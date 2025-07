টেরি ম্যাকলাউরিন কি চুক্তির কাহিনীর মধ্যে কোনও ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ করতে ইচ্ছুক?

ওয়াশিংটন কমান্ডারদের প্রশস্ত রিসিভার টেরি ম্যাকলাউরিন যখন বলেছিলেন তখন শিরোনাম তৈরি করেছিলেন গত সপ্তাহে প্রশিক্ষণ শিবিরের আগে তিনি কোনও বড় অর্থের চুক্তি সম্প্রসারণ পাননি এই বিষয়টি নিয়ে তিনি “বেশ হতাশ” হয়েছেন।

সোমবার একটি আপডেটের জন্য, এনএফএল রিপোর্টার হেনরি ম্যাককেনা ভেটেরান ওয়াশিংটন খেলোয়াড়দের প্রস্তুত হিসাবে ম্যাকলাউরিনের মানসিকতার উপর ফক্স স্পোর্টস স্পর্শ করেছে রিপোর্ট করতে মঙ্গলবার শিবিরে।

“McLaurin hasn’t announced whether he’ll attend the Washington Commanders’ training camp if the two sides can’t agree on a contract extension,” McKenna explained. “তিনি কোনও ব্যবসায়ের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন কিনা তাও তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। ম্যাকলাউরিনের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের মতে, অল-প্রো রিসিভার এবং দলের অধিনায়ক ম্যাকলাউরিন ‘একটি চুক্তি একত্রিত করার চেষ্টা করছেন, দলকে আলাদা না করে’ তে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।”