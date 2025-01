টেলর শেরিডান সাহসের সাথে গল্প বলে অন্যরা উপেক্ষা করে

টেলর শেরিডান এমন গল্প বলে যা আপনার সাথে লেগে থাকে।

তার শো আমাদের আমেরিকান জীবনের এমন কিছু অংশে নিয়ে যায় যা সাধারণত টিভিতে আসে না।

ইয়েলোস্টোন থেকে সিংহী পর্যন্ত, তিনি কেবল বিনোদনই করেন না – তিনি আমাদের সংগ্রাম এবং বাস্তবতা দেখান যা আমরা অন্যথায় দেখতে পাই না।

(প্যারামাউন্ট+/স্ক্রিনশট)

অদেখা বিশ্বকে ভয়েস দেওয়া

শেরিডানের গল্পগুলো বাস্তব বলে মনে হয় কারণ সেগুলো সত্যে নিহিত। ইয়েলোস্টোন একটি নিখুঁত উদাহরণ: ডাটন পরিবার তাদের মন্টানা খামার ধরে রাখতে লড়াই করে, তবে এটি কেবল জমির চেয়েও বেশি কিছু।

এটি পরিচয়, ঐতিহ্য এবং তাদের চারপাশের পৃথিবী পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে জীবনের একটি উপায়কে জীবিত রাখার বিষয়ে। প্রিক্যুয়েল, 1883 এবং 1923, কীভাবে সেই উত্তরাধিকারটি দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল তা দেখানোর জন্য ফিরে যান।

তারপর আছে ল্যান্ডম্যান। শেরিডান তেলের ব্যবসা শুরু করে, যারা বিশ্বকে চলমান রাখে তাদের জটিল জীবনে খনন করে।

(এমারসন মিলার / প্যারামাউন্ট)

এটি একটি সুন্দর ছবি নয়, তবে এটি একতরফাও নয়। তিনি দেখান তেলের প্রভাব মানুষ এবং স্থানের উপর – ভাল, খারাপ এবং এর মধ্যের সবকিছু।

কিংসটাউনের মেয়রে, শেরিডান দেখায় যে যখন একটি শহরের জীবিকা কারাগারের চারপাশে ঘোরে তখন কী ঘটে।

এটি কেবল অপরাধ বা রাজনীতির বিষয়ে নয় – এটি এমন একটি জায়গায় বেঁচে থাকার বিষয়ে যেখানে সবকিছু সংযুক্ত এবং কিছুই সহজে আসে না। তিনি এটি সুগারকোট করেন না, এবং এটিই এটিকে এত কঠিন করে তোলে।

তুলসা রাজার সাথে, শেরিডান তার মাথায় ভিড়ের গল্প উল্টে দেয়। ওকলাহোমার তুলসাতে একজন মবস্টারকে তার জীবন পুনর্নির্মাণ করা একটি মজার মোড় যা আপনাকে অপ্রত্যাশিত জায়গায় আবার শুরু করার কথা ভাবতে বাধ্য করে।

শেরিডানও প্রথম ব্ল্যাক ইউএস মার্শালের গল্প, বাস রিভসের সাথে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। এটি একটি অনুস্মারক যে ইতিহাস এমন নায়কদের দ্বারা পূর্ণ যাদের গল্প বলার যোগ্য।

(লরেন স্মিথ/প্যারামাউন্ট+)

লায়নেস সম্পর্কে, তিনি আমাদের একটি আধুনিক ধারণা দিয়েছেন, দেখানো হচ্ছে কিভাবে CIA-তে নারীরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনন্য শক্তি নিয়ে আসে।

এগুলি এমন গল্প নয় যেগুলি বর্তমানে ছোট পর্দায় অন্য কোথাও বলা হচ্ছে, তবে তাদের সাফল্য আপনাকে অবাক করে তোলে কেন অন্যরা শাখা প্রকাশ করতে এত অস্থির।

