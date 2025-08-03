টেরি ব্ল্যাকস্টক এর যদি আমি পর্যালোচনা চালাই: ক্যাট গ্রাহাম এবং ইভান রডেরিক আমাদের হুকড এবং ঝুলন্ত ছেড়ে দিন

সমালোচকদের রেটিং: 4.1 / 5.0
লাইফটাইম আমাদের প্রান্তে ছেড়ে যায় তখন এটি সর্বদা বিটসুইট!
এখনও অবধি, বিশ্বাস স্লেট আকর্ষণীয় হয়েছে। দ্য ফ্লেমসে বিশ্বাস ছিল একটি সাহসী নায়িকার বাস্তব গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ক্লাসিক ছিঁড়ে যাওয়া কাহিনী, এবং আপনার বাবা আমাদের সন্ধানের আগে আমাদের একটি আসল আজীবন থ্রিলার ছিল।
এদিকে, টেরি ব্ল্যাকস্টকস আইও আই রান একটি সাসপেন্সফুল বইয়ের অভিযোজন (ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি প্রতিভা, ক্যাট গ্রাহাম ছাড়া অন্য কেউ অভিনীত) এবং একটি ট্রিলজির প্রথম অংশ।
তারা মিশ্রিত হয়েছে এবং মেলে ভাইবস এবং অনুভূতি রয়েছে, কিছু কিছু বিশ্বাসের সাথে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং অন্যরা সবেমাত্র পৃষ্ঠকে আঁচড়ায়। আদর্শভাবে, এটির লক্ষ্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী সরবরাহ করা এবং দর্শকদের সাথে সবচেয়ে বেশি কী অনুরণন করে তা নির্ধারণ করতে আমাদের সহায়তা করে।
অবশ্যই, আজীবন বইয়ের স্ক্রিনে খাপ খাইয়ে নেওয়া নতুন কিছু নয়, এবং ধার্মিকতা জানে যে এগুলি গত কয়েক দশক ধরে কয়েকটি সেরা এবং সবচেয়ে আসক্তিযুক্ত টেলিভিশন সিরিজ এবং চলচ্চিত্রগুলির ফলস্বরূপ।
এবং আমি যদি দৌড়ে যাই তবে আমি যা পছন্দ করি তা হ’ল এটিতে সমস্ত কিছু ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল: রোমাঞ্চ, সাসপেন্স, পারিবারিক নাটক, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, অপরাধ এবং রোম্যান্সের ইঙ্গিতগুলিও।
তবে যে কেউ পুরোপুরি অ্যাঞ্জি হারমনকে বারস্টোতে সমাহিত পছন্দ করেছিলেন, কেবল এটি আমাদের সিক্যুয়াল ছাড়াই ঝুলন্ত রেখে দেয়, কয়েক মিনিটের ক্ষত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এবং মূল রহস্যটি সমাধান না করে, আমি আমার দাঁত কড়া না করে সাহায্য করতে পারি না।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি যদি দৌড়ে যাই তবে আমি উপভোগ করেছি। ক্যাট গ্রাহাম এমন একটি ক্যারিশম্যাটিক এবং সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব এবং তাঁর কাছে এমন একটি সত্যিকারের উষ্ণ এবং আমন্ত্রণমূলক উপস্থিতি অনস্ক্রিন রয়েছে।
জেমস টুপার তার নিজের ডানদিকে একটি আইকন এবং অবিশ্বাস্যভাবে ভাল একটি বাজি খেলেন।
এবং ইভান রডারিকের এই আধ্যাত্মিকতা এবং সহজ কবজ এবং দুর্বলতা রয়েছে যা অনস্ক্রিনে এত ভাল অনুবাদ করে। স্পিনিং আউটে তার দর্শনীয় পারফরম্যান্সের পর থেকে আমি দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা উপভোগ করেছি।
পার্শ্ব নোট হিসাবে, এটি আমাকে পরিমাপের বাইরেও শিহরিত করে যে তিনি প্রকল্পগুলি সজ্জিত করছেন, এবং আমাকে বিনোদন দেয় না যে তিনি একই রাতে দুটি পৃথক নেটওয়ার্কে দুটি ভিন্ন ট্রিলজিতে অভিনয় করার জন্য ঘটেন।
আমি আশা করি আপনারা সবাই হলমার্কের প্রভিডেন্স ফলসে তার অভিনয়ও পরীক্ষা করে দেখুন!
