভাবিত করে It এটি আপনার বাচ্চাদের প্রভাবিত করে,” ম্যাকগিনলি বলেছেন।

“এটি কারণ যে কেউ এমন কিছু নিয়ে আসে যা তারা চালাক বলে মনে করে।

সম্প্রতি, তার বাড়িতে আগুনের পরে সম্পত্তির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, ম্যাকগিনলিকে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন, “আমি হ্যাপি ডে-র শততম পর্ব, বিবাহিতের দুই শততম পর্বের শততম পর্ব থেকে স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে …” তিনি বলেছেন। “আমি এটি সম্পর্কে পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম কারণ আমি অতীতে বাস করি না I’m আমি কেবল যা আসছি তার জন্য জায়গা তৈরি করছি।”

“আমি একটি শোতে আসছি কখনও কখনও এটি আরও তিন বছর সময় দেয়,” তিনি যোগ করেন। “আপনি আর অর্ধ মৌসুমও পান না।

ভাগ্যের এক মোড়কে, ম্যাকগিনলির কেরিয়ার সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য একটি রেনেসাঁর ধন্যবাদ যাচ্ছে, যেখানে তিনি ডেরেকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি যেমন কৌতুকপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

প্রাথমিকভাবে অতিথি তারকা হিসাবে আনা, ম্যাকগিনলিকে দ্রুত সিরিজে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল যখন শ্রোতারা ডেরেকের হৃদয় এবং হাস্যরসকে গ্রহণ করেছিলেন।

“আমার ক্যারিয়ারের এই মুহুর্তে এটি থাকা সবচেয়ে উত্সাহজনক, আশ্চর্যজনক উপহার,” তিনি বলেছেন। “আমি এমন এক দিন যেতে দেব না যে আমি কৃতজ্ঞ ও প্রশংসা করি না যে আমি এই কাস্ট এবং লেখার কর্মীদের সাথে কাজ করছি যা আমি আমার সাথে কাজ করা সেরা হিসাবে বিবেচনা করি।”

ডেরেক তৈরি করা ম্যাকগিনলি, সহ-নির্মাতা বিল লরেন্স এবং তার দৃশ্যের অংশীদার ক্রিস্টা মিলারের মধ্যে একটি সহযোগিতা ছিল। “বিল আমাকে বড় অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে,” ম্যাকগিনলি স্মরণ করে। “ডেরেক এমন কিছু বলতে যাচ্ছে যা কিছুটা স্নাইড বা প্রায় নিষ্ঠুর হয়ে আসে, তবে তিনি এটি পছন্দসইতার সাথে বলেছেন।”

ম্যাকগিনলি এবং মিলারের মধ্যে প্রাকৃতিক রসায়নের সাথে মিলিত সেই ভিত্তিটি ডেরেককে প্রাণবন্ত করতে সহায়তা করেছিল।

ম্যাকগিনলি বলেছেন, “বিল লরেন্স সবসময়ই আমার আলো।” “তিনি আমার গাইড মেষপালক ‘আপনি এতে রয়েছেন, সেখানে থাকুন।’ এবং ডেরেকে প্রচুর বিল আছে। “

ডেরেক -এ নিজেকে কতটা আছেন জানতে চাইলে ম্যাকগিনলি হাসি। “ডেরেকের যে শক্তি রয়েছে তা আমার মতোই,” তিনি বলেছেন। “ডেরেক আমার চেয়ে অনেক সুন্দর। তবে তিনি একজন স্মার্ট, পঠন-কক্ষ, আত্মবিশ্বাসী লোক And

ম্যাকগিনলি ডেরেক সম্পর্কে কথা বলার সময় একটি অনিচ্ছাকৃত কোমলতা রয়েছে। “আমি ডেরেককে সম্ভবত আমি যে চরিত্রে অভিনয় করেছি তার চেয়ে বেশি ভালবাসি,” তিনি বলেছেন। “আমি আমার যা কিছু করেছি তার সমস্ত কিছু ঘৃণা করার জন্য আমি অভ্যস্ত, তাই লোকেরা যখন আমাকে বলে, ‘আমরা ডেরেককে ভালবাসি’

পিছনে ফিরে তাকান, ম্যাকগিনলি অপ্রত্যাশিত যাত্রায় অবাক হয়ে গেল। “আমি বিশ্বাস করতে পারি না, সমস্ত লোকের মধ্যে আমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছি,” তিনি বলেছেন। “এবং এখন সমৃদ্ধ হওয়া সত্যিই ভাল লাগছে।”

তবে আজ ম্যাকগিনলিকে যা কেন্দ্র করে তা ক্যারিয়ারের প্রশংসা নয়। এটা পরিবার। “আমি আমার দুই পুত্র এবং আমার সুন্দরী স্ত্রীর জন্য গর্বিত,” তিনি বলেছেন। “এটাই আমাকে খাওয়ায়। বাকি সমস্ত কিছুই কেবল কেকের উপর আইসিং করছে” “

জিকিউ ফটোশুট থেকে সতেজ 20-কিছু টেড ম্যাকগিনলি কী ভাবেন যে তিনি যে মানুষটি হয়ে উঠছেন? “আমি আশা করেছিলাম আমি আমার জীবনে ভাল করতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছেন। “আমি সবসময় যা বেছে নিয়েছি তা ভেবেছিলাম, আমি নিজেকে ভাল করার প্রত্যাশা করেছিলাম। এবং আমি ভাল না করার বিষয়টি গ্রহণ করব না।”

ম্যাকগিনলি তাকে প্রথম দিকে সাহায্য করার জন্য প্রয়াত গ্যারি মার্শালকে কৃতিত্ব দেন। ম্যাকগিনলি বলেছেন, “তিনি যা খুঁজছিলেন তা চিহ্নিত করার এবং এটি ছাঁচনির্মাণে সহায়তা করার এই আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ছিল।” “তিনি আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘আপনি যা খুঁজছি তা আপনি’ ‘

এখন, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পরে, ম্যাকগিনলি প্রতিটি মুহুর্তে স্বাদ নিতে সক্ষম হন। “আমি সত্যিই কাজে যেতে এবং এমন জিনিসগুলি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি যা সম্ভবত আমি কখনও অনুভব করতে সক্ষম হইনি,” তিনি বলেছেন। “আমি শব্দের বাইরেও কৃতজ্ঞ।”

একটি শহরে তার ক্ষণস্থায়ী খ্যাতি এবং দ্রুত প্রস্থান করার জন্য পরিচিত, টেড ম্যাকগিনলি কেবল এখানে নেই – তিনি আগের চেয়ে ভাল।

