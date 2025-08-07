টেনিসে ভিক্টোরিয়া এমবোকোর অত্যাশ্চর্য বৃদ্ধির পিছনে কী? কোচরা বলছেন

ভিক্টোরিয়া এমবোকো এই সপ্তাহে কানাডিয়ান ওপেনে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন প্রেরণ করার আগে, তিনি অন্টের বার্লিংটনের টেনিস কোর্টে চার বছর বয়সী ছিলেন, তার ভাইবোনদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় বল খাওয়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন।
পিয়েরে ল্যামার্কে তার বোন গ্রেসিয়াকে কোচিং করার সময় এমবোকোর কথা মনে আছে, যখন তিনি জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা করেছিলেন তার নিজের সিনিয়র এবং একজন প্রতিভাধর টেনিস খেলোয়াড়কে তাঁর বোন গ্র্যাসিয়াকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার সকালে সিবিসির হিদার হিসকক্সকে বলেছিলেন, “এভাবেই এটি শুরু হয়েছিল,”
আগের দিন, এমবোকো, এখন 18 বছর বয়সী কানাডার ওপেন সেমিফাইনালে 2022 উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এলেনা রাইবাকিনা, 26 এর বিপক্ষে একটি জয় অর্জন করেছিলেন।
ওয়াশিংটন ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে দু’সপ্তাহ আগে এমবোকো রাইবাকিনার কাছে -3-৩, -5-৫-এর কাছে হেরে এমবোকোকে লক্ষ্য করে লামারচ বলেছেন, “আমি জানতাম যে গত রাতটি খুব কঠিন ম্যাচ হবে।”
‘কোন ভয়ের মনোভাব’
লামারচ চিন্তিত রাইবাকিনার খেলার স্টাইলটি তার প্রাক্তন শিক্ষার্থীর মুখোমুখি হওয়ার পক্ষে আরও জটিল হবে, তবে তিনি বলেছেন এমবোকোর অভিনয় “এবং সত্যই, তার কোনও ভয়ের মনোভাব কেবল আবার দেখিয়েছিল। এবং তিনি কেবল এতটা হারাতে ঘৃণা করেন যে তিনি এমন একটি স্তরে প্রতিযোগিতা করেন যা আমি কখনও কোনও অ্যাথলিটকে প্রতিযোগিতা করতে দেখিনি (এ)।”
এমবোকোর প্রাক্তন কোচ বলেছেন যে রাইবাকিনার বিরুদ্ধে তার প্রত্যাবর্তন কিছু উপায়ে তার খেলাধুলায় খুব ভিত্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।
তিনি তার বোনের সাথে খেলতে শিখেছিলেন, এবং লামার্চে স্মরণ করেছিলেন যে এমবোকো তার কাছে এতটা হারাতে ঘৃণা করেছিলেন যে যখন এটি ঘটেছিল তখন “তিনি এত কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও” এক ধরণের সল্ক হতেন। ”
“অবশেষে, তিনি তার বোনকে জয় করেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।
লামার্চে 15 বছর আগে এমবোকো এবং তার তিন ভাইবোনকে কোচিং শুরু করেছিলেন, তাদের মাকে টরন্টো থেকে বার্লিংটনে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্সাহিত করার পরে যেখানে তিনি ভিত্তিক ছিলেন।
এমবোকোর বাবা -মা সাইপ্রিন এমবোকো এবং গডি কিতাদি পরিবারকে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, যেখানে এমবোকোর জন্ম হয়েছিল। তারা সম্প্রতি জানিয়েছে মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন রাজনৈতিক অশান্তির কারণে তারা ১৯৯৯ সালে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছিল।
“তারা একটি দুর্দান্ত পরিবার, খুব সহায়ক, পরিবারের ধরণ যার জন্য আপনি কিছু করবেন,” লামারচ বলেছেন। “এবং তারা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে।”
কোচ বলেছেন যে শারীরিক ও মানসিক উভয়ই শক্তি এই সপ্তাহে মন্ট্রিয়ালে এমবোকোর অত্যাশ্চর্য বৃদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাইবাকিনা, সোফিয়া কেনিন এবং 2025 ফরাসি ওপেন বিজয়ী কোকো গাফের বিপক্ষে তার জয় সহ।
লামার্চে বলেছেন যে তিনি চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকার মুখোমুখি হওয়ায় আজ রাতে তার সেবা করবে।
“তার সেবা করার ক্ষমতা, তার মানসিক দৃ ten ়তার সাথে তার ফোরহ্যান্ডের উপর শক্তি এবং শক্তি … ভিকিকে তার খেলাটি খেলতে হবে এবং তিনি আপ টু ডেট দেখিয়েছেন একই ত্যাগের সাথে খেলতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠছে
এই বছরের কানাডিয়ান ওপেনের রাস্তাটি তরুণ খেলোয়াড়ের পক্ষে সর্বদা মসৃণ ছিল না, সারা কাদি বলেছেন।
মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন (ডাব্লুটিএ) এবং টেনিস কানাডার সাথে নিবন্ধিত কোচ 10 বছর আগে ফ্লোরিডার একটি টুর্নামেন্টে আট বছরের পুরানো এমবোকোর সাথে এসেছিলেন।
সেই সময় কাদি বলেছিলেন যে এমবোকো ইতিমধ্যে এমন গুণাবলী প্রদর্শন করছিল যা তাকে বারবার জিততে সহায়তা করেছে – এই বছর এখন পর্যন্ত তার বেল্টের নীচে 33 টি জয় রয়েছে।
“তিনি কেবল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং যে কোনও কিছুতেই জিততে চেয়েছিলেন,” তিনি সিবিসি নিউজ নেটওয়ার্ককে বলেছেন। “আপনি নিজের মধ্যে যে বিশ্বাস রেখেছিলেন তা আপনি দেখতে পেলেন।”
যদিও এই বিশ্বাসটি দৃ strong ় রয়ে গেছে, কাদি বলেছেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এমবোকো বেশ কয়েকটি হাঁটুর আঘাতের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার রাস্তায় থাকাকালীন কোভিড -১৯ বিধিনিষেধের কারণে তার পরিবার থেকে প্রায় অর্ধ বছর দূরে ব্যয় করতে পেরেছেন।
কাদি বলেছিলেন, “এই বড় সময়ের খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হয়ে আদালতে তাঁর ভদ্রতা ব্যতিক্রমী হয়েছে।” “তিনি কোনও সন্দেহ ছাড়াই আদালতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। আপনি জানেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি জিততে পারবেন এবং তিনি এটি দেখিয়ে দিচ্ছেন।”