আমি যদি গ্রাহামের নেতৃত্বে একটি দৃ cast ় কাস্ট গর্বিত করি এবং ফিল্মটি কোনও শর্টকাট নেয় না, মাটিতে দৌড়াদৌড়ি (অনিচ্ছাকৃত) আঘাত করে এবং আমাদের ঠিক অ্যাকশনে ফেলে দেয়, আমাদের সেই বিন্দু থেকে এগিয়ে রাখার জন্য ছেড়ে দেয়।
ক্যাসি ছিলেন দৃ strong ় এবং দুর্বলতার নিখুঁত মিশ্রণ, যা পুরো চলচ্চিত্র জুড়ে তাকে একটি বাধ্যতামূলক এবং সহানুভূতিশীল নায়িকা হিসাবে গড়ে তুলেছিল। আপনার হৃদয় তাত্ক্ষণিকভাবে এমন এক মহিলার জন্য ব্যথিত হয়েছিল যিনি এখনও তার বাবার মৃত্যুর দুঃখ এবং ট্রমা দিয়ে কাজ করেন নি।
এবং যখন আমরা তাকে খুঁজে পাই, তখন তিনি আরও একটি ট্রমাটির মুখোমুখি হচ্ছেন যে তিনি তার সেরা বন্ধু ব্রেন্টের দেহটি আবিষ্কার করার কারণে তিনি সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করার জন্য এক সেকেন্ডও পান না এবং পুলিশকে সন্দেহ করবে যে সে এর পিছনে রয়েছে।
সিরিজটি আমাদের সরাসরি গভীর প্রান্তে ফেলে দেয়, যা কেবল তীব্রতা, প্যারানিয়া বোধ এবং এই পরিস্থিতির উচ্চ অংশকে যুক্ত করে। আমরা কেন তার যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে এবং কেবল এই আশা করি যে তিনি এই অনাবৃত হয়ে পড়েছেন বলে আশা করি কেন তিনি দৌড়াদৌড়ি করছেন তা প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা এক সেকেন্ডও পাই না।
আপনি যদি এই বোঝার মধ্যে যান যে এটি একটি ট্রিলজির প্রথম অংশ এবং ফিল্ম আকারে সেই ফর্ম্যাটিংয়ের সাথে লেগে থাকার ইচ্ছা করে এমন প্রাথমিক ক্লাঙ্কনেসের একটি ধারণা রয়েছে।
প্রিয়তম এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাতৃ লুসি এর সাথে ক্যাসির তাত্ক্ষণিক সংযোগ হ’ল এমন এক ধরণের জিনিস যা সংকেত দেয় যে কোনও কিছু আগেই রয়েছে, এবং ক্যাসি লুসি -র সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় পাশের সন্ধানে যাবে। আমরা তার নাতনী, লেয়া সম্পর্কে তথ্য ফাইল করি এবং সেখান থেকে যাই।
বিশ্বাসের বিষয়ে দু’জন কথা বললে সেই প্রাথমিক দৃশ্যে সবচেয়ে জৈব বোধ হয় না, তবে God শ্বর, বিশ্বাস, আশা এবং বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে আরও প্রাকৃতিক বোধ শুরু করে।
এবং ক্যাসির তার বাবা এবং ব্রেন্টের কী ঘটেছিল তা নির্ধারণের পাশাপাশি তার প্লেটে অনেক কিছু থাকবে। এইভাবে, এটি আমাকে কিছুটা রিচারকে মনে করিয়ে দেয় – তিনি ঝামেলা খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা করেননি, তবে তিনি এটি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।
আমি পুরো ফিল্ম জুড়ে পছন্দ করেছি, ক্যাসির সম্পর্কে আরও তথ্য প্রবাহিত হয়েছে, তিনি স্পর্শ করেছেন এবং প্রভাবিত করেছেন তাদের চোখের মাধ্যমে আমাদের নায়িকাকে রূপদান করে।
তার সামাজিক কাজটি অনেকের জীবনকে স্পর্শ করেছে এবং আমি বিশেষত প্রাক্তন বন্দীর সাথে যে সংযোগটি তিনি সহায়তা করেছিলেন তার সাথে আমি বিশেষত অনুপ্রাণিত হয়েছি – এবং কীভাবে তিনি এটিকে এগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি পরে ডিলানের কাছে তাঁর কাছে যে ভদ্রতা ও মমত্ববোধ করেছিলেন তা প্রয়োগ করে।
