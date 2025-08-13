You are Here
টেলর শেরিডান, বিলিয়নেয়ার রস পেরট জুনিয়র ফিল্ম স্টুডিওতে দল আপ
News

টেলর শেরিডান, বিলিয়নেয়ার রস পেরট জুনিয়র ফিল্ম স্টুডিওতে দল আপ

রাজ্য আইনসভা প্রযোজনার জন্য আর্থিক উত্সাহের একটি বৃহত পাত্র অনুমোদনের পরে তারা চিত্রগ্রহণের জন্য পদক্ষেপের দাবিতে বাজি ধরছে।

ব্লুমবার্গ নিউজ

জো লাভিংগার

13 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত1 মিনিট পড়া

টেলর শেরিডান সময় কালো কার্পেটে উপস্থিত হন
টেলর শেরিডান টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থে 13 নভেম্বর, 2022 -এ হোটেল ড্রোভারে “ইয়েলোস্টোন” সিজন 5 ফোর্ট ওয়ার্থ প্রিমিয়ারে ব্ল্যাক কার্পেটে অংশ নিয়েছিলেন। ওমর ভেগা ছবি /ফটোগ্রাফার: ওমর ভেগা/গেটি আইএম

ইয়েলোস্টোন স্রষ্টা টেলর শেরিডান টেক্সাসে একটি ফিল্ম-প্রোডাকশন ক্যাম্পাস তৈরির জন্য রস পেরোট জুনিয়রের সাথে যোগ দিচ্ছেন কারণ এই রাজ্যটি হলিউডের সাথে সিনেমা এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য $ 1.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রণোদনা নিয়ে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

শেরিডানের এসজিএস স্টুডিওগুলি পেরোটের হিলউড দ্বারা বিকাশিত ঘর, অফিস এবং শিল্প সম্পত্তিগুলির বিস্তৃত বিস্তৃতি অ্যালিয়ানসেটেক্সাসে ফোর্ট ওয়ার্থ ফ্যাসিলিটিতে চিত্রগ্রহণ শুরু করেছে। এসজিএস স্টুডিও পরিচালনা করবে, যা ইতিমধ্যে চারটি যুগপত প্রযোজনার জন্য জায়গা রয়েছে, কারণ এটি কমপক্ষে 10 টি পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছে, বলেছেন কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড গ্লাসার।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

“এটি এমন কিছু হবে যা টেক্সাসে আগে করা হয়নি,” গ্লাসার বলেছিলেন, যিনি 101 স্টুডিওর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও ছিলেন, যা শেরিডানের অনেকগুলি শো তৈরি করে।

রাজ্য আইনসভা প্রযোজনার জন্য আর্থিক উত্সাহের একটি বৃহত পাত্র অনুমোদনের পরে শেরিডান এবং পেরোট টেক্সাসে চিত্রগ্রহণের জন্য পদক্ষেপের দাবিতে বাজি ধরছেন। অ্যালিয়ানসেটেক্সাস ক্যাম্পাসে বর্তমানে দুটি বিল্ডিং এবং মোট 450,000 বর্গফুট (41,800 বর্গ মিটার) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শেরিডান ইতিমধ্যে স্টুডিওতে তার শো ল্যান্ডম্যানের জন্য দৃশ্যের চিত্রায়িত করেছে এবং বছরের শেষের আগে সেখানে অতিরিক্ত প্রকল্পগুলিতে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

টেক্সাস ইনসেন্টিভ প্যাকেজটি জর্জিয়ার মতো রাজ্যের তুলনায় এর তুলনায় কম উদার হলেও, এটি এখনও স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে উত্সাহিত করতে এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মুখোমুখি প্রতিযোগিতায় যোগ করার জন্য প্রস্তুত। ফোর্ট ওয়ার্থ অঞ্চলের জন্য তাদের পরিকল্পনার আরেকটি চিহ্নে, এসজিএস এবং 101 স্টুডিওগুলি স্থানীয় একটি কমিউনিটি কলেজের সাথে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত চলচ্চিত্রের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও কাজ করছে।

হিলউড দুটি অনুমানমূলক শিল্প ভবনকে নতুন স্টুডিও স্পেসে রূপান্তর করেছে। প্রকল্পটির জন্য আনুমানিক million 65 মিলিয়ন ব্যয় হয়েছে।

শেরিডান টেক্সাসের লোকেশনে ইয়েলোস্টোনের কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রায়িত করেছেন, হিলউডের সার্কেল টি রাঞ্চে তাঁর শো লায়নেসের অংশগুলি।

হিলউডের সভাপতি মাইক বেরি বলেছেন, “তারা কেবল লোকেশন শ্যুটিংয়ের সাথে এত কিছু করতে পারে।” “তাদের অস্তিত্ব ছিল না এমন অবকাঠামো দরকার ছিল।”

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts