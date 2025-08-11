টেরি এবং হিদার ডাব্রো বেভারলি হিলস হোম 16.5 মিলিয়ন ডলারে বিক্রয় করুন

টেরি এবং হিদার ডাব্রো
টেরি এবং হিদার ডাব্রো তাদের বেভারলি হিলস ম্যানশনের জন্য সবেমাত্র একটি বড় বেতন- পেয়েছে … তাদের সুন্দর বাড়িটি পুরোপুরি 16.5 মিলিয়ন ডলারের জন্য আনলোড করা।
সরাসরি জ্ঞানের সাথে সূত্রগুলি টিএমজেডকে বলুন … 9,000 বর্গফুট ফুট এস্টেটে সোমবার চুক্তিটি বন্ধ হয়ে গেছে, যা 5 বেডরুম এবং 9 টি বাথরুমের সাথে অত্যাশ্চর্য সমুদ্রের দৃশ্যকে গর্বিত করে।
ভাগ্যবান ক্রেতার জন্য, আমাদের বলা হয়েছে যে নামবিহীন ব্যক্তি দেশের বাইরে থেকে এসেছেন, এবং কোনও সেলিব্রিটি নন।
ছবিগুলি একবার দেখুন … চমত্কার সম্পত্তিটিতে একটি পূর্ণ আকারের টেনিস কোর্ট, পুল এবং বিশাল টেরেসও রয়েছে।
ডাব্রোস তাদের রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সহায়তায় চুক্তিটি সিল করেছে, জোশ ফ্ল্যাগ।
চুক্তির সাথে পরিচিত সূত্রগুলি টিএমজেডকে বলুন … ক্রেতা ইনস্টাগ্রামে স্ক্রোল করার সময় তালিকাভুক্ত সম্পত্তিটি দেখেছিলেন এবং ফ্ল্যাগের কাছে পৌঁছেছিলেন। যথেষ্ট মজার, তারা আসলে একবার প্যাড কিনতে এসক্রোতে ছিল, তবে শেষ মুহুর্তে ব্যাক আউট হয়েছিল – এবং এটি তখনই যখন হিথার এবং টেরি এটি স্কুপ করে।
স্পষ্টতই, ক্রেতার কিছুটা দীর্ঘকালীন অনুশোচনা ছিল, এবং এটি আবার পিছলে যেতে দেয়নি … বন্ধ হওয়ার তিনবার জায়গাটি ঘুরে দেখার জন্য।
টিএমজেড গল্পটি ভেঙে দিয়েছে … ডাব্রোসের ম্যানশন বাজারে আঘাত করুন মার্চ মাসে 25 মিলিয়ন ডলারে। যখন বিক্রয় মূল্য জিজ্ঞাসা থেকে কিছুটা ফোঁটা ছিল, তারা অ্যাপার্টমেন্টের জীবনযাত্রাকে আলিঙ্গন করার সাথে সাথে তারা এখনও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়ে চলে যাচ্ছে – এখন কেবল একটি বাচ্চা এখনও বাড়িতে রয়েছে।