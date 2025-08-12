টেলর সুইফট নতুন অ্যালবাম ঘোষণা করেছে: দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল আপনার দ্বাদশ কাজ | সংগীত

এছাড়াও পড়ুন:
সুপারস্ট্রিয়াল টেলর সুইফট মঙ্গলবার এর দ্বাদশ স্টুডিও অ্যালবাম ঘোষণা করেছে: একটি শোগার্লের জীবন।
পপ তারকা, যা ১৪ টি গ্র্যামি পুরষ্কার জিতেছে, যার মধ্যে বছরের একমাত্র অ্যালবাম বিভাগের চারগুণ জিতেছে, এর একটি পর্বে অ্যালবামটি ঘোষণা করেছে পডকাস্ট তার প্রেমিক, ফুটবল তারকা ট্র্যাভিস কেলস এবং তার ভাই জেসন কেলসের কাছ থেকে।
“এটি আমার নতুন অ্যালবাম: একটি শোগার্লের জীবননতুন প্রকল্পের কভারের একটি অস্পষ্ট সংস্করণ ধরে রাখার সময় টেলর সুইফট বলেছিলেন, এর একটি অংশ পডকাস্ট ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত নতুন হাইগটস। পুরো পর্বটি মূল ভূখণ্ড পর্তুগাল থেকে দুপুর ১২ টায় প্রকাশিত হবে।
ও সাইট গায়কের অফিসার ব্যাখ্যা করেছেন যে নতুন অ্যালবামের প্রকাশের তারিখটি পরে ঘোষণা করা হবে। ভিনাইল সংস্করণটি প্রাক-বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ সাইট 30 মার্কিন ডলার, প্রায় 25 ইউরো। ক্যাসেটের দাম 20 ডলার, প্রায় 17 ইউরো এবং একটি পোস্টার সহ একটি সিডি 13, 11 ইউরোর জন্য উপলব্ধ।
সুপারস্ট্রেলা, যার যুগের ভ্রমণ এটি বক্স অফিসের উপার্জনে বিল অফ ডলারের প্রথম সফর হয়ে ওঠে, মে মাসে ঘোষণা করা অ্যালবামটি অধিকার ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিল মাস্টার্স তার প্রথম ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে, তার পুরানো রেকর্ডের সাথে বিরোধের পরে তাকে তার সংগীতের উপর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
শিল্পীর শেষ অ্যালবাম, নির্যাতন কবি বিভাগতিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশের প্রথম সপ্তাহে ২.61১ মিলিয়ন কপি বিক্রি করেছিলেন, বিলবোর্ড লেখার সাথে যা ইতিহাসের অ্যালবামের সেরা প্রকাশের সপ্তাহ এবং আধুনিক যুগে ভিনিলে একটি অ্যালবাম বিক্রির সেরা সপ্তাহ ছিল। স্পটিফাই আরও ঘোষণা করেছিল যে এই প্রকল্পটি এক সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা অ্যালবাম ছিল, এক বিলিয়ন ছাড়িয়ে স্ট্রিম।
সুইফট শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের একটি তালিকায় যোগ দেয় যারা একটি নতুন অ্যালবাম ঘোষণা করেছিল। পপ গায়ক সাব্রিনা কার্পেন্টার মুক্তি পাবে মানুষের সেরা বন্ধু ইতিমধ্যে আগস্টে এবং এড শিরান সেপ্টেম্বরের জন্য এর প্রকাশ চিহ্নিত করেছে।