টেলর সুইফট নতুন অ্যালবাম ঘোষণা করেছে

টেলর সুইফট
12 তম অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’ ঘোষণা করেছে
… কমলা তুমি খুশী এটি একটি নতুন যুগ

টেলর সুইফট ভক্তদের আজ তাদের আসনের কিনারায় রেখেছেন, 12 ই আগস্ট সকাল 12:12 এ প্রকাশিত হওয়ার জন্য একটি আসন্ন ঘোষণার জন্য একটি রহস্যময় কাউন্টডাউন শুরু করেছেন … এবং এটি ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’ শিরোনামে তার দ্বাদশ স্টুডিও অ্যালবাম ছাড়া আর কেউ নয়।

ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

টিএস তার ইস্টার ডিমের ইঙ্গিতগুলির জন্য পরিচিত, তবে এটি তার অনেক ভক্তকে অবাক করে দিয়েছিল … এবং প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলস তিনি তাঁর ‘নিউ হাইটস’ পডকাস্ট থেকে একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম ক্লিপ পোস্ট করে খবরে এসেছেন এমন অনুগত সুইফটিগুলির কাছে প্রকাশ করেছেন – টেলরকে তার এনএফএল বু এবং তার ভাইয়ের কাছে অ্যালবামটি প্রকাশ করে দেখিয়েছেন জেসন কেলস

আপনি যেমন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, ব্রোস বিশেষত সংবাদটির সমর্থক ছিলেন – ট্র্যাভিস অতিরিক্ত চিটচিটে যেমন টেলর তার আদ্যক্ষর ‘টিএস’ দিয়ে সামনের দিকে লেখা একটি টিল ব্রিফকেস খুললেন এবং একটি অস্পষ্ট ভিনাইলটি টেনে আনেন – জেসনের চোয়ালকে মাটিতে প্লামমেট করে তোলে।

সুইফটের কর্মকর্তা ওয়েবসাইট সকাল 12:12 এ লোড করা এবং একটি ভিনাইল, ক্যাসেট এবং পোস্টার প্রদর্শন করা – একটি লক সহ একটি অস্পষ্ট চিত্রের পিছনে লুকানো – কেবল প্রতিটিটির দাম $ 12.99 – $ 29.99 থেকে দেখা যায়।


টেলর বুধবার সন্ধ্যা at টায় বয়ফ্রেন্ড ট্র্যাভিস কেলসের পডকাস্টে অতিথিদের উপস্থিতি তৈরি করতে প্রস্তুত … সুতরাং তার প্রত্যাশিত অ্যালবাম, কারণ আমরা অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত আমরা অবশ্যই আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

