টেলর সুইফট নতুন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’ প্রকাশ করেছেন

তার সংগীত বা রাজনীতিকে ভালবাসা বা ঘৃণা করুন, এমন একটি জিনিস রয়েছে যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না: টেলর সুইফট একটি বিপণন প্রতিভা। গায়ক-গীতিকার, যার ব্যক্তিগত $ 1.6 বিলিয়ন এর নিট মূল্য তাকে ইতিহাসের ধনী মহিলা সংগীতশিল্পী করে তোলে, এই সপ্তাহে স্পটলাইটে ফিরে এসে ডান সমস্ত বোতামকে তার ফ্যানবেসকে একটি উন্মত্ততায় চাবুক দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন।
সোমবার, তার পিআর দলের কর্মকর্তা টেলর নেশন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি তার বিশাল সফল যুগের ট্যুর থেকে 12 টি ফটো ভাগ করেছে, এতে কমলা রঙের বিভিন্ন শেড পরা সুইফট রয়েছে। “যখন সে বলেছিল যে ‘আপনি পরের যুগে দেখা হবে …'” সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন “ক্যাপশনটি পড়ুন।
সম্পর্কিত: টেলর সুইফট তার মাস্টারদের ফিরিয়ে দেয়: ‘কোনও স্ট্রিং সংযুক্ত নেই’
সুইফটিগুলি তাদের মন হারিয়েছে, ভক্তরা স্বীকৃতি দিয়ে যে সুইফট প্রায়শই তার অ্যালবামগুলি চিহ্নিত করতে রঙিন কোডিং ব্যবহার করে। পোস্টটি দুই মিলিয়নের বেশি পছন্দ করেছে।
এই ইঙ্গিতটি বাদ পড়ার সাথে সাথে সুইফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি 12 আগস্ট সকাল 12:12 এ ডায়াল করে একটি কাউন্টডাউন ঘড়ি শুরু করে। এবং যখন ঘড়িটি 12:12 হয়, তখন তিনি তার প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলসের পডকাস্ট “নতুন উচ্চতা” -তে একটি আসন্ন উপস্থিতির একটি ভিডিও পূর্বরূপ ফেলেছিলেন।
সুইফটি, আনন্দ! তার দ্বাদশ স্টুডিও অ্যালবাম, “দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল”, অক্টোবরে অবতরণ করে। এবং আপনি যেমন ভিডিওতে নোট করবেন, কভারটি ঝাপসা হয়ে গেছে। নতুন রিলিজের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভক্তদের আরও জড়িত রাখতে এবং ক্ষুধার্ত রাখতে ছোট্ট ব্রেডক্রাম্বস ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ না হলে সুইফট কিছুই নয়।
সম্পর্কিত: কেন টেলর সুইফট কুসংস্কার গ্রহণ করে
সুইফটের উপস্থিতি “নতুন উচ্চতা“ট্র্যাভিস কেলস এবং তার ভাই জেসন কেলস দ্বারা আয়োজিত বুধবার সন্ধ্যা at টায় নেমে আসবেন এবং ভাইরা অবশ্যই শোতে ট্র্যাভিস এবং টেলরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন, এটি প্রথমবারের মতো উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করেছে।
বছরের পর বছর ধরে, সুইফ্ট তার নতুন প্রকাশগুলি ঘোষণার জন্য উদ্ভাবনী এবং অপ্রত্যাশিত উপায় খুঁজে পেয়েছে। তিনি পুরষ্কার অনুষ্ঠানের সময় ঘোষণার সাথে ভক্তদের অবাক করে দিয়েছেন এবং ন্যাশভিলের একটি যুগের ট্যুর শোয়ের মাঝামাঝি সময়ে অ্যালবামের কভারটি ফ্ল্যাশ করেছেন এবং “স্পিক নাও (টেলরের সংস্করণ)” প্রকাশের তারিখ প্রকাশ করেছেন, যা অনুসারে, যা অনুসারে একটি প্রতিবেদন“স্টেডিয়ামের মাধ্যমে শকওয়েভ পাঠিয়েছে।”
ব্যবসায় ইনসাইডার নোট করে যে “দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল” সুইফটের প্রথম নতুন অ্যালবাম হবে যেহেতু গায়ক সফলভাবে তার মাস্টার্স কিনেছিলেন। এটি অবশ্যই “টেলরের সংস্করণ” সিরিজটি শেষ করেছে, যেখানে সুইফট তার প্রাক্তন অ্যালবামগুলির পুনরায় রেকর্ড করা সংস্করণগুলি তার প্রাক্তন রেকর্ড লেবেল, বিগ মেশিন রেকর্ডসের সাথে মালিকানার বিরোধকে বাধা দিতে।
লেভেল আপ সম্মেলনে শীর্ষ সিইও, প্রতিষ্ঠাতা এবং অপারেটরদের সাথে যোগ দিন আপনার ব্যবসায়ের স্কেলিং, উপার্জন বাড়ানো এবং টেকসই সাফল্য তৈরির জন্য কৌশলগুলি আনলক করা।
তার সংগীত বা রাজনীতিকে ভালবাসা বা ঘৃণা করুন, এমন একটি জিনিস রয়েছে যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না: টেলর সুইফট একটি বিপণন প্রতিভা। গায়ক-গীতিকার, যার ব্যক্তিগত $ 1.6 বিলিয়ন এর নিট মূল্য তাকে ইতিহাসের ধনী মহিলা সংগীতশিল্পী করে তোলে, এই সপ্তাহে স্পটলাইটে ফিরে এসে ডান সমস্ত বোতামকে তার ফ্যানবেসকে একটি উন্মত্ততায় চাবুক দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন।
সোমবার, তার পিআর দলের কর্মকর্তা টেলর নেশন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি তার বিশাল সফল যুগের ট্যুর থেকে 12 টি ফটো ভাগ করেছে, এতে কমলা রঙের বিভিন্ন শেড পরা সুইফট রয়েছে। “যখন সে বলেছিল যে ‘আপনি পরের যুগে দেখা হবে …'” সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন “ক্যাপশনটি পড়ুন।
সম্পর্কিত: টেলর সুইফট তার মাস্টারদের ফিরিয়ে দেয়: ‘কোনও স্ট্রিং সংযুক্ত নেই’
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।