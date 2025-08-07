You are Here
টেনিসহুয়াং জেলিন বিলি কার্টারকে 2: 0 পরাজিত করে সিনসিনাটি মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করতে

বৃহস্পতিবার সিনসিনাটি মাস্টার্সের প্রথম কোলে হংকং টেনিস খেলোয়াড় কোলেম্যান ওয়াং খেলেছিলেন, বিশ্বের ৪৩ তম স্থানে থাকা বিলি কার্টারের সাথে লড়াই করে। কোলম্যান ভাল পারফর্ম করেছেন এবং প্রথম সেটে 6: 3, তারপরে দ্বিতীয় সেটে 6: 2 জিতেছিলেন এবং বিলি কার্টার 2: 0 কে মোট সেটের সংখ্যায় 2: 0 বাদ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত করেছেন। হুয়াং জেলিন, যিনি সহজেই 54 মিনিটের মধ্যে বিশ্বের 168 তম স্থানটি পরাজিত করেছিলেন, তিনি বিলি কার্টারকে ভয় পান না, যিনি 125 তম স্থানে রয়েছেন। তিনি দ্রুত প্রথম সেটে গেমটিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একটি দুর্দান্ত পরিবেশন দিয়ে 6: 3 জিতেছিলেন। 21 বছর বয়সী কোলম্যান দ্বিতীয় সেটে জয়ের সুযোগ নিয়েছিলেন এবং তত্ক্ষণাত বিলি কার্টারের পরিবেশনটি ভেঙে ফেলেন, তারপরে ইআই বাও।