কী শেরিডানকে আলাদা করে তোলে

শেরিডানের কাজকে কী আলাদা করে তোলে তা হল এটি কতটা ব্যক্তিগত অনুভব করে।

তার চরিত্রগুলি নিখুঁত নয় – তারা অগোছালো, জটিল এবং মানবিক। এটা তার জমির উপর অধিষ্ঠিত একটি rancher বা একটি বিপজ্জনক মিশনে একজন CIA অপারেটিভ হোক না কেন, আপনি তাদের জন্য অনুভব করেন কারণ তাদের সংগ্রাম খুবই বাস্তব।

(লরেন ìLoî স্মিথ/প্যারামাউন্ট+।)

সে তার বাড়ির কাজও করে।

শেরিডানের গল্পগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার উপর ভিত্তি করে, যা প্রতিটি বিবরণকে খাঁটি অনুভব করে। আপনি জানেন যে তিনি শুধু এটি তৈরি করছেন না।

কোন তুলনা আছে?

শেরিডানের স্টাইল এখন তাজা লাগছে, কিন্তু টিভি সবসময় এইরকম বড়, অর্থপূর্ণ গল্প বলত।

বোনানজা এবং গানস্মোকের মতো পশ্চিমারা নৈতিক দ্বিধাগুলি মোকাবেলা করেছে এবং কীভাবে বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে। The Waltons এবং Little House on the Prairie-এর মতো শোগুলি বেঁচে থাকা, পরিবার এবং অগ্রগতির খরচের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

সময়ের সাথে সাথে, টিভি বদলেছে।

দ্রুত গতির পদ্ধতি এবং ধারাবাহিক নাটকগুলি গ্রহণ করেছে এবং সেই ধীর, গভীর গল্পগুলি বিরল হয়ে উঠেছে। শেরিডানের কাজটি এমন একটি সময়ে থ্রোব্যাক বলে মনে হয় যখন টিভি গভীর খনন করতে ভয় পেত না।

তার সাফল্য প্রমাণ করে যে শ্রোতারা এখনও এই ধরনের অর্থপূর্ণ গল্প চান।

(ডেনিস পি. মং জুনিয়র/প্যারামাউন্ট+)

কেন এই গল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ

লোকেরা শেরিডানের শোগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে কারণ তারা কেবল বিনোদনের চেয়ে বেশি কিছু। তারা আমরা কে, আমরা কি মূল্যবান, এবং আমরা কি জন্য যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে সম্পর্কে।

ইয়েলোস্টোন আমাদের বাড়ি এবং উত্তরাধিকারের প্রকৃত অর্থ কী তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে, বাস রিভস নায়কদের ইতিহাস ভুলে যাওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করে, এবং কিংস্টাউনের মেয়র আমরা যে সিস্টেমগুলি তৈরি করেছি এবং তারা কাজ করছে কিনা সে সম্পর্কে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

টিভি শিল্পের জন্য, শেরিডানের সাফল্য একটি জেগে ওঠার কল।

মানুষ একই পুরানো সূত্রে ক্লান্ত। তারা এমন গল্প খুঁজছে যা তাদের কাছে টানবে, তাদের বাস্তব কিছু অনুভব করবে এবং ক্রেডিট রোল হওয়ার পরেও তাদের চিন্তা করতে থাকবে।

(ব্রায়ান ডগলাস/প্যারামাউন্ট+)

একটি চিহ্ন রেখে যাওয়া

টেলর শেরিডান শুধু টিভি বানাচ্ছেন না; তিনি সেখানে সত্যিকারের গল্প দিচ্ছেন যা আপনাকে থামিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। তার শোগুলি কঠিন বিষয়গুলির মধ্যে খনন করে যা অন্যরা স্পর্শ করতে চায় না এবং সে কারণেই তারা আমাদের সাথে লেগে থাকে৷

লোকেদের এবং সংগ্রামের কথা বলার মাধ্যমে আমরা সাধারণত শুনি না, তিনি এমন কিছু তৈরি করছেন যা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি এমন কিছু নয় যা আপনি প্রতিদিন খুঁজে পান, এবং এই কারণেই তার কাজ লোকেদের ফিরে আসে।

টেলর শেরিডানের শো এর মহাবিশ্ব সম্পর্কে আপনি কেমন অনুভব করেন? আপনি কি অবাক হয়েছেন যে আরও নির্মাতারা একই ধরনের গল্প বলার মধ্যে ট্যাপ করছেন না?

