‘টেবিল অফ’: কাউবয়দের মাইকা পার্সনগুলিতে দৃ strong ় অবস্থান রয়েছে

ডালাস কাউবয়েসের মালিক জেরি জোনসের মিকাহ পার্সনস পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ মন্তব্য অনুসরণ করে, অল-প্রো পাস-রুশার তার কাউবয় উপাদানগুলির এক্স প্রোফাইলটি স্ক্রাব করার ক্রমবর্ধমান সাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। কাউবয়রা দাম বাড়ানো নির্বিশেষে আলোচনার দীর্ঘায়িত হিসাবে পরিচিত এবং তারা আবারও অন্য একটি স্ট্যান্ডআউট দিয়ে এই রাস্তাটি ভাল করে ফেলেছে।
একাধিক দল পার্সনের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে, ইএসপিএন এর জেরেমি ফোলার একটি “স্পোর্টস সেন্টার” উপস্থিতির সময় বলেছেন। ডালাস তার সর্বশেষ চুক্তির কাহিনী চলাকালীন শক্তভাবে ধরে রাখতে থাকায় সেই ফ্রন্টে কিছুই চলছে না।
এটি আমরা গত সপ্তাহে যা শুনেছি তার সাথে একত্রিত হয়, জিএমগুলি ইঙ্গিত করে যে তারা রয়েছে সেন্স পার্সন পাওয়া যায় না তার বাণিজ্য অনুরোধ অনুসরণ। এটি উল্লেখ করে কাউবয়দের পার্সনদের সরানোর জন্য একটি হার্শেল ওয়াকার-জাতীয় অফার লাগবে, সুতরাং এটি “টেবিলের বাইরে” এবং ফোলার টিম আশাবাদকে নির্দেশ করেছেন যে একটি চুক্তি এখনও মরসুমের আগেই চূড়ান্ত করা যায়। এটিও উল্লেখ করা উচিত যে পার্সনসের শিবির কম আশাবাদী।
জোন্স উচ্চ-শক্তিযুক্ত এজেন্টের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা আলোচনায় ডেভিড মুলুঘেটা বোধগম্যভাবে পার্সনকে বিরক্ত করেছেন, যিনি তার চুক্তির আলোচনার জন্য একজন এজেন্টকে নিয়োগ করেন। দীর্ঘকালীন কাউবয়দের মালিক একটি 200 মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টি উল্লেখ করে সম্ভবত পাঁচ বা ছয় বছরের ডালাস এক্সটেনশন অফার যা সম্ভবত প্রতিফলিত করে। প্রতি বছর ক্যাপটি বাড়ার সাথে সাথে খেলোয়াড়রা ক্রমবর্ধমান দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির বিরুদ্ধে বেছে নিচ্ছে। কাউবয়রা তাদের পছন্দ করে তবে এটি উল্লেখযোগ্য ডাক প্রেসকোট এবং সিইডি ল্যাম্ব প্রতিটি চার বছরের এক্সটেনশান করে দলকে এখানে বাজতে রাজি করেছিল। পার্সনস যদি চার বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাক্ষর করে তবে এটি অবাক করে দেবে, তবে জোন্স খেলোয়াড়ের সাথে তার আলোচনার উল্লেখ করে চলেছে – পার্সনকে অনানুষ্ঠানিক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে – এই অফসিসন।
একটি কাউবয় উত্স 49 জনের নিক বোসা পরিস্থিতি পুনরায়: পার্সনগুলির উল্লেখ করেছে। সান ফ্রান্সিসকো বোসা স্বাক্ষর করেনি 2023 নিয়মিত মরসুমের চার দিন আগে পর্যন্ত। বোসা তার সম্প্রসারণ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখা সত্ত্বেও প্রথম সপ্তাহে খেলেছিল। পার্সনস কীভাবে আলোচনার সময় অনুশীলন না করা একটি মরসুমকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং তিনি দীর্ঘকাল প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে তার চুক্তি সম্পন্ন করা পছন্দ। কাউবয়রা সেই কৃত্রিম সময়সীমাটি পেরিয়ে গেছে, কারণ এই আলোচনাগুলি এখন প্রেসকোট এবং মেষশাবকের গতি স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পারফর্মারদের কেউই কোনও ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ করেনি, যা এই পার্সনদের পিছনে এবং পূর্বের কাউবয় এক্সটেনশন সংগ্রামের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।
যদিও ফোলার আরও যোগ করেছেন মুলুঘতা অবশ্যই জোন্সকে দলের অফারটি “তাদের (এক্সপ্লিটিভ) আপ” আটকে রাখতে বলেনি, গেমের শীর্ষস্থানীয় এজেন্টদের মধ্যে একটির সাথে আচরণ করা এড়াতে এই দৈর্ঘ্যে যাওয়া কাউবয়রা একটি আকর্ষণীয় অধ্যায় ছিল। জোন্স এই রুটটি গ্রহণ করা চরিত্রের বাইরে নয়। তবে পার্সনরা তার সাথে যে ডিগ্রি অর্জন করেছে তার সাথে ইস্যুটি গ্রহণ করা মনে হচ্ছে দলটি কোর্স পরিবর্তন করতে হবে এবং মুলুঘেটার সাথে জড়িত থাকতে হবে – যদি উদ্দেশ্যটি প্রথম সপ্তাহের আগে কোনও চুক্তি চূড়ান্ত করে দেয়। ফিলাডেলফিয়ায় কাউবয়দের বৃহস্পতিবার রাতের দায়িত্ব মৌসুমটি খোলার জন্য তাদেরও গত বছরের প্রেসকটের চেয়ে কম সময় দেয়।
প্যাকার, কার্ডিনালস এবং রেভেনসকে সম্ভাব্য বাণিজ্য হিসাবে ফিট হিসাবে উল্লেখ করে, ফোলার অবশ্যই একটি শক্তিশালী বাজার হতে পারে যদি কাউবয়রা শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় কোনও বাণিজ্যে কী আনবে তা অন্বেষণ করার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই কী হবে। অবশ্যই, পার্সন লেনদেন করা 2025 কাউবয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করবে।
জোনস তার মাইকেল ইরভিন পডকাস্ট কথোপকথনের সময় উল্লেখ করেছিলেন যে পরের বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি-ট্যাগিং পার্সনগুলির সম্ভাবনা। এটি একটি বিকল্প হবে, তবে কাউবয়রা এখনও 2025 টি চুক্তি ছাড়ছে না।