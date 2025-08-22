টেরি মুরান ট্রাম্পের ডিসি ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনকে ‘কাবুকি থিয়েটার’ বলে ডাকে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বৃহস্পতিবার প্রাক্তন এবিসির সিনিয়র জাতীয় সংবাদদাতা টেরি মুরান যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউএস ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন এবং ডিসি পুলিশের ফেডারেলাইজেশন সবই শোয়ের জন্য।
সিএনএন -এর “অ্যাবি ফিলিপ উইথ অ্যাবি ফিলিপ” -এ উপস্থিত হওয়ার সময় মুরান ডিপ্লোয়মেন্টকে “কাবুকি থিয়েটার” বলে অভিহিত করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের আদেশ কেবল পারফরম্যান্সযুক্ত কারণ সেনা এবং অফিসাররা এমনকি ডিসি অঞ্চলে যেখানে অপরাধ সর্বোচ্চ সেখানে অবস্থান করছেন না।
“আমি নদীর পূর্বে অ্যানাকোস্টিয়ায় ছিলাম, কংগ্রেস হাইটস, যেখানে সর্বাধিক অপরাধ হয়। তারা কোনও একক ফেডারেল অফিসারকে দেখেনি,” তিনি একটি সিএনএন প্যানেলকে বলেছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি এই অঞ্চলে ছিলেন, ডিসি’র বিফিড আপ সুরক্ষার বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন।
“তারা এটিকে কাবুকি থিয়েটার বলে অভিহিত করে,” তিনি অবিরত বলেছিলেন, স্থানীয়রা কীভাবে তাঁর কাছে অতিরিক্ত সুরক্ষা বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করে। “তাদের মতো, এখানেই বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে It’s এটি একটি শো” “
শুক্রবার হোয়াইট হাউস মুরানে ফিরে এসেছিল, মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন ফক্স নিউজকে বলেছিলেন, “কেন কেউ এই ধুয়ে যাওয়া হেরে দিচ্ছেন? তিনি কেন বার বার নিজেকে টিডিএসে ভুগছেন পক্ষপাতদুষ্ট হ্যাক হিসাবে বহিষ্কার করেছেন। এবং তিনি ডিসি-তে ভায়োলেন্ট অপরাধ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রচেষ্টাকে আরও দৃ solid ় করে তুলছেন।”
জ্যাকসন আরও বলেছিলেন, “এরপরে, টিডিএস টেরি সম্ভবত বলবেন যে তিনি কারজ্যাকিংস, ডাকাতি, গাড়ি চুরি এবং সামগ্রিক সহিংস অপরাধের জন্য ডিসি -তে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় তিনি পাগল।”
কংগ্রেসের সময়কাল বাড়ানো না হলে, ট্রাম্প ১১ ই আগস্ট ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের (এমপিডি) ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ দখল করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি নগরীতে অপরাধ ও গৃহহীনতা হ্রাস করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ৮০০ ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যকে দেশের রাজধানীতে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বুধবার প্রদত্ত হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুসারে, নগরীর স্থানীয় পুলিশ এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা und আগস্ট থেকে প্রায় ৫৫০ টি গ্রেপ্তার করেছেন।
ডিসি আইন প্রয়োগের জন্য ট্রাম্পের আদেশ শোয়ের জন্য আরও যুক্তিযুক্ত যুক্তি ছাড়াও, মুরান দাবি করেছেন যে ডিসি রাস্তায় ফেডারেল অফিসারদের উপস্থিতি স্থানীয়দের, বিশেষত সংখ্যালঘু পরিবারকে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে।
“অন্যান্য জায়গাগুলি, সেখানে চেকপয়েন্টগুলি চলছে। সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছে। সেখানে অসামান্য পরোয়ানা রয়েছে যা মানুষের উপর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং লোকেরা সে সম্পর্কে খুশি। তবে তারা যা পছন্দ করে না তা হ’ল নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং সামরিকীকরণ।”
তিনি অব্যাহত রেখে বলেছিলেন যে “চেকপয়েন্টগুলি তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো থেকে পিতামাতাদের নিরুৎসাহিত করছে They তারা পরিবারকে পরিবার পরিদর্শন করা থেকে নিরুৎসাহিত করছে, বিশেষত যদি তারা কালো এবং বাদামী হয়।”
ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য মুরান কোনও অপরিচিত নয়। প্রেসিডেন্টের ইমিগ্রেশন এজেন্ডাকে গঠনে তার মূল ভূমিকা নিয়ে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলারের বিরুদ্ধে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার পরে জুনে তাকে এবিসি নিউজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
“মিলার এমন এক ব্যক্তি যিনি ঘৃণা করার ক্ষমতা সমৃদ্ধভাবে সমৃদ্ধ। তিনি বিশ্বমানের বিদ্বেষী,” মরান এখন-ম্লান পোস্টে লিখেছেন। “আপনি কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে এটি দেখতে পাচ্ছেন কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তাঁর ঘৃণা তাঁর আধ্যাত্মিক পুষ্টি। তিনি তার ঘৃণা খান।”
মরান ট্রাম্পকে অনলাইন রেন্টে “বিদ্বেষী” বলে অভিযোগ করেছিলেন।