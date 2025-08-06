নিবন্ধ সামগ্রী
টেলর ফ্রিটজ ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেন সেমিফাইনালে যাওয়ার পথটি বিস্ফোরিত করেছিলেন।
মঙ্গলবার সোবিস স্টেডিয়ামে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর পরিবেশনকারী নং 2 বীজ রাশিয়ার 6-3, 7-6 (4) শীর্ষে শীর্ষে রয়েছে।
ফ্রিটজ, যিনি ২০ টি এসি দিয়ে শেষ করেছেন, তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪ নং বেন শেল্টন এবং অস্ট্রেলিয়ার 9 নম্বরের অ্যালেক্স ডি মিনৌরের মধ্যে শেষ কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন।
বুধবারের অন্যান্য সেমিফাইনালটি জার্মানির শীর্ষ-বংশোদ্ভূত আলেকজান্ডার জাভেরেভকে দেখতে পাবে-মন্ট্রিয়ালে 2017 টুর্নামেন্টের বিজয়ী-রাশিয়ার 11 নম্বরে কারেন খাচানভের সাথে লড়াই করবে।
কানাডিয়ান পুরুষদের টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোনাম শোডাউন বৃহস্পতিবার উত্তর -পশ্চিম টরন্টোর ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলেছে।
ফ্রিটজ প্রথম খেলায় জয়ের জন্য তিনটি টেক্কা দিয়ে সেন্টার কোর্টে হ্যাডি এবং ব্রিজি পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছিল। তারপরে তিনি ম্যাচের প্রথম আট পয়েন্ট সুরক্ষায় রুবেলভকে ভেঙেছিলেন।
২ 27 বছর বয়সী এই যুবক, যিনি এটিপি ট্যুর র্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন এবং গত বছরের ইউএস ওপেন ফাইনালটি ওয়ার্ল্ড নং 1 জান্নিক সিনারের কাছে হেরেছিলেন, সেটটি পরিবেশন করার আগে ৪-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও দুটি এসি গুলি চালিয়েছিলেন।
তার 11 তম এটিপি ট্যুর জয়ের সন্ধানে-এবং দ্বিতীয় মাস্টার্স 1000 ক্রাউন-ফ্রিটজ দ্বিতীয় সেটটি 4-4-এর সাথে আবদ্ধ করে রুবেলভকে ভেঙেছিলেন, তবে রাশিয়ান পরের খেলায় বেঁচে থাকার পক্ষে অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিলেন।
ফ্রিটজকে অবশ্য টাইব্রেকটিতে অস্বীকার করা হবে না, এবং ম্যাচটি বন্ধ করতে তার 20 তম টেক্কা হামলা করে।
সান্তা ফে, ক্যালিফোর্নিয়া, প্রোডাক্ট উইম্বলডন সেমিসে ওয়ার্ল্ড নং দ্বিতীয় নং কার্লোস আলকারাজের কাছে হেরে গেছে, যিনি সিনার, নং 5 নং জ্যাক ড্রাগার এবং নং 6 নোভাক জোকোভিচ সহ শীর্ষ খেলোয়াড়দের একটি হোস্ট সহ সকলেই ২০২৫ সালে এই ইভেন্টটি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন।
2025 সালে ফ্রিটজের দুটি টুর্নামেন্টের জয়ের দুটি টুর্নামেন্টের জয় রয়েছে এবং এর আগে দু’বার এই গ্রীষ্মের রানের আগে 16 এর এনবিও রাউন্ডে পড়েছিল। গত বছরের ইউএস ওপেন ফাইনালে তিনি পাপীর কাছেও পড়েছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ার আলেক্সি পপাইরিনের কাছে গত বছরের ফাইনালে হেরে রুবেলভ টরন্টোতে ১১ নম্বরে এসেছিলেন। মস্কোর ২ 27 বছর বয়সী এই যুবক উইম্বলডন এবং ফরাসী ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড তৈরি করেছিলেন। সোমবার রাতে কোয়ার্টারে জাভেরেভের কাছে হেরে পপাইরিন।
ফ্রিটজ তার ক্যারিয়ারে রুবেলভের বিপক্ষে 6-4-এ উন্নীত হয়েছিল, যিনি প্রায় 15 মাস আগে মাদ্রিদ সেমিফাইনালে ক্লেতে তাদের শেষ বৈঠক করেছিলেন।