সমাজ সাধারণত কীভাবে আচরণ করে – বা এই ক্ষেত্রে ভেটেরান্স এবং অপরাধীদের একইভাবে ভয় করে সে সম্পর্কে তাঁর কী বলতে হয়েছিল তাও আমি পছন্দ করি। এটি সমাজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এমন সহানুভূতির একটি সাধারণ অভাবের সাথে কথা বলে।
দুঃখের বিষয়, লোকেরা প্রবীণদের প্রতি অনেক ভালবাসা রাখে এবং তাদের সম্মান করা পারফরম্যান্স বোধ করে যখন আমরা বাস্তবে দেখি যে সমাজ কীভাবে প্রায়শই প্রবীণদের আসলে ফিরে আসার মুহুর্তে ফাটলগুলির মধ্য দিয়ে পড়তে দেয়, কিছুটা ছিটকে পড়ে এবং ভেঙে যায় এবং আবারও জীবনকে সম্মতি দেওয়ার চেষ্টা করে।
আপনি যদি হুক করতে পারেন তবে এটি আমাকে ধরুন এবং ধীর উপলব্ধি যে ক্যাসি সত্যই ডিলানের জন্য একটি উজ্জ্বল আলো হতে পারে যা তারা সামান্য সময় একসাথে কাটাতে সামান্য সময় সত্ত্বেও ছবিতে তাদের সংযোগকে শিকড় দেয়।
আমি রোম্যান্সের টিজকে পছন্দ করতাম, তবে তাদের উভয়ের জন্য আরও গভীর কিছু হিসাবে, যদি তারা কেবল এই সমস্ত কিছু পেতে পারে – এবং এটি এমন কোনও বিষয় যা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং ফিল্মটি আঘাত করার জন্য সঠিক ভারসাম্যের একটি প্রমাণের প্রমাণ।
ক্যাসি ছিলেন এই সুন্দর, উজ্জ্বল, উজ্জ্বল মহিলা যিনি তার বাবার মৃত্যু জানতেন বলে মনে হয় না। তিনি তার দেহটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারা দাবি করেছিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তবে ফ্ল্যাশব্যাকগুলি প্রকাশ করেছে যে কীভাবে তার সংগ্রামের লক্ষণ রয়েছে।
তার বাহুতে স্ক্র্যাচ চিহ্নগুলি বোঝায় যে তিনি তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন এমন কাউকে লড়াই করছেন, এমন নয় যে তিনি তার মেয়েদের সাথে খুব বেশি দূরে নয়, তার নিজের জীবন নিয়েছিলেন।
ব্রেন্ট তার জন্য এটি সন্ধান করতে চাইলে এমন একটি সত্যিকারের ভাল বন্ধু ছিলেন এবং হৃদয় বিদারকভাবে, এটি তার মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল। এটি থ্রিলারগুলিতে সাংবাদিকদের জন্য একটি সাধারণ ট্রপ।
তবে যে মুহুর্তে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে তিনি একজন পুলিশ ছিলেন, তা বরং এটি স্পষ্টতই স্পষ্ট হয়েছিল এবং তার বাবা তার কমরেডদের ভুল দিকে পড়েছিলেন এবং এর জন্য চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছেন।
ফিল্মটি এটি ভালভাবে বুনে, যেমন ডিলানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যেখানে তিনি একই স্টেশনে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে চাকরি অনুসরণ করছেন।
দুঃখের বিষয়, তাঁর পিটিএসডি সম্ভবত এটিই তাকে একটি জায়গা অবতরণ থেকে বিরত রাখে, তবে তখন কেগান যখন তার প্রতি আগ্রহী হয় তখন মনে হয় না এবং মূলত লোকটিকে একটি ব্যাজ দেয় যেমন এটি একটি ক্যান্ডির টুকরো এবং তাকে একটি পলাতক শিকারে একটি পলাতক শিকারে প্রেরণ করে।
এটির জন্য কি বিশ্বাসের স্থগিতাদেশের প্রয়োজন যা কোনও সীমা জানে না? একেবারে।
তবে আমি যাত্রার প্রকৃতির জন্য সেই সমস্ত হাস্যকরতা উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। এছাড়াও, এটি কতটা অযৌক্তিক তা সত্ত্বেও যে ডিলান তদন্তকারী হিসাবে একটি অবস্থানে পরিণত হয়েছে, বিশেষত তাঁর পুরানো সেরা বন্ধুর মৃত্যুর সন্ধান করার ক্ষেত্রে, এটি আমাদের চরিত্র হিসাবে ডিলানকে সেরা দেয়।
