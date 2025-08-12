টেলর সুইফট 12 তম স্টুডিও অ্যালবাম ঘোষণা করেছে, ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’

গায়ক প্রকাশের তারিখগুলি প্রকাশ করেননি, তবে ভিনাইল সংস্করণটি অক্টোবর পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া উচিত
টেলর সুইফট এর দ্বাদশ স্টুডিও অ্যালবাম ঘোষণা করেছে, “একটি শোগার্লের জীবন”। মঙ্গলবার, 12 সকাল 12:12 এ একটি কাউন্টডাউন শেষ হওয়ার পরপরই সুইফট তার সাইটে অ্যালবামটি ঘোষণা করেছিলেন।
কোনও প্রকাশের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি, তবে এর সাইটটি বলেছে যে অ্যালবামের ভিনাইল সংস্করণগুলি 13 অক্টোবরের আগে প্রকাশিত হবে। ভক্তরা দীর্ঘকাল ধরে তাত্ত্বিক করেছেন যে সুইফটের 12 তম অ্যালবাম শীঘ্রই আসবে।
সোমবার, সুপাররেস্ট্রেলা পপ বিপণন দলের টেলর ন্যাশনাল-অফিসিয়াল আর্মটি 12 টি ইমেজ স্লাইডশোকে 12 টি চিত্র সহ ক্যাপশনের সাথে পোস্ট করেছে: “যখন সে বলেছিল ‘পরের বার পর্যন্ত …’।
“দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল” গত বছর “দ্য টর্টেড কবি বিভাগ” সফল হয়, ২০২৪ গ্র্যামির সময় ঘোষণা করেছিল এবং তার রেকর্ড সফরের সময় মুক্তি পেয়েছিল, যা দুই বছর এবং পাঁচটি মহাদেশে ২.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছিল, সর্বকালের সর্বোচ্চ বক্স অফিস সফর হয়ে উঠেছে।
এটি পুরো কাজ নিজেই নিয়ন্ত্রণ পুনরায় শুরু করার পরে অ্যালবামটিও এটির প্রথম প্রকাশ। মে মাসে, পপ তারকা বলেছিলেন যে এটি তার রেকর্ডিংয়ের ক্যাটালগটি কিনেছিল – মূলত বিগ মেশিন রেকর্ডস দ্বারা চালু করা – এর সর্বশেষ মালিক, প্রাইভেট ইক্যুইটি সংস্থা শ্যামরক ক্যাপিটাল থেকে। /এপি