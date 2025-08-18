টেরেন্স স্ট্যাম্প একজন উজ্জ্বল এবং সুন্দর অভিনেতা ছিলেন যিনি সুপারম্যানের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু অভিনয় করেছিলেন

স্ট্যাম্প আবিষ্কার করা – তার সমস্ত কিছুই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, এবং তিনি যে সমস্ত কিছু রেখেছিলেন – পরবর্তী চার দশক ধরে – এটি ছিল একটি উদ্দীপক অভিজ্ঞতা। তিনি অত্যাশ্চর্য একক, এবং মৃত, মৃত সেক্সি ছিলেন। আমি ভাবতে চাই যে তিনি আরও বড় তারকা হতে পারতেন, তবে আমিও কৃতজ্ঞ যে তিনি কখনও নেতৃত্ব হিসাবে কয়েকটি লুসি মুভিতে বেশি জুতো পাননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যখন স্ট্যাম্প উপস্থিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন এবং সিনেমাটি অবিলম্বে আমাদের সময় এবং মনোযোগের জন্য মূল্যবান হয়ে ওঠে।
আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক জয়েস রাকার, হারমান মেলভিলের “বিলি বুড” এর পিটার উস্টিনভের চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত আমি অভিনেতা হিসাবে স্ট্যাম্পের একটি পরিমাপ পেতে শুরু করি নি। আমি মোটামুটি দ্রুত পেয়েছি। আমাদের শ্রেণিকক্ষ একটি সোনায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে সোয়ানিং এবং সিআইএস-হেট উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল, তবে স্ট্যাম্প অসম্ভব ছিল। আমরা কখনই তা পেতে পারি না, না আমরা তা হতে পারি না। উস্টিনভের “বিলি বুড” প্রচলিত সেক্সি চলচ্চিত্র নয় (এটি সর্বোপরি, উস্তিনভ পরিচালিত, যিনি ক্রিস ডুডলি ফ্রি-থ্রো শ্যুটিংয়ের জন্য কী প্রেমমূলকতা ছিলেন), না উইলিয়াম ওয়াইলারের “দ্য কালেক্টর”, তবে আপনি উভয়ই আরও স্ট্যাম্প থেকে দূরে এসেছিলেন।
স্ট্যাম্প তার “সুপারম্যান” সিনেমাগুলিতে চাপিয়ে দিচ্ছিল এবং স্টিভেন সোডারবার্গের “দ্য লিমি” -তে একটি শক্ত, নীল চোখের অ্যাভেঞ্জার। তবে আপনি যখন পিয়ার পাওলো পাসোলিনির “টিওরেমা,” কেন লোচের “দরিদ্র গরু” এবং ফেডেরিকো ফেলিনির “টবি ড্যামিট” এর একটি অ্যালকোহলিক অভিনেতার চিত্রিতকরণ “স্পিরিটসের” স্পিরিটস “স্পিরিটস” এর একটি অ্যালকোহলযুক্ত অভিনেতার চিত্রায়নের “স্পিরিটস” এর চিত্রিতকরণে তাঁর চিত্রিতকরণ “) -এর 1960 এর দশকের কাজের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণেই এই পারফরম্যান্সগুলি কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে (যদিও কম কার্যকর নয়)।
পোস্ট-জোড, “দ্য চুন” ব্যতীত, স্ট্যাম্প কৌশলগতভাবে নিজেকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। তিনি স্টিফেন ফ্রেয়ার্সের “দ্য হিট”, মাইকেল সিমিনোর “দ্য সিসিলিয়ান” এবং ফ্র্যাঙ্ক ওজের “বোফিংগার” এবং তার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে প্রবেশের পরে, তিনি পিটন রিডের “হ্যাঁ মানুষ” এবং জর্জ নোল্ফির “অ্যাডজাস্ট বুরিউ” এর একটি বিস্ফোরণে প্রবেশের পরে তিনি জটিল এবং পুরোপুরি জড়িত। আমি খুব খুশি যে তাঁর দেশবাসী এডগার রাইট তার রাজহাঁস গানের জন্য স্ট্যাম্প পেয়েছিলেন, “লাস্ট নাইট ইন সোহোতে”, যেখানে স্ট্যাম্প রৌপ্য কেশিক ভূত অভিনয় করেছিল।
তার প্রথম অভিনয় থেকে, স্ট্যাম্প আমাদের ভুতুড়ে। আমরা তাকে জোড হিসাবে ভালবাসি, তবে আমরা “দ্য কালেক্টর” এর মতো ছবিতে আমাদের আরও ভাল বিচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রেমে পড়েছি। আমি সত্যিই টেরেন্স স্ট্যাম্পের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি না, তবে আমি চিরকাল তাকে আমার স্বপ্নগুলি … বা দুঃস্বপ্নে … বা এর মধ্যে সেই মন্ত্রমুগ্ধ স্থানগুলিতে স্বাগত জানাব।
এবং যতক্ষণ আমি তাকান “ওয়াটারলু সূর্যাস্ত,” আমি স্বর্গে থাকব।