তিনি ক্যাসির মতো দেখার জন্য প্রতিটি বিট। এবং তিনি প্রমাণগুলি অনুসরণ করেন, কেগান এবং একটি কার্টুনিশলি মানে এবং খলনায়ক রোলিনস তাকে খাওয়ায় তা নয়।
ডিলান স্বীকৃতি দিয়েছেন যে জিনিসগুলি সঠিক নয়, যেমন তাকে পুনর্নির্দেশের জন্য তাদের বারবার প্রচেষ্টা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল এবং কেগানের তাদের দুর্নীতিগ্রস্থ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তাকে প্রলুব্ধ করার স্পষ্ট প্রচেষ্টা (যখন রোলিনস হয় je র্ষান্বিত বা ডিলানকে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়)।
তিনি ক্যাসির উপর সমস্ত কিছু পিন করতে ঝুঁকছেন না, যা ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার পক্ষে শক্তিশালী মিত্র করে তোলে।
এবং এখন, তিনি শত্রুর সাথে কাজ করার গভীরে গভীর, কারণ পুলিশ তাদের পতিত ভাইয়ের মৃত্যুর তদন্তের সাথে যুক্ত প্রত্যেককে বের করে আনতে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ।
মৃতদেহগুলি স্তূপিত, ব্রেন্ট, যে মহিলা প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং তাদের যদি তাদের পথ থাকে তবে ক্যাসি তাদের সাথে যোগ দেবেন – ডিলানও।
আমরা জানি যে খেলোয়াড়রা কে, কক্সের মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকেরা এবং ব্রেন্টের মৃত্যুর পিছনে কে এবং ক্যাসিকেও ফ্রেমিং করে।
এটি নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে এবং এফবিআইয়ের সাথে কিছু উদ্বেগ বাড়ানোর জন্য তাদের কমপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা উচিত। যাইহোক, এটি যথেষ্ট নয়, এবং আমরা আরও দুটি চলচ্চিত্রের জন্য এই ওভার-আর্চিং প্লটটি চালিয়ে যাব (আজীবন গ্রিনলাইটগুলি ধরে নিচ্ছি এবং বাস্তবে তাদের সাথে অনুসরণ করছি)।
ইতিমধ্যে ক্যাসি প্রক্রিয়াটিতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের কেস সমাধান করে।
চলচ্চিত্রটির চলমান থিমটি “পরম শক্তি একেবারে দূষিত” বলে মনে হয়েছিল। আটলান্টার মুকুট রাজপুত্র ছিলেন এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ী, লিয়াকে জিম্মি করে ধরে এবং তাকেও গর্ভপাত করতে পেরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।
এটি অসুস্থ ছিল, এবং তার শক্তি এবং প্রভাব সেই মেয়েটিকে তার আগে আগে হওয়া উচিত ছিল না তার চেয়ে বেশি সময় ধরে শৃঙ্খলে রেখেছিল। ধার্মিকতা জানে যে ক্যাসি জড়িত না হলে তিনি এখনও সেখানে থাকবেন বা মরে যাবেন।
ক্যাসি তাদের সবার রাডারে রেখে দেওয়ার পরেও তিনি প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করবেন বলে বোঝানো পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী পদক্ষেপ নিতে নারাজ বলে মনে করেছিলেন। আমি ঠিক খুশি যে ক্যাসি তার নতুন বন্ধু এবং অ্যাঞ্জেল লুসি তার নাতনীকে পুনরায় একত্রিত করতে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিল।
তবে ক্লিফহ্যাঙ্গারটি এখনও এক ঝাঁকুনি। আমি এই সময়ের মধ্যে তারা অনুসরণ করবে কিনা সে সম্পর্কে আমি সতর্ক। আমি তাই আশা করি।
আপনার কাছে, আজীবন ধর্মান্ধ। ক্লিফহ্যাঙ্গার কি আপনাকে বিরক্ত করেছিল?
