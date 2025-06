টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটি সহ সিএসএস ক্যাসকেড স্তরগুলি ব্যবহার করে

অ্যাডাম ওয়াথন (খুব চতুরতার সাথে) টেইলওয়াইন্ড তৈরি করেছেন সিএসএস ক্যাসকেড স্তরগুলিঅগ্রাধিকার অনুসারে শৈলীগুলি সংগঠিত করার জন্য এটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলা।

@layer theme, base, components, utilities; @import 'tailwindcss/theme.css' layer(theme); @import 'tailwindcss/utilities.css' layer(utilities);

টেলওয়াইন্ডের মূলটি এর ইউটিলিটিগুলি। এর অর্থ আপনার দুটি পছন্দ রয়েছে:

ডিফল্ট পছন্দ অপ্রচলিত পছন্দ

ডিফল্ট পছন্দটি হ’ল টেলউইন্ডের প্রস্তাবিত স্তর ক্রম অনুসরণ করা: প্রথমে উপাদানগুলি রাখুন এবং টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি সর্বশেষে।

সুতরাং, আপনি যদি উপাদানগুলি তৈরি করছেন তবে আপনাকে নিজের উপাদানগুলি একটি দিয়ে ম্যানুয়ালি গুটিয়ে রাখতে হবে @layer নির্দেশ। তারপরে, টেলওয়াইন্ডের সাথে আপনার উপাদান শৈলীগুলি ওভাররাইট করুন, টেলউইন্ডকে “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর” হিসাবে রেখে।

/* Write your components */ @layer components { .component { /* Your CSS here */ } }

<!-- Override with Tailwind utilities --> <div class="component p-4"> ... </div>

এটি কাজ করার একটি শালীন উপায়।

তবে, আমি খারাপ ছেলে হওয়ায় আমি ডিফল্ট পদ্ধতির “সেরা” হিসাবে গ্রহণ করি না। টেলওয়াইন্ড এবং ভ্যানিলা সিএসএসের সাথে (মেজর) পরীক্ষার এক বছরেরও বেশি সময় ধরে, আমি যা বিশ্বাস করি তা আমি আরও ভাল সমাধান বলে মনে করি।

আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমাকে আপনাকে বলতে হবে যে আমি একটি কোর্স লিখছি অপ্রচলিত টেলওয়াইন্ড – এটি আপনাকে প্রত্যেকের শক্তি উপার্জন করে সেরারজিস্টিক উপায়ে টেলওয়াইন্ড এবং সিএসএস ব্যবহার সম্পর্কে আমি যা জানি তা আপনাকে দেখায়।

লজ্জাজনক প্লাগ একপাশে, আসুন এখন অপ্রচলিত পছন্দে ডুব দিন।

এই ক্ষেত্রে, অপ্রচলিত পছন্দটি হ’ল আপনার স্টাইলগুলি একটি নামবিহীন স্তরে – বা ইউটিলিটিগুলির পরে কোনও স্তর লিখতে হবে – যাতে আপনার সিএসএস স্বাভাবিকভাবেই টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি ওভাররাইট করে।

এই দুটির মধ্যে আমি নামবিহীন স্তর বিকল্পটি পছন্দ করি:

/* Unnamed layer option */ @layer theme, base, components, utilities; /* Write your CSS normally here */ .component { /* ... */ }

/* Named layer option */ /* Use whatever layer name you come up with. I simply used css here because it made most sense for explaining things */ @layer theme, base, components, utilities, css; @layer css { .component { /* ... */ } }

আমি এটি করার অনেক কারণ আমার রয়েছে:

