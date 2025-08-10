You are Here
টেরি জি এর প্রত্যাবর্তন ভিক্টনির ‘ট্যাঙ্কো’ -এ বন্য প্রবাহকে আঘাত করে
টেরি জি এর প্রত্যাবর্তন ভিক্টনির ‘ট্যাঙ্কো’ -এ বন্য প্রবাহকে আঘাত করে

স্ট্রিট-পপ প্রবীণ টেরি জি আফ্রোবিটস দৃশ্যে সাহসী ফিরে এসেছেন, উচ্চ-শক্তির একক ‘ট্যাঙ্কো’ তে দ্রুত বর্ধমান তারকা ভিক্টনির সাথে দল বেঁধেছেন।

শুক্রবার প্রকাশিত এই ট্র্যাকটি মে মাসে ‘কোলোমালা’ দিয়ে দীর্ঘ বিরতি শেষ করার পর থেকে টেরি জি এর দ্বিতীয় বড় উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে এবং নাইজেরিয়ার বিকশিত সংগীতের প্রাকৃতিক দৃশ্যে তার স্থানটি পুনরায় দাবি করার জন্য একটি নতুন ধাক্কা সংকেত দিয়েছে।

এককটি শুক্রবার এলিমেন্টের একটি সহযোগী দল বান্টু এবং ব্লেইসবেটজ প্রকাশ করেছিল।

ট্র্যাকটি অ্যান্টনির আনন্দ-সন্ধানকারী আফ্রোবিটসের শব্দটিকে গ্যাব্রিয়েলের বিশৃঙ্খলাযুক্ত ফ্লেয়ারের সাথে নাইজেরিয়ান সংগীতের দুটি ভিন্ন যুগকে ব্রিজ করার জন্য ফিউজ করে।

এছাড়াও, মিউজিক ভিডিওটি আনন্দের শক্তি আয়না করে; খালি পায়ে বাচ্চাদের ফুটবল খেলতে, মুরগি তাড়া করে এবং বুনো চালানো একটি রোদ সৈকত দৃশ্য।

তাড়াহুড়ো, আনন্দ

” ট্যাঙ্কো ” শিরোনামটি নাইজেরিয়ান স্ট্রিট ফুটবল স্ল্যাং থেকে আসে, এটি উচ্চ শক্তি এবং ভারসাম্য মুহুর্তের প্রতীক।

পুরো ট্র্যাক জুড়ে, অ্যান্টনি মহিলাদের সাথে আনন্দের সন্ধানে প্রমাণিত অবিচ্ছিন্নতা ব্যবহার করেছিলেন, যদিও তিনি জীবনের প্রলোভনের মাঝে লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করতে থাকতেন।

উদ্বোধনী হুক, “অনেক রাত আমি তাড়াহুড়ো করছি/ অনেক বেশি মেয়েদের আমি বদলে যাচ্ছি”, অ্যান্টনির দ্বৈততা পুরোপুরি ক্যাপচার করেছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে তার সংগ্রাম দেখায়।

“আমি কাগজ ওহ (কাগজ ওহ) পেতে খুব প্রস্তুত” তে, তিনি সফল হওয়ার এবং আনন্দগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি অদম্য দৃ determination ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। তিনি অবিরত,

“কেউ বলে জেদী/আমি ওহ হ্যাঁ সক্রিয় করি/আপনি যদি বুম্বামকে ঝাঁকুনি দেন/আপনি যা বলছেন তা কোনও বিলম্ব নেই/এহ, তারা যা বলছেন তা চুদুন”

তারপরে, “ডাবল লেদার না ট্যাঙ্কো / না সেখানে আমরা ক্রেজ করতে শুরু করি / না সেখানে আমরা আদা করতে শুরু করি” ব্যবহৃত ফুটবল চিত্রাবলী পিক এনার্জি পৌঁছানোর বর্ণনা দেওয়ার জন্য, যে মুহুর্তে আপনি সমস্ত বাইরে চলে যান এবং আপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকাশ করি।

টেরি জি অনুপ্রবেশ

গ্যাব্রিয়েলের শ্লোকটি খাঁটি উদযাপন এবং যৌন আনন্দে সুরটি ফ্লিপ করে। “কোমর আপ পপ করুন, আমার জন্য ওয়া ক্রেজ / আপনার সমস্ত লুঠকে কাঁপুন, ওয়ে লাবা লাবা লাবা / হুইন পন দ্য বিট, এই বিষয়টির জন্য ওয়ে ক্রেজ।”

“কোলোমা কোলোমা” এবং “ওয়ালঙ্গো” এর মতো খেলাধুলাপূর্ণ বাক্যাংশগুলির পুনরাবৃত্তি ট্র্যাকের রাস্তার পক্ষের ভাইবকে আরও বাড়িয়ে তোলে, শ্রোতাদের গ্যাব্রিয়েলের প্রাণবন্ত বিশৃঙ্খলার জগতে টানছে।

অ্যান্টনির জন্য, তার ‘একগুঁয়ে’ অ্যালবামটি সতেজ এবং ডেভিডোর 5 টি সফরের সাথে একটি ট্যুর স্টপ, ‘টানকো’ তার পৌঁছনো এবং শব্দকে প্রসারিত করার আরেকটি পদক্ষেপ, যদিও কয়েক বছর আগে তার হিটমেকিং সংগীত কেরিয়ার থেকে বিরতির পরে নাইজেরিয়ার পরিবর্তিত সংগীতের দৃশ্যে আবার প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।

একসাথে, তারা এমন একটি ট্র্যাক সরবরাহ করে যা এটি স্বাধীনতা এবং মজাদার, বা তাড়াহুড়ো সম্পর্কে যতটা কৃপণতা এবং মজাদার সম্পর্কে ততই হয়; প্রকৃতপক্ষে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন।

রেটিং: 6-10

এখানে স্ট্রিম




