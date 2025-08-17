টেরেন্স স্ট্যাম্প ডেড: সুপারম্যান এবং ম্যাডেনিং ভিড় তারকা থেকে দূরে 87 বছর বয়সে চলে গেছে

টেরেন্স স্ট্যাম্প, যিনি ১৯60০ এর দশকে লন্ডনে অভিনেতা হিসাবে তাঁর নাম তৈরি করেছিলেন এবং হলিউড হিটস ‘সুপারম্যান’ এবং ‘সুপারম্যান দ্বিতীয়’ -তে আর্চ-ভিলেন জেনারেল জডের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি 87 বছর বয়সে মারা গেছেন, তার পরিবার আজ জানিয়েছে।
অস্কার-মনোনীত এই অভিনেতা ১৯68৮ সালে পিয়ার পাওলো পাসোলিনির ‘উপপাদ্য’ এবং ১৯ 1971১ সালে ‘হেল ইন হেল ইন হেল’ থেকে শুরু করে ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ প্রিসিলার, কুইন অফ দ্য ডেজার অব দ্য মরুভূমিতে’ পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন যেখানে তিনি একজন হিজড়া মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
পরিবার রয়টার্সকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে আজ সকালে স্ট্যাম্প মারা গেছে।
পরিবারটি বলেছিল, ‘তিনি অভিনেতা এবং লেখক হিসাবে উভয়ই কাজের এক অসাধারণ দেহের পিছনে চলে যান যা আগত কয়েক বছর ধরে লোকদের স্পর্শ ও অনুপ্রাণিত করতে থাকবে,’ পরিবারটি বলেছিল। ‘আমরা এই দুঃখজনক সময়ে গোপনীয়তার জন্য জিজ্ঞাসা করি।’
১৯৩৮ সালে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে জন্মগ্রহণ করা, একটি টগবোট স্টোকারের ছেলে, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহরের বোমা হামলা সহ্য করেছিলেন, স্কুল ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞাপনে কাজ করার জন্য, শেষ পর্যন্ত নাটক স্কুলে যাওয়ার জন্য বৃত্তি অর্জন করেছিলেন।
18 ডিসেম্বর, 2008 এ লস অ্যাঞ্জেলেসে ‘ভালকিরি’ এর প্রিমিয়ারে টেরেন্স স্ট্যাম্প
(বাম দিক থেকে) সারা ডগলাস, টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং 1980 সালে সুপারম্যান II- তে জ্যাক ও’হালোরান
টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং জুলি ক্রিস্টি 1967 সালে ম্যাডিং ভিড় থেকে দূরে
টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং জেমমা আর্টার্টন December ডিসেম্বর, ২০১২ -এ ম্যারাচেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে
(বাম দিক থেকে) সারা ডগলাস, টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং 1980 সালে সুপারম্যান II- তে জ্যাক ও’হালোরান
12 নভেম্বর, 2005 -এ মরক্কোর ম্যারাচেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে টেরেন্স স্ট্যাম্প
টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং জুলি ক্রিস্টি 1967 সালে ম্যাডিং ভিড় থেকে দূরে
১৯ নভেম্বর, ২০০৫ -এ মারাকেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শিরলি হেন্ডারসনের সাথে টেরেন্স স্ট্যাম্প
পিটার ফোন্ডা, টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং স্টিভেন সোডারবার্গ 15 ই মে, 1999 -এ ‘দ্য লিমি’ প্রচার করেন
১৯৯৯ সালে শেপারটন স্টুডিওতে ‘দ্য মাইন্ড অফ মিঃ সোয়েমস’ -এর চিত্রগ্রহণের সময় টেরেন্স স্ট্যাম্প
তার ভাল চেহারা এবং অনবদ্য পোশাক ইন্দ্রিয়ের জন্য বিখ্যাত, তিনি জুলি ক্রিস্টির সাথে ব্রিটেনের অন্যতম গ্ল্যামারাস দম্পতি গঠন করেছিলেন, যার সাথে তিনি ১৯6767 সালে ‘ম্যাডিং ভিড় থেকে দূরে’ অভিনয় করেছিলেন। তিনি মডেল জিন শ্রিম্পটনকেও তারিখ দিয়েছিলেন এবং তিনি ফটোগ্রাফার ডেভিড বেইলি একটি যাদু হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
শান কনারি সফল করতে জেমস বন্ডের ভূমিকায় অবতরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, তিনি ইতালীয় ছবিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ১৯60০ এর দশকের শেষদিকে ফেডেরিকো ফেলিনির সাথে কাজ করেছিলেন।
তিনি লাইমলাইট থেকে সরে এসে ভারতে যোগব্যায়ামকে তার সর্বাধিক উচ্চ -প্রোফাইলের ভূমিকা অবতরণের আগে অধ্যয়ন করেছিলেন – জেনারেল জোড হিসাবে, ক্রিপটোনিয়ানদের মেগালোম্যানিয়াকাল নেতা, ১৯ 197৮ সালে ‘সুপারম্যান’ এবং ১৯৮০ সালে এর সিক্যুয়ালে।
তিনি ২০০৮ সালে টম ক্রুজের সাথে ‘ভালকিরি’, ‘দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যুরো’ এবং ২০১১ সালে ম্যাট ড্যামনের সাথে এবং টিম বার্টনের পরিচালিত সিনেমাগুলি সহ অন্যান্য ছবিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।
আরও অনুসরণ