টেরেন্স স্ট্যাম্প মারা যায়: ‘সুপারম্যান’ অভিনেতা ছিলেন 87

টেরেন্স স্ট্যাম্প, অভিনেতা ভূমিকার জন্য পরিচিত সুপারম্যান ফিল্ম এবং প্রিসিলার অ্যাডভেঞ্চারস, মরুভূমির রানীমারা গেছেন। তিনি 87 বছর বয়সী।
অস্কার মনোনীত পরিবার রবিবার সকালে স্ট্যাম্প মারা গিয়েছিল এমন সংবাদটি ভাগ করে নিয়েছে।
“তিনি অভিনেতা এবং লেখক হিসাবে উভয়ই কাজের একটি অসাধারণ দেহের পিছনে চলে যান, যা আগত কয়েক বছর ধরে মানুষকে স্পর্শ ও অনুপ্রাণিত করতে থাকবে,” তারা বলেছিলেন, রয়টার্স। “আমরা এই দুঃখজনক সময়ে গোপনীয়তার জন্য জিজ্ঞাসা করি।”
জুলাই 22, 1938 লন্ডনের স্টেপনিতে জন্মগ্রহণকারী স্ট্যাম্প, নাটকগুলিতে স্টেজে পারফর্ম করা শুরু করার আগে স্ট্যাম্পের ওয়েবার ডগলাস একাডেমি অফ ড্রাম্যাটিক আর্টে অংশ নিয়েছিলেন দীর্ঘ সংক্ষিপ্ত এবং লম্বা, আলফি!, ড্রাকুলা এবং সমুদ্র থেকে মহিলা।
পিটার উস্তিনভের 1962 এর historical তিহাসিক নাটকের শিরোনামের ভূমিকায় স্ট্যাম্প তার অনস্ক্রিনে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিলি বাডবছরের নতুন তারকা – অভিনেতা এবং সেরা সহায়ক অভিনেতার জন্য একাডেমি পুরষ্কারের মনোনয়ন – তাকে একটি গোল্ডেন গ্লোব অর্জন করা।
জেনারেল জোড ইন খেলা ছাড়াও সুপারম্যান (1978) এবং সুপারম্যান II (1980), স্ট্যাম্প এ জাতীয় ছবিতে অভিনয় করেছেন যতটা দূরে ম্যাডিং ভিড় (1967), ওয়াল স্ট্রিট (1987), তরুণ বন্দুক (1988), রিয়েল ম্যাককয় (1993), স্টার ওয়ার্স: প্রথম পর্ব – দ্য ফ্যান্টম মেনেস (1999), ভুতুড়ে মেনশন (2003), ভালকিরি (২০০৮) এবং গত রাতে সোহোতে (2021)।
স্টিফান এলিয়ট -এ ট্রান্স মহিলা বার্নাডেট বাসেঞ্জার হিসাবে তাঁর অভিনয় প্রিসিলার অ্যাডভেঞ্চারস, মরুভূমির রানী (1994) তাকে এলজিবিটিকিউ ক্লাসিক রেখে একটি গোল্ডেন গ্লোব এ বাফটা -র জন্য মনোনয়ন অর্জন করেছে।
মূল হিসাবে প্রিসিলা তারকারা সিক্যুয়ালে ফিরে আসার পরিকল্পনা করছেন, স্ট্যাম্প গত বছর ডেডলাইনকে বলেছিলেন যে তিনি “এটি ঘটতে চান, এই বছর এটি শুটিং করতে চান। আসলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।”