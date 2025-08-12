You are Here
টেলর সুইফট 12 তম স্টুডিও অ্যালবাম দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল ঘোষণা করেছে
News

টেলর সুইফট 12 তম স্টুডিও অ্যালবাম দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল ঘোষণা করেছে

গেট্টি চিত্রগুলি স্বর্ণকেশী চুল, লাল স্পার্কলি কানের দুল এবং লাল লিপস্টিক সহ একটি মহিলা ক্যামেরায় কাঁধের উপর দিয়ে হাসি।গেটি ইমেজ

টেলর সুইফট তার দ্বাদশ স্টুডিও অ্যালবাম দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল ঘোষণা করেছেন, ভক্তদের কাছ থেকে তীব্র 24 ঘন্টা জল্পনা কল্পনা করার পরে।

সোমবার সকালে গুজব শুরু হয়েছিল, যখন গায়কের বিপণন দলটি 12 টি ফটোগুলির একটি ক্যারোসেল পোস্ট করেছে যখন “তিনি যখন বলেছিলেন ‘পরের যুগে দেখা হবে …”

পরের ঘন্টাগুলিতে, তার প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলস নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তার পডকাস্ট নতুন উচ্চতায় অতিথি হবেন এবং সুইফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি 00:12 ইটি (05:12 বিএসটি) এর একটি গণনা শুরু করেছে।

পপ স্টারের একাদশ অ্যালবাম দ্য টর্টার্ড কবি বিভাগ, গত বছর প্রকাশিত, একটি দিনের মধ্যে সর্বাধিক স্ট্রিমযুক্ত অ্যালবাম হওয়ার জন্য স্পটিফাই রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে।

অ্যালবামের শিরোনামটি সোশ্যাল মিডিয়ায় কেলসের পডকাস্টের একটি ক্লিপ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং একই সাথে সুইফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রি-অর্ডার দেওয়ার জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল।

নতুন সংগীতের মুক্তির তারিখটি এখনও নিশ্চিত হয়নি।

একটি কমলা চকচকে পটভূমি পাঠ্যটি প্রদর্শন করে "12 আগস্ট 12:12 এএম ইটি এ শেষ হচ্ছে"

সোমবার সন্ধ্যায় শেষের দিকে টেলর সুইফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি কাউন্টডাউন উপস্থিত হয়েছিল

তার রেকর্ড-ব্রেকিং ইআরএএস সফরের সময় কয়েক বছর শিরোনাম হওয়ার পরে, সুইফ্ট 2025-এ তুলনামূলকভাবে শান্ত শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।

এই বছরের মে মাসে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে তার ছিল তার প্রথম ছয়টি অ্যালবামের অধিকারগুলি কিনেছিলতার সংগীতের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলমান এবং অত্যন্ত প্রচারিত লড়াই শেষ।

তার আসল মাস্টার্স বিক্রি হওয়ার পরে, তিনি সমস্ত ছয়টি অ্যালবাম পুনরায় রেকর্ড করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা “টেলরের সংস্করণ” নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। আজ অবধি, তিনি মূল ছয়টির মধ্যে চারটি পুনরায় প্রকাশ করেছেন।

সুইফট তার মূল মাস্টার্স ভক্তদের কাছে আন্তরিক চিঠি দিয়ে কেনার ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে চূড়ান্ত দুটি অ্যালবাম “সময়টি সঠিক হলে তাদের পুনরায় উদীয়মান করার মুহুর্তগুলি থাকবে।”

গায়কটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 53 টি শহরে 149 টি শো খেলার পরে ইআরএএস ট্যুরটি গুটিয়ে রেখেছিলেন।

একমাত্র যুক্তরাজ্যে, তিনি ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আটটি রাত সহ প্রায় 1.2 মিলিয়ন লোকের সাথে খেলেছিলেন। এই সফরটি দেশের অর্থনীতির জন্য আনুমানিক £ 1 বিলিয়ন তৈরি করেছে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।