আমি অপ্রয়োজনীয় সিএসএস স্তরগুলি যুক্ত করতে পছন্দ করি না কারণ এটি কোড লিখতে আরও শক্ত করে তোলে – আরও কীস্ট্রোকস, আমি যে নির্দিষ্ট স্তরটি এটি ব্যবহার করেছি তা মনে রাখতে হবে, ইত্যাদি আমি বেশ দক্ষ Itcssনির্বাচকের সুনির্দিষ্টতা এবং আপনি যে সমস্ত ভাল-পুরানো-স্টাফ আশা করতে চান তা একটি পাকা ফ্রন্ট-এন্ড বিকাশকারীর কাছ থেকে, সুতরাং একটি একক স্তরে সিএসএস লেখা আমাকে মোটেও ভয় দেখায় না। আমি জটিল স্টাফগুলি করতে পারি যা সিএসএসে টেলওয়াইন্ডে (যেমন থিমিং এবং অ্যানিমেশনগুলির মতো) করা শক্ত বা অসম্ভব।

আপনার মাইলেজ অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে।

এখন, আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার যুক্তি অনুসরণ করে থাকেন তবে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আমি টেলওয়াইন্ড ব্যবহার করি খুব আলাদাভাবে:

টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ” স্তর নয়।

আমার নামবিহীন সিএসএস স্তরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এটি করি যাতে আমি পারি:

টেলওয়াইন্ড সহ প্রোটোটাইপগুলি তৈরি করুন (দ্রুত, সহজেই, বিশেষত এর সাথে সরঞ্জাম আমি তৈরি করেছি)।

(দ্রুত, সহজেই, বিশেষত এর সাথে সরঞ্জাম আমি তৈরি করেছি)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সিএসএসে স্থানান্তর করুন যখন তারা আরও জটিল হয়ে যায়-সুতরাং আমাকে অগোছালো ইউটিলিটি-লিটারযুক্ত এইচটিএমএল পড়তে হবে না যা আমার হৃদয়কে ডুবে যায়। ইউটিলিটি এইচটিএমএল খারাপ হওয়ার কারণে নয়, তবে কী ঘটছে তা নির্ধারণের জন্য এটি প্রচুর মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াকরণ শক্তি লাগে।

অবশেষে, এখানে টেলওয়াইন্ড সম্পর্কে একটি ইউটিলিটি স্তরে থাকা সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিস: আমি সর্বদা করতে পারি !important এটি শক্তি দেওয়ার জন্য একটি ইউটিলিটি।

<!-- !important the padding utility --> <div class="component !p-4"> ... </div>

ওহ, ধরে রাখুন, এক মিনিট অপেক্ষা করুন! এই ভুল না, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন?

না। দ্য !important কীওয়ার্ড tradition তিহ্যগতভাবে ক্লাসগুলি ওভাররাইড করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, আমরা এর উপর নির্ভর করছি !important সিএসএস স্তরগুলিতে বৈশিষ্ট্য টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটি নামবিহীন স্তরের যে কোনও সিএসএসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এটি পুরোপুরি বৈধ এবং সিএসএস স্তরগুলির জন্য অন্তর্নির্মিত বৈশিষ্ট্য।

পাশাপাশি, দ্য !important এতটাই স্পষ্ট (এবং এতটা কম ব্যবহৃত হয়) যে এটি এক-অফ কুইক-অ্যান্ড-ডার্টি অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অর্থবোধ করে (এটির জন্য একেবারে নতুন নির্বাচক তৈরি না করে)।

টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি কোনও শ্রেণি এবং সিএসএস সম্পত্তির মধ্যে 1: 1 মানচিত্র নয়। অন্তর্নির্মিত টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটির মতো দেখায় যাতে এটি লোককে একটি ভুল ধারণা দিতে পারে।

টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি আরও পছন্দ করে সুবিধাজনক সাস মিক্সিনযার অর্থ আমরা কার্যকর সরঞ্জাম তৈরি করতে পারি বিন্যাসতাদের মাধ্যমে থিমিং, টাইপোগ্রাফি এবং আরও অনেক কিছু।

আপনি ভিতরে এই চিন্তা সম্পর্কে জানতে পারেন অপ্রচলিত টেলওয়াইন্ড।

পড়ার জন্য ধন্যবাদ এবং আমি আশা করি আপনি টেলওয়াইন্ড দেখার (বা ব্যবহার) দেখার একটি নতুন উপায় উপভোগ করছেন!