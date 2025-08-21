টেলর সুইফট তৃতীয় ‘একটি শোগার্ল অফ লাইফ’ ​​ভিনাইল, নৃত্যশিল্পীদের সাথে সম্পূর্ণ ফ্যান্টাসি ফেলে দেয়

টেলর সুইফট
বাবু, এটাই শো ব্যবসা
আমার শোগার্ল যুগের হিটিন ‘নতুন ভিনাইলের সাথে! 🪶✨🎊
প্রকাশিত
টেলর সুইফট ব্রেকগুলিতে আঘাত করা হচ্ছে না – ‘আবারও তার অন্য ঘোষণার কারণে সারা দিন বুলেট ঘামে ভক্তরা ছিল এবং এখন বিড়ালটি অবশেষে ব্যাগটি ছাড়িয়ে গেছে!
ক্লক ওয়ার্কের মতোই, টেলর আরও দুপুর ২ টা এট স্টান্ট টানলেন-তার বহুল-হাইপড 12 তম অ্যালবামের জন্য তৃতীয় ভিনাইল ফেলে দিচ্ছেন, “দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল। সদ্য বাদ দেওয়া” বেবি, দ্য শো বিজনেস “সংগ্রহটি বড় ভেগাস এনার্জি পরিবেশন করছে … টেলরের ব্যাকআপ নৃত্যশিল্পীদের সাথে ফেথারি গ্ল্যামে সজ্জিত ব্রাইটেড হলুদ প্লুমস, শিমের সাথে রয়েছে।
স্পষ্টতই, টেলর তার শোগার্ল যুগে পুরো থ্রোটল চলে গেছে – এবং এখন পর্যন্ত সমস্ত ভিনাইলের মধ্যে, এই কারও হাতই যৌনতম হাতের নিচে … এটি ক্রিস্টালকে এই অ্যালবামের আকারটি খাঁটি ফ্যান্টাসি হিসাবে পরিষ্কার করে দেয়!
এটি পরে সর্বশেষ কার্ভবল গত সপ্তাহের ভিনাইল ড্রপযেখানে টেলর একক শোগার্ল গ্ল্যামে গিয়েছিলেন-এবং ডাই-হার্ড ভক্তরা তখন থেকে তার অ্যালবামে বুনো তত্ত্ব এবং ইস্টার ডিমের শিকারের সাথে তাদের মন হারিয়েছেন।
হেক, এমনকি গুগলও এটিতে রয়েছে-তার নামটি টাইপ করুন এবং আপনার স্ক্রিনটি কনফেটি দিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায় 🎉 প্লাস, তিনি সংগ্রহের নামটি কিছুটা পপ-আপ দিয়ে টিজ করেছিলেন, “এবং, বাবু, এটি আপনার জন্য শো ব্যবসা”-সম্ভাব্য গানের লিরিকও?!
কিছু ভক্ত এমনকি অনুমান করছেন যে তিনি প্রাক্তন বেস্টির দিকে কিছুটা ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারেন ব্লেক লাইভলি -কে এতে হাঁটু গভীর জাস্টিন বালদনি আইনী নাটক – অন্যরা ব্যস্ত থাকে বিচ্ছিন্ন ক্লু সোজা আউটটা “নতুন উচ্চতা” পডকাস্ট
“একটি শোগার্লের জীবন” আনুষ্ঠানিকভাবে 3 অক্টোবর ড্রপ হয় … তাই বক্ক আপ করুন, কারণ সুইফটম্যানিয়ার সবেমাত্র উষ্ণতা।