টেনিস: যোগ্যতা সপ্তাহে স্টার জোড়া
টেনিস: যোগ্যতা সপ্তাহে স্টার জোড়া | টেনিস

ইউএস ওপেনের আগের সপ্তাহটি এবং যার সময় এককটির মূল ফ্রেমের জন্য যোগ্যতার পর্যায়গুলি সাধারণত অনুষ্ঠিত হবে, কারণ তারকাদের বিশ্ব স্নিকার্সের কয়েকটি প্রধান নাম থাকবে। এর কারণ এটি হ’ল ইউএস টেনিস ফেডারেশন (ইউএসটিএ) মিশ্র পিয়ার্স-এ প্রতিযোগিতার traditional তিহ্যবাহী প্রমাণটি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা এখনও পর্যন্ত কেবল চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে ঘটেছিল এবং অলিম্পিক গেমস এবং এটিকে একটি বদ্ধ জাতি হিসাবে নতুন করে ডিজাইন করেছে, বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তাদেরকে ভাল আর্থিক পুরষ্কার দিয়ে প্ররোচিত করেছিল। বিজয়ী জুটির জন্য এক মিলিয়ন ডলার সংরক্ষিত রয়েছে।